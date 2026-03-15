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19:21 - Ambarès-et-Lagrave : démographie et socio-économie impactent les élections municipales En marge des élections municipales, Ambarès-et-Lagrave apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 17 298 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 375 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 074 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,44%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les 1 290 résidents étrangers, représentant 7,46% de la population, favorisent cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 33,99% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 707,33 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En conclusion, à Ambarès-et-Lagrave, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - La commune d'Ambarès-et-Lagrave penche vers le RN Le RN avait cumulé 14,23% des votes lors des municipales à Ambarès-et-Lagrave en 2020. Le RN ne faisait pas partie du podium au deuxième tour . À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,93% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 48,84% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 27,30% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Ambarès-et-Lagrave comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 38,30% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 40,51% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 47,59% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs d'Ambarès-et-Lagrave vont-ils se mobiliser aux municipales ? L'affluence dans les bureaux de vote d'Ambarès-et-Lagrave constituera ce soir un gros enjeu pour ces municipales. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 4 058 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 39,10 % (une proportion assez classique) alors que le pays était impacté par l'épidémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 74,24 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les deux derniers scrutins législatifs restent tout à fait comparables entre eux. La participation aux législatives, chiffrée pour sa part à 44,46 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 62,89 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 48,38 %. Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier Ambarès-et-Lagrave comme une localité assez peu mobilisée par rapport au reste de la France.

15:59 - Ambarès-et-Lagrave : retour sur le vote de l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Ambarès-et-Lagrave, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (38,30%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Ambarès-et-Lagrave avaient ensuite placé en tête Julie Rechagneux (Rassemblement National) avec 40,51% au premier tour, devant Alain David (Union de la gauche) avec 35,26%. Au second tour, c'est en revanche Alain David (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 52,41% des suffrages exprimés. La situation politique d'Ambarès-et-Lagrave a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Dernière présidentielle à Ambarès-et-Lagrave : les résultats qu'il faut retenir En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Ambarès-et-Lagrave voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 28,93% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 23,22%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,16% pour Emmanuel Macron, contre 48,84% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Ambarès-et-Lagrave plébiscitaient Alain David (Nupes) avec 36,56% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,40%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Ambarès-et-Lagrave un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Élections municipales : les impôts vont-ils peser à Ambarès-et-Lagrave ? À Ambarès-et-Lagrave, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 21,20 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 162 000 euros environ la même année, bien en deçà des 4 221 040 € récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Ambarès-et-Lagrave atteint désormais 50,93 % en 2024 (contre 31,04 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Ambarès-et-Lagrave s'est chiffrée à 1 107 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 063 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Ambarès-et-Lagrave ? L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Ambarès-et-Lagrave s'avère très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour, Nordine Guendez (Divers gauche) a devancé tous ses adversaires en récoltant 1 197 suffrages (30,63%). Sur la seconde marche, David Poulain (Divers) a capté 15,84% des votes. Le podium a été complété par Eric Poret (Rassemblement National), réunissant 14,23% des bulletins. Un delta conséquent. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes candidates. Nordine Guendez l'a finalement emporté avec 1 387 suffrages (39,08%), face à David Poulain s'adjugeant 1 107 électeurs inscrits (31,19%) et Steeven Flores obtenant 17,18% des votants. L'écart du premier scrutin s'est sans surprise maintenu, voire accru, garantissant un succès sans appel. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Bien que David Poulain ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 488 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Divers gauche a probablement bénéficié du report de voix des listes éliminées. Pour cette élection de 2026 à Ambarès-et-Lagrave, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques.