Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambarès-et-Lagrave : les infos en direct

David Poulain Liste Divers

UN NOUVEL ELAN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de David Poulain Programme de David Poulain à Ambarès-et-Lagrave (UN NOUVEL ELAN) Sécurité La sécurité est une priorité pour la ville d'Ambarès-et-Lagrave. Une politique de tolérance zéro sera appliquée pour lutter contre la délinquance. Le renforcement de la Police Municipale est également prévu pour assurer un environnement plus sûr pour tous. Urbanisme Le projet d'urbanisme vise à freiner les promoteurs à travers le Plan Local d'Urbanisme (PLU). Des aires de jeux pour enfants seront également créées pour améliorer la qualité de vie des familles. Ces initiatives visent à préserver le caractère humain de la ville. Environnement La protection des espaces verts est essentielle pour maintenir un cadre de vie agréable à Ambarès-et-Lagrave. Un nettoyage régulier de la ville sera mis en place pour garantir un environnement propre. Ces actions contribueront à la durabilité et à l'esthétique de la commune. Infrastructures Un plan de rénovation ambitieux sera lancé pour améliorer les infrastructures de la ville. Les écoles, trottoirs, routes, électricité et parcs seront au cœur de ce projet. Ces améliorations visent à offrir des services de qualité aux habitants et à moderniser Ambarès-et-Lagrave.

David Poulain

Cécile Desjambes

Thierry Clément

Sophie Dupuy

Michel Garcia

Julia Kempf

Alexandre Renaud

Samantha Blacodon-Vu

Steve Kempf

Valérie Bartholome

Brice de Fonrocque Mercie

Josiane Dupuy

Youssouf Séméga

Pascale Ichard

Jean Biéche

Clémence Blanchard

Didier Brothier

Martine Fricker

Jérôme Blanchard

Christine Tavares

Jean-Marc Quérillacq

Marine Gomez-Cabot

Vincent Raimant

Marianick Paulette Cléret

Thierry Vincent

Margueritte Escoto Costa

Frédéric Auger

Christiane Guélou

Daniel Fricker

Katia Vignolles-Escurier

Guilian Kempf

Annie Boussaa

José Destabille

Nordine Guendez Liste divers gauche

AMBITIONS AMBARES ET LAGRAVE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Nordine Guendez Programme de Nordine Guendez à Ambarès-et-Lagrave (AMBITIONS AMBARES ET LAGRAVE) Engagement Municipal Le texte souligne l'engagement de Nordine Guendez en tant que maire d'Ambarès-et-Lagrave, avec un accent sur la confiance des citoyens pour les élections municipales de 2026. Il met en avant les réalisations de son mandat précédent, où plus de 95% des engagements ont été tenus. Ce dévouement est présenté comme un moyen de bâtir un avenir commun pour tous les habitants de la commune. Axes Prioritaires Douze axes prioritaires ont été dégagés pour le développement de Ambarès-et-Lagrave, touchant des domaines variés tels que le service public, l'éducation et la sécurité. Ces axes visent à améliorer la qualité de vie des citoyens tout en répondant aux défis contemporains. Le projet est décrit comme réaliste, ambitieux et chiffré, garantissant une gestion budgétaire rigoureuse. Développement Durable La protection de l'environnement et la résilience sont des thèmes centraux du projet municipal. Ambarès-et-Lagrave s'engage à prendre soin de la planète et de son patrimoine naturel à travers des actions concrètes. L'équilibre entre développement économique et protection des espaces naturels est présenté comme une priorité essentielle. Participation Citoyenne La démocratie continue est mise en avant comme un pilier fondamental du projet de mandat. L'accent est mis sur l'importance de l'implication des citoyens dans les décisions qui les concernent. Des outils participatifs seront utilisés pour garantir que la voix de chaque habitant soit entendue et prise en compte.

