Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambarès-et-Lagrave : les résultats du 2e tour

Programme de David Poulain à Ambarès-et-Lagrave (UN NOUVEL ELAN)

Sécurité

La sécurité est une priorité avec une politique de tolérance zéro. Il est prévu de renforcer la Police Municipale pour garantir la tranquillité des citoyens. Ces mesures visent à créer un environnement plus sûr pour tous.

Urbanisme

Le projet d'urbanisme vise à freiner les promoteurs grâce au PLU. Cela inclut également la création d'aires de jeux pour enfants, favorisant ainsi un cadre de vie agréable. L'objectif est de préserver l'identité de la ville tout en répondant aux besoins des habitants.

Environnement

La protection des espaces verts est essentielle pour maintenir la qualité de vie. Un nettoyage régulier de la ville est également prévu pour assurer un environnement sain. Ces initiatives visent à sensibiliser la population à l'importance de la nature en milieu urbain.

Infrastructures

Un plan de rénovation des infrastructures est envisagé, touchant les écoles, trottoirs, routes, électricité et parcs. Cela permettra d'améliorer le cadre de vie des habitants. La modernisation des infrastructures est cruciale pour répondre aux besoins croissants de la population.