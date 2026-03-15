Résultat municipale 2026 à Ambazac (87240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Ambazac. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Ambazac, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambazac [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Peggy BARIAT
Peggy BARIAT AMBAZAC CONTINUONS ENSEMBLE 		325 52,42%
Bernard TROUBAT
Bernard TROUBAT AMBITIONS 		295 47,58%
Participation au scrutin Ambazac Partiels *
Taux de participation 66,60%
Taux d'abstention 33,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 650

* Résultats partiels sur 25% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Haute-Vienne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Haute-Vienne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Ambazac

En savoir plus sur Ambazac