Nordine Guendez

Vanessa Cerqueira

David Barrière

Annabelle Gourviat

Léo Passerieu

Myriam Bret

Michaël Brune

Veronique Planton

Pascal Hoffmann

Samia Brahimi-Abbas

Samuel Amiel

Corinne Moulon

Pascal Vernier

Mariane Richard

Ali Ouargli

Jessica Lénié

Jean-Jacques Massé-Longchamps

Vanessa Jacob-Mazuque

Stéphane Perrin

Pascale Boulesteix

Jean-Marc Simounet

Laetitia Laffont

Jérôme Mercier

Ilkiz Sener

Antoine Teixeira

Yasmine Couteau

Jean-Marie Coiffard

Nathalie Jeanne

Didié Girou

Sylviane Mouchague

Jean-Philippe Rodriguez

Anna-Livia Korjanevski

Eric Ramond

Justine Lafaye

Alain Casaurang

Olivier Martinez Liste d'extrême droite

REPENSONS NOTRE AVENIR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Olivier Martinez Programme de Olivier Martinez à Ambarès-et-Lagrave (REPENSONS NOTRE AVENIR) Engagement municipal Les élections municipales d’Ambarès-et-Lagrave sont perçues comme une opportunité de redéfinir l'avenir de la commune. Olivier Martinez souligne l'importance d'un programme collectif pour reprendre la maîtrise du destin local. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie des habitants et de rendre la ville plus vivante. Sécurité et tranquillité La sécurité des habitants est une priorité, avec des engagements pour renforcer la présence policière et moderniser la vidéoprotection. Une équipe de 7 policiers municipaux sera visible 24/7 pour rassurer la population. De plus, une coopération avec les communes voisines est prévue pour une réponse rapide et coordonnée. Aménagement du territoire Un aménagement réfléchi du territoire est essentiel pour embellir la commune. Les projets incluent le réaménagement des grands axes et des espaces publics pour plus de sécurité et d'attractivité. L'accent est mis sur un développement de qualité, cohérent et à taille humaine. Fiscalité et économie La stabilité financière et le soutien au développement économique sont au cœur des engagements. Un gel de la taxe foncière est proposé pour la durée du mandat, accompagné d'une gestion transparente des finances. L'initiative vise également à soutenir les commerces de proximité et à développer des filières prometteuses pour l'emploi.

Olivier Martinez

Celine Brettes

Christophe Lacoste

Amandine Lucas

Armand Perney

Adeline Rozier

Herve Sellier

Gaelle Maneiro

Eric Baguenard

Sylvie Lopez

Jean-Philippe Bretagne

Charlotte Thoyer

Florent Dufau

Laetitia Tchieya

Claude Rosell

Stephanie Venturini

Sébastien Martin

Jessica Laisement

Rudy Lebegue

Nadia Gautron

Benoît Clavery

Jennifer Vigouroux

Jean Guizani

Oceane Lucas

Gilbert Tranquille

Nathalie Jaunet

Bernard Quintana

Julie Lacoste

Yannick Salon

Elodie Villegente

Eddy Lucas

Mathilde Sellier

Raphael Lourteau

Stéphane Maveyraud Liste Divers

AGIR ENSEMBLE POUR AMBARES ET LAGRAVE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Stéphane Maveyraud Programme de Stéphane Maveyraud à Ambarès-et-Lagrave (AGIR ENSEMBLE POUR AMBARES ET LAGRAVE) Gestion de la commune Le projet pour Ambarès-et-Lagrave vise à instaurer une gestion plus proche des habitants. Une équipe renouvelée et engagée est prête à agir pour améliorer le quotidien des citoyens. L'objectif est de renforcer le bien-vivre et la transparence au sein de la commune. Bien vivre au quotidien Préserver l'identité d'Ambarès-et-Lagrave tout en maîtrisant son développement est une priorité. Cela inclut des espaces publics agréables et un centre-ville dynamique. L'implantation de commerces de proximité et l'accessibilité des équipements sont également essentielles pour favoriser le bien-vivre. Sécurité et incivilités Le respect des règles et la tranquillité publique sont cruciaux pour le bien-vivre. Des actions seront mises en place pour prévenir et sanctionner les incivilités. Le renforcement de la présence de la police municipale et des partenariats éducatifs visent à améliorer la sécurité au quotidien. Services publics et solidarité Renforcer les services publics et la solidarité locale est fondamental pour une commune protectrice. La création d'une Maison de Santé municipale et d'un Plan Seniors sont des initiatives clés. De plus, le soutien aux associations et le développement d'équipements sportifs adaptés sont prévus pour dynamiser la vie locale.