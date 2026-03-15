Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambarès-et-Lagrave : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ambarès-et-Lagrave

Tête de listeListe
David Poulain
David Poulain Liste Divers
UN NOUVEL ELAN
  • David Poulain
  • Cécile Desjambes
  • Thierry Clément
  • Sophie Dupuy
  • Michel Garcia
  • Julia Kempf
  • Alexandre Renaud
  • Samantha Blacodon-Vu
  • Steve Kempf
  • Valérie Bartholome
  • Brice de Fonrocque Mercie
  • Josiane Dupuy
  • Youssouf Séméga
  • Pascale Ichard
  • Jean Biéche
  • Clémence Blanchard
  • Didier Brothier
  • Martine Fricker
  • Jérôme Blanchard
  • Christine Tavares
  • Jean-Marc Quérillacq
  • Marine Gomez-Cabot
  • Vincent Raimant
  • Marianick Paulette Cléret
  • Thierry Vincent
  • Margueritte Escoto Costa
  • Frédéric Auger
  • Christiane Guélou
  • Daniel Fricker
  • Katia Vignolles-Escurier
  • Guilian Kempf
  • Annie Boussaa
  • José Destabille
Nordine Guendez
Nordine Guendez Liste divers gauche
AMBITIONS AMBARES ET LAGRAVE
  • Nordine Guendez
  • Vanessa Cerqueira
  • David Barrière
  • Annabelle Gourviat
  • Léo Passerieu
  • Myriam Bret
  • Michaël Brune
  • Veronique Planton
  • Pascal Hoffmann
  • Samia Brahimi-Abbas
  • Samuel Amiel
  • Corinne Moulon
  • Pascal Vernier
  • Mariane Richard
  • Ali Ouargli
  • Jessica Lénié
  • Jean-Jacques Massé-Longchamps
  • Vanessa Jacob-Mazuque
  • Stéphane Perrin
  • Pascale Boulesteix
  • Jean-Marc Simounet
  • Laetitia Laffont
  • Jérôme Mercier
  • Ilkiz Sener
  • Antoine Teixeira
  • Yasmine Couteau
  • Jean-Marie Coiffard
  • Nathalie Jeanne
  • Didié Girou
  • Sylviane Mouchague
  • Jean-Philippe Rodriguez
  • Anna-Livia Korjanevski
  • Eric Ramond
  • Justine Lafaye
  • Alain Casaurang
Olivier Martinez
Olivier Martinez Liste d'extrême droite
REPENSONS NOTRE AVENIR
  • Olivier Martinez
  • Celine Brettes
  • Christophe Lacoste
  • Amandine Lucas
  • Armand Perney
  • Adeline Rozier
  • Herve Sellier
  • Gaelle Maneiro
  • Eric Baguenard
  • Sylvie Lopez
  • Jean-Philippe Bretagne
  • Charlotte Thoyer
  • Florent Dufau
  • Laetitia Tchieya
  • Claude Rosell
  • Stephanie Venturini
  • Sébastien Martin
  • Jessica Laisement
  • Rudy Lebegue
  • Nadia Gautron
  • Benoît Clavery
  • Jennifer Vigouroux
  • Jean Guizani
  • Oceane Lucas
  • Gilbert Tranquille
  • Nathalie Jaunet
  • Bernard Quintana
  • Julie Lacoste
  • Yannick Salon
  • Elodie Villegente
  • Eddy Lucas
  • Mathilde Sellier
  • Raphael Lourteau
Stéphane Maveyraud
Stéphane Maveyraud Liste Divers
AGIR ENSEMBLE POUR AMBARES ET LAGRAVE
  • Stéphane Maveyraud
  • Laetitia Despin
  • Cyril Gauthier
  • Marilyne Nganmogne
  • Cyrille Brossard
  • Arabelle Dupouy
  • Mickael Hammoudi
  • Zineb Bedjaoui
  • Didier Digneau
  • Laetitia Louis
  • Thierry Leroy
  • Ophelie Deschamps
  • Wilfrid Vitutia
  • Sandrine Martinez
  • Philippe Champagne
  • Martine Veuille
  • Franck Martinez
  • Laurence Bertin
  • Denis Mathey
  • Claire Loedec
  • Baptiste Greveson
  • Romane Maveyraud
  • Thibault Cailleau
  • Sylvie Dufourcq
  • Thiéry Saulnier
  • Julie Raynaud
  • Ivan Lambert
  • Hang Nguyen
  • Alexandre Beaudon
  • Florence Boutoulle
  • Stephane Verplancke
  • Monique Borreux
  • Arnaud Pilet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nordine Guendez
Nordine Guendez (23 élus) Notre par(t)i c'est vous 		1 387 39,08%
  • Nordine Guendez
  • Myriam Bret
  • Alain Casaurang
  • Justine Basque
  • Pierre-Emmanuel De Oliveira
  • Annabelle Gourviat
  • Gérard Lagofun
  • Mariane Richard
  • Samuel Amiel
  • Vanessa Cerqueira
  • Philippe Delaunay
  • Corinne Moulon
  • Jean-Marie Sicre
  • Olivia Da
  • Pascal Hoffmann
  • Pascale Boulesteix
  • Jean-Philippe Rodriguez
  • Laetitia Guericolas
  • David Barriere
  • Geneviève Barbeau
  • Jérôme Mercier
  • Fanny Pineaud
  • Didié Girou
David Poulain
David Poulain (5 élus) Avancer ensemble pour ambares et lagrave 		1 107 31,19%
  • David Poulain
  • Elodie Quentel
  • Vincent Raimant
  • Sylvie Pilet-Dufourcq
  • Christophe Lacoste
Steeven Flores
Steeven Flores (3 élus) Avec vous et pour vous 		610 17,18%
  • Steeven Flores
  • Cecile Desjambes
  • Hervé Sellier
Eric Poret
Eric Poret (2 élus) Redynamiser ambarès-et-lagrave 		445 12,53%
  • Eric Poret
  • Sandrine Reibel
Participation au scrutin Ambarès-et-Lagrave
Taux de participation 35,17%
Taux d'abstention 64,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 658

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nordine Guendez
Nordine Guendez Notre par(t)i c'est vous 		1 197 30,63%
David Poulain
David Poulain Avancer ensemble pour ambarès-et-lagrave 		619 15,84%
Eric Poret
Eric Poret Redynamiser ambarès-et-lagrave 		556 14,23%
Steeven Flores
Steeven Flores Avec vous et pour vous 		425 10,87%
Cecile Desjambes
Cecile Desjambes Ambarésiens / ambarésiennes avec vous autrement 		313 8,01%
Véronique Planton
Véronique Planton Notre nouvelle ville 		296 7,57%
Gilbert Giraud
Gilbert Giraud Agir ensemble pour ambarès et lagrave 		265 6,78%
Jean Patrice Fillang
Jean Patrice Fillang Un engagement partagé 		236 6,04%
Participation au scrutin Ambarès-et-Lagrave
Taux de participation 39,10%
Taux d'abstention 60,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 058

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Héritié
Michel Héritié (23 élus) Plus loin, avec vous 		1 922 35,39%
  • Michel Héritié
  • Nicole Korjanevski
  • Nordine Guendez
  • Odile Blein
  • Gérard Lagofun
  • Julie Minez
  • Alain Casaurang
  • Sylvie De Pedro Barro
  • Sylvain Blanloeuil
  • Myriam Bret
  • Alain Combe
  • Annabelle Gourviat
  • Jean-Marie Sicre
  • Dany Malidin
  • Samuel Amiel
  • Claire Clavere
  • Jean-Pierre Malbet
  • Francisca Bouzigues
  • Hervé Segondy
  • Danièle Garcia
  • Didié Girou
  • Sandrine Paillet
  • Philippe Delaunay
Christophe Auboin
Christophe Auboin (4 élus) Bien vivre à ambarès et lagrave 		1 445 26,61%
  • Christophe Auboin
  • Martine Labatut
  • Charles Comet
  • Sylvie Lartigue
David Poulain
David Poulain (4 élus) Ambarès-et-lagrave, notre parti pris 		1 269 23,37%
  • David Poulain
  • Houria Zaïdi
  • Henry Morel
  • Annie Mothes
Jérémy Hernandez
Jérémy Hernandez (2 élus) Ambarès-et-lagrave bleu marine 		794 14,62%
  • Jérémy Hernandez
  • Sandrine Richard
Participation au scrutin Ambarès-et-Lagrave
Taux de participation 58,15%
Taux d'abstention 41,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Nombre de votants 5 543

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Héritié
Michel Héritié Plus loin, avec vous 		1 878 35,05%
Christophe Auboin
Christophe Auboin Bien vivre à ambarès et lagrave 		1 347 25,14%
David Poulain
David Poulain Ambarès-et-lagrave, notre parti pris 		1 137 21,22%
Jérémy Hernandez
Jérémy Hernandez Ambarès-et-lagrave bleu marine 		995 18,57%
Participation au scrutin Ambarès-et-Lagrave
Taux de participation 58,10%
Taux d'abstention 41,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Nombre de votants 5 538

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