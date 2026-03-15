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19:20 - Le poids démographique et économique d'Ambazac aux municipales La composition démographique et la situation socio-économique d'Ambazac déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec une densité de population de 96 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,62%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2 249 euros par mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 3295 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,03%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,20%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ambazac mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,31% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Vers une avancée du RN à Ambazac aux municipales ? Le RN était exclu du groupe de tête lors des municipales à Ambazac en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 30,36% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la ville avec 50,94% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 27,60% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Ambazac comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 39,27% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,31% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 44,81% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Damien Maudet.

16:58 - Ambazac : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Ambazac, l'abstention concernait 51,31 % des inscrits, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que débutait la crise du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 20,48 % des inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 49,09 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 26,45 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 41,69 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où l'abstention est contenue. Dans le cadre des municipales à Ambazac, cette réalité jouera en conséquence un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Ambazac Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Ambazac avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (39,27%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 13,06% des votes. Camille Dos Santos de Oliveira (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Ambazac une vingtaine de jours plus tard avec 42,31%. Damien Maudet (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 32,46%. Le second round n'a pas changé grand chose, Camille Dos Santos de Oliveira culminant à 44,81% des voix dans la commune. L'orientation des électeurs d'Ambazac a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Ambazac présentait un équilibre complexe lors des dernières élections En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Ambazac voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 30,36% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 22,73%. Lors de la finale de l'élection à Ambazac, les électeurs accordaient 50,94% pour Marine Le Pen, contre 49,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Ambazac portaient leur choix sur Damien Maudet (Nupes) avec 31,50% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,16%. Cette physionomie politique de Ambazac laisse apparaître un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Impôts locaux à Ambazac : un enjeu majeur en vue des municipales 2026 ? Du côté de la fiscalité locale d'Ambazac, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 910 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 747 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 42,82 % en 2024 (contre environ 20,36 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 131 520 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 1,17753 million d'euros (1 177 530 € très exactement) perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 16,27 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - La dernière élection municipale à Ambazac marquée par une triangulaire Les résultats des précédentes élections municipales à Ambazac ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Stéphane Ché (Divers gauche) a imposé son rythme en rassemblant 44,53% des soutiens. En deuxième position, Brigitte Lardy (Divers gauche) a capté 34,17% des bulletins valides. Un différentiel significatif. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Stéphane Ché l'a finalement emporté avec 886 bulletins (43,41%), face à Brigitte Lardy qui a obtenu 830 votants (40,66%) et Jean-Jacques Blanvillain réunissant 325 votes (15,92%). Contre toute attente, la candidate arrivée à la deuxième place a réussi à revenir dans la course avec des reports de voix significatifs, rendant le final très serré. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Si Brigitte Lardy a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 114 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Divers gauche a sans doute bénéficié des voix des listes éliminées.