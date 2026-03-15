Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambérieu-en-Bugey : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambérieu-en-Bugey [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Ambérieu-en-Bugey sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ambérieu-en-Bugey.
L'actu des élections municipales 2026 à Ambérieu-en-Bugey
11:04 - Tout savoir sur les municipales à Ambérieu-en-Bugey
Dans le cadre des municipales 2026, les électeurs d'Ambérieu-en-Bugey sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste de ceux qui souhaiteraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Ambérieu-en-Bugey a été publiée ci-dessous. Les 8 bureaux de vote de l'agglomération d'Ambérieu-en-Bugey seront ouverts de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de faire leur choix. Pour être informé des résultats des élections à Ambérieu-en-Bugey dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ambérieu-en-Bugey
|Tête de listeListe
|
Rémi Christin
Liste divers gauche
AMBERIEU C'EST VOUS
|
|
Samir El Yousfi
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Daniel Fabre
Liste divers centre
TOUS AMBARROIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Fabre (26 élus) Unis pour amberieu
|1 410
|50,97%
|
|Rémi Christin (4 élus) Vivons notre ville
|630
|22,77%
|
|Antoine Marino-Morabito (3 élus) Amberieu citoyenne
|607
|21,94%
|
|Patrick Bouvet Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|119
|4,30%
|Participation au scrutin
|Ambérieu-en-Bugey
|Taux de participation
|35,22%
|Taux d'abstention
|64,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 856
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Fabre (27 élus) Parole aux ambarrois
|2 678
|61,30%
|
|Josiane Exposito (3 élus) Amberieu ambition
|949
|21,72%
|
|Catherine Pidoux (3 élus) Vivons notