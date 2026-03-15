Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambarès-et-Lagrave : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambarès-et-Lagrave [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Ambarès-et-Lagrave sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ambarès-et-Lagrave.
L'actu des élections municipales 2026 à Ambarès-et-Lagrave
12:06 - Elections à Ambarès-et-Lagrave : les horaires des bureaux de vote
Les 12 bureaux de vote de la commune d'Ambarès-et-Lagrave seront accessibles de 8 h à 19 h pour accueillir les électeurs. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les votants d'Ambarès-et-Lagrave de se prononcer sur la manière dont est organisée leur localité. À Ambarès-et-Lagrave et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui succédera à Nordine Guendez (Divers gauche), qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Ambarès-et-Lagrave. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ambarès-et-Lagrave
|Tête de listeListe
|
David Poulain
Liste Divers
UN NOUVEL ELAN
|
|
Nordine Guendez
Liste divers gauche
AMBITIONS AMBARES ET LAGRAVE
|
|
Olivier Martinez
Liste d'extrême droite
REPENSONS NOTRE AVENIR
|
|
Stéphane Maveyraud
Liste Divers
AGIR ENSEMBLE POUR AMBARES ET LAGRAVE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nordine Guendez (23 élus) Notre par(t)i c'est vous
|1 387
|39,08%
|
|David Poulain (5 élus) Avancer ensemble pour ambares et lagrave
|1 107
|31,19%
|
|Steeven Flores (3 élus) Avec vous et pour vous
|610
|17,18%
|
|Eric Poret (2 élus) Redynamiser ambarès-et-lagrave
|445
|12,53%
|
|Participation au scrutin
|Ambarès-et-Lagrave
|Taux de participation
|35,17%
|Taux d'abstention
|64,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 658
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nordine Guendez Notre par(t)i c'est vous
|1 197
|30,63%
|David Poulain Avancer ensemble pour ambarès-et-lagrave
|619
|15,84%
|Eric Poret Redynamiser ambarès-et-lagrave
|556
|14,23%
|Steeven Flores Avec vous et pour vous
|425
|10,87%
|Cecile Desjambes Ambarésiens / ambarésiennes avec vous autrement
|313
|8,01%
|Véronique Planton Notre nouvelle ville
|296
|7,57%
|Gilbert Giraud Agir ensemble pour ambarès et lagrave
|265
|6,78%
|Jean Patrice Fillang Un engagement partagé
|236
|6,04%
|Participation au scrutin
|Ambarès-et-Lagrave
|Taux de participation
|39,10%
|Taux d'abstention
|60,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 058
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Héritié (23 élus) Plus loin, avec vous
|1 922
|35,39%
|
|Christophe Auboin (4 élus) Bien vivre à ambarès et lagrave
|1 445
|26,61%
|
|David Poulain (4 élus) Ambarès-et-lagrave, notre parti pris
|1 269
|23,37%
|
|Jérémy Hernandez (2 élus) Ambarès-et-lagrave bleu marine
|794
|14,62%
|
|Participation au scrutin
|Ambarès-et-Lagrave
|Taux de participation
|58,15%
|Taux d'abstention
|41,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,04%
|Nombre de votants
|5 543
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Héritié Plus loin, avec vous
|1 878
|35,05%
|Christophe Auboin Bien vivre à ambarès et lagrave
|1 347
|25,14%
|David Poulain Ambarès-et-lagrave, notre parti pris
|1 137
|21,22%
|Jérémy Hernandez Ambarès-et-lagrave bleu marine
|995
|18,57%
|Participation au scrutin
|Ambarès-et-Lagrave
|Taux de participation
|58,10%
|Taux d'abstention
|41,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,27%
|Nombre de votants
|5 538
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