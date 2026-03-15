Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambérieu-en-Bugey : les infos en direct

Programme de Rémi Christin à Ambérieu-en-Bugey (AMBERIEU C'EST VOUS)

Équipe et Méthode

La candidature d'Ambérieu repose sur une nouvelle équipe dynamique prête à répondre aux attentes des citoyens. Un changement de méthode est proposé pour impliquer les habitants dans les décisions qui les concernent. L'objectif est de créer une ville plus proche, plus juste et plus écoresponsable.

Actions Démocratiques

La ville souhaite instaurer des dispositifs démocratiques pour renforcer la participation citoyenne. Cela inclut des conseils de quartier, une assemblée participative et un budget participatif. Ces initiatives visent à donner une voix aux habitants et à favoriser une démocratie active.

Solidarité et Sécurité

Ambérieu se veut une ville solidaire qui protège tous ses habitants. Des actions sont prévues pour améliorer l'accès aux soins et renforcer la sécurité dans les quartiers. L'objectif est de favoriser le dialogue et de lutter contre les incivilités au quotidien.

Environnement et Cadre de Vie

La ville s'engage à embellir son cadre de vie tout en adoptant des pratiques écoresponsables. Des investissements dans les infrastructures et le développement de la mobilité douce sont planifiés. L'initiative comprend également des actions pour la propreté et la renaturation des espaces urbains.