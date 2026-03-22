Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambarès-et-Lagrave : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ambarès-et-Lagrave

Le deuxième tour des élections municipales à Ambarès-et-Lagrave a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
David Poulain
David Poulain Liste Divers
UN NOUVEL ELAN
  • David Poulain
  • Cécile Desjambes
  • Thierry Clément
  • Sophie Dupuy
  • Michel Garcia
  • Julia Kempf
  • Alexandre Renaud
  • Samantha Blacodon-Vu
  • Steve Kempf
  • Valérie Bartholome
  • Brice de Fonrocque Mercie
  • Josiane Dupuy
  • Youssouf Séméga
  • Pascale Ichard
  • Jean Biéche
  • Clémence Blanchard
  • Didier Brothier
  • Martine Fricker
  • Jérôme Blanchard
  • Christine Tavares
  • Jean-Marc Quérillacq
  • Marine Gomez-Cabot
  • Vincent Raimant
  • Marianick Paulette Cléret
  • Thierry Vincent
  • Margueritte Escoto Costa
  • Frédéric Auger
  • Christiane Guélou
  • Daniel Fricker
  • Katia Vignolles-Escurier
  • Guilian Kempf
  • Annie Boussaa
  • José Destabille
Nordine Guendez
Nordine Guendez Liste divers gauche
AMBITIONS AMBARES ET LAGRAVE
  • Nordine Guendez
  • Vanessa Cerqueira
  • David Barrière
  • Annabelle Gourviat
  • Léo Passerieu
  • Myriam Bret
  • Michaël Brune
  • Veronique Planton
  • Pascal Hoffmann
  • Samia Brahimi-Abbas
  • Samuel Amiel
  • Corinne Moulon
  • Pascal Vernier
  • Mariane Richard
  • Ali Ouargli
  • Jessica Lénié
  • Jean-Jacques Massé-Longchamps
  • Vanessa Jacob-Mazuque
  • Stéphane Perrin
  • Pascale Boulesteix
  • Jean-Marc Simounet
  • Laetitia Laffont
  • Jérôme Mercier
  • Ilkiz Sener
  • Antoine Teixeira
  • Yasmine Couteau
  • Jean-Marie Coiffard
  • Nathalie Jeanne
  • Didié Girou
  • Sylviane Mouchague
  • Jean-Philippe Rodriguez
  • Anna-Livia Korjanevski
  • Eric Ramond
  • Justine Lafaye
  • Alain Casaurang
Olivier Martinez
Olivier Martinez Liste d'extrême droite
REPENSONS NOTRE AVENIR
  • Olivier Martinez
  • Celine Brettes
  • Christophe Lacoste
  • Amandine Lucas
  • Armand Perney
  • Adeline Rozier
  • Herve Sellier
  • Gaelle Maneiro
  • Eric Baguenard
  • Sylvie Lopez
  • Jean-Philippe Bretagne
  • Charlotte Thoyer
  • Florent Dufau
  • Laetitia Tchieya
  • Claude Rosell
  • Stephanie Venturini
  • Sébastien Martin
  • Jessica Laisement
  • Rudy Lebegue
  • Nadia Gautron
  • Benoît Clavery
  • Jennifer Vigouroux
  • Jean Guizani
  • Oceane Lucas
  • Gilbert Tranquille
  • Nathalie Jaunet
  • Bernard Quintana
  • Julie Lacoste
  • Yannick Salon
  • Elodie Villegente
  • Eddy Lucas
  • Mathilde Sellier
  • Raphael Lourteau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ambarès-et-Lagrave

Tête de listeListe Voix % des voix
Nordine GUENDEZ
Nordine GUENDEZ (Ballotage) AMBITIONS AMBARES ET LAGRAVE 		2 246 36,24%
David POULAIN
David POULAIN (Ballotage) UN NOUVEL ELAN 		1 994 32,17%
Olivier MARTINEZ
Olivier MARTINEZ (Ballotage) REPENSONS NOTRE AVENIR 		1 403 22,64%
Stéphane MAVEYRAUD
Stéphane MAVEYRAUD AGIR ENSEMBLE POUR AMBARES ET LAGRAVE 		555 8,95%
Participation au scrutin Ambarès-et-Lagrave
Taux de participation 54,89%
Taux d'abstention 45,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 6 331

Source : ministère de l’Intérieur

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