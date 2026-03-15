Résultat municipale 2026 à Ambarès-et-Lagrave (33440) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ambarès-et-Lagrave a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ambarès-et-Lagrave, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambarès-et-Lagrave [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nordine GUENDEZ
Nordine GUENDEZ AMBITIONS AMBARES ET LAGRAVE 		2 246 36,24%
David POULAIN
David POULAIN UN NOUVEL ELAN 		1 994 32,17%
Olivier MARTINEZ
Olivier MARTINEZ REPENSONS NOTRE AVENIR 		1 403 22,64%
Stéphane MAVEYRAUD
Stéphane MAVEYRAUD AGIR ENSEMBLE POUR AMBARES ET LAGRAVE 		555 8,95%
Participation au scrutin Ambarès-et-Lagrave
Taux de participation 54,89%
Taux d'abstention 45,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 6 331

Source : ministère de l’Intérieur

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