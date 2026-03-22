Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambarès-et-Lagrave : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ambarès-et-Lagrave [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ambarès-et-Lagrave sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ambarès-et-Lagrave.
L'actu des élections municipales 2026 à Ambarès-et-Lagrave
11:49 - Résultat serré entre Nordine Guendez et David Poulain
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Ambarès-et-Lagrave, c'est Nordine Guendez (Divers gauche) qui s'est placé en première position en récoltant 36,24 % des voix. David Poulain a pris la position de dauphin avec 32,17 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Nordine Guendez a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 5,61 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Olivier Martinez, étiqueté Extrême droite, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Stéphane Maveyraud a rassemblé 8,95 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour. Du côté de la mobilisation à Ambarès-et-Lagrave, le vote a mobilisé 54,89 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ambarès-et-Lagrave
Le deuxième tour des élections municipales à Ambarès-et-Lagrave a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
David Poulain
Liste Divers
UN NOUVEL ELAN
|
|
Nordine Guendez
Liste divers gauche
AMBITIONS AMBARES ET LAGRAVE
|
|
Olivier Martinez
Liste d'extrême droite
REPENSONS NOTRE AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ambarès-et-Lagrave
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nordine GUENDEZ (Ballotage) AMBITIONS AMBARES ET LAGRAVE
|2 246
|36,24%
|David POULAIN (Ballotage) UN NOUVEL ELAN
|1 994
|32,17%
|Olivier MARTINEZ (Ballotage) REPENSONS NOTRE AVENIR
|1 403
|22,64%
|Stéphane MAVEYRAUD AGIR ENSEMBLE POUR AMBARES ET LAGRAVE
|555
|8,95%
|Participation au scrutin
|Ambarès-et-Lagrave
|Taux de participation
|54,89%
|Taux d'abstention
|45,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|6 331
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Ambarès-et-Lagrave
- Ambarès-et-Lagrave (33440)
- Ecole primaire à Ambarès-et-Lagrave
- Maternités à Ambarès-et-Lagrave
- Crèches et garderies à Ambarès-et-Lagrave
- Classement des collèges à Ambarès-et-Lagrave
- Salaires à Ambarès-et-Lagrave
- Impôts à Ambarès-et-Lagrave
- Dette et budget d'Ambarès-et-Lagrave
- Climat et historique météo d'Ambarès-et-Lagrave
- Accidents à Ambarès-et-Lagrave
- Délinquance à Ambarès-et-Lagrave
- Inondations à Ambarès-et-Lagrave
- Nombre de médecins à Ambarès-et-Lagrave
- Pollution à Ambarès-et-Lagrave
- Entreprises à Ambarès-et-Lagrave
- Prix immobilier à Ambarès-et-Lagrave