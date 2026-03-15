Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambérieu-en-Bugey : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ambérieu-en-Bugey

Tête de listeListe
Rémi Christin
Rémi Christin Liste divers gauche
AMBERIEU C'EST VOUS
  • Rémi Christin
  • Marine Pelissier
  • Mohamed Abbes
  • Marie-Claudie Quelin
  • Maxime Pitto
  • Delphine Bouillet
  • Frédéric Lafayolle de la Bruyere
  • Marie-Pierre Devos
  • Fabrice Pereyron
  • Amélie Daguet-Fiorini
  • Joël Guerry
  • Patricia Indjenian
  • Denis Januel
  • Dalila Kemoum
  • Arnaud Ponceblanc
  • Florence Gouzeau
  • Regis Hullar
  • Narimane Cherifi
  • Christian Noël
  • Marina Peuvergne
  • Bernard Musset
  • Annick Ducher
  • Jules Bianchi
  • Agnès Duflot
  • Corantin Berruet
  • Dominique Degrey
  • Philippe Malinge
  • Colette Dalex
  • Bruno Pascal
  • Christiane Daronnat
  • Thomas L'Excellent
  • Madeleine Grivet
  • Francois-Xavier Boffy
  • Natalie Barbier
  • Cedric Ronger
Samir El Yousfi
Samir El Yousfi Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Samir El Yousfi
  • Alicia Lignet
  • Didier Bouvet
  • Martine Arnoldi
  • Patrick Bouvet
  • Erica Miguel
  • Richard Furnon
  • Marie Christine Dumas
  • Gaoussou Traore
  • Myriam El Yousfi
  • Julien Fabre
  • Najima Bouharrou
  • Nicola Cardullo
  • Amira Yazidi
  • Gilles Reynaud
  • Laurine Terenzio
  • Ilyes Mana
  • Ibtissem Boyron
  • Antoine Bouvet
  • Jessica Mouraret
  • Jean-Pierre Fertala
  • Sylvie Thurel
  • Jean-Philippe Blanc
  • Isabelle Berthet-Bondet
  • Guillaume Dutour
  • Justine Ricol
  • Abdelhafidh Brahim
  • Laetitia Lebeau
  • Francisco Angulo
  • Laura Biron
  • Leo Blanc
  • Linda Boumedjmadjen
  • Patrick Bournat
Daniel Fabre
Daniel Fabre Liste divers centre
TOUS AMBARROIS
  • Daniel Fabre
  • Liliane Falcon
  • Daniel Gueur
  • Aurélie Petit
  • Christian de Boissieu
  • Marie Christine Seytier Girod
  • Jean-Marc Rigaud
  • Stéphanie Paris
  • Philippe Broyer
  • Sylvie Marie Juso ép Sonnery
  • Jean-Pierre Blanc
  • Aurélia Kreuter
  • Fabrice Bourdin
  • Eliette Christine Boulin-Bardet
  • Quentin Bresson
  • Bénédicta Elegbede
  • Patrick Tenand
  • Marlène Brissez
  • Remi Entemeyer
  • Laure Barbisio
  • Thierry Deroubaix
  • Zarife Spahiu
  • Alain Richer
  • Pascale Arbore
  • Emeric Berne
  • Florence Claude Géraldine Jacquet-Francillon
  • Hakim Izougarhen
  • Annie Yvette Galvez
  • David Di Perna
  • Geraldine Moireaud
  • Guillaume Frederic Jean-Philippe Rauzy
  • Nelly Marie Coulet
  • Alain Serres
  • Patricia Grimal
  • Taïeb Messousse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Fabre
Daniel Fabre (26 élus) Unis pour amberieu 		1 410 50,97%
  • Daniel Fabre
  • Sylvie Sonnery
  • Christian De Boissieu
  • Liliane Blanc Falcon
  • Christophe Fortin
  • Marie-Christine Seytier
  • Daniel Gueur
  • Aurélie Petit
  • Jean-Pierre Blanc
  • Stéphanie Paris
  • Ronald Granju
  • Josiane Armand
  • Thierry Deroubaix
  • Patricia Grimal
  • Jean-Marc Rigaud
  • Pascale Arbore
  • Fabrice Bourdin
  • Nelly Coulet
  • Philippe Di Perna
  • Sarah Poncet
  • Guillaume Ribiere
  • Gisèle Arena
  • Alain Richer
  • Corinne Errard
  • Mehmet Kartal
  • Marlène Brissez
Rémi Christin
Rémi Christin (4 élus) Vivons notre ville 		630 22,77%
  • Rémi Christin
  • Marie Calendre
  • Joël Guerry
  • Marie-Claudie Quelin
Antoine Marino-Morabito
Antoine Marino-Morabito (3 élus) Amberieu citoyenne 		607 21,94%
  • Antoine Marino-Morabito
  • Gaëlle Fabbri
  • Daniel Toche-Onteniente
Patrick Bouvet
Patrick Bouvet Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		119 4,30%
Participation au scrutin Ambérieu-en-Bugey
Taux de participation 35,22%
Taux d'abstention 64,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 856

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Fabre
Daniel Fabre (27 élus) Parole aux ambarrois 		2 678 61,30%
  • Daniel Fabre
  • Sandrine Castellano
  • Gilles Piralla
  • Sylvie Sonnery
  • Christian De Boissieu
  • Renée Pontarolo
  • Michel Chabot
  • Laurence Cartron
  • Daniel Gueur
  • Josiane Armand
  • Jean-Pierre Blanc
  • Patricia Grimal
  • Ronald Granju
  • Sophie Ordinaire
  • Guillaume Ribiere
  • Marie-Joëlle Junod
  • Thierry Deroubaix
  • Pascale Arbore
  • Philippe Di Perna
  • Laëtitia Mimmo
  • Jean-Marc Rigaud
  • Adriana Galard
  • Hakim Izougarhen
  • Corinne Errard
  • Michel Constant
  • Géraldine Viallet
  • Jacques Sirand
Josiane Exposito
Josiane Exposito (3 élus) Amberieu ambition 		949 21,72%
  • Josiane Exposito
  • Serge Cossard
  • Renée Donguy
Catherine Pidoux
Catherine Pidoux (3 élus) Vivons notre ville 		741 16,96%
  • Catherine Pidoux
  • Bernard Fontaniere
  • Laurence Metral
Participation au scrutin Ambérieu-en-Bugey
Taux de participation 55,86%
Taux d'abstention 44,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,61%
Nombre de votants 4 579

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Fabre
Daniel Fabre Parole aux ambarrois 		1 426 31,10%
Christophe Fortin
Christophe Fortin Amberieu renouveau 		1 383 30,16%
Josiane Exposito
Josiane Exposito Amberieu ambition 		954 20,80%
Catherine Pidoux
Catherine Pidoux Vivons notre ville 		822 17,92%
Participation au scrutin Ambérieu-en-Bugey
Taux de participation 58,26%
Taux d'abstention 41,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,00%
Nombre de votants 4 776

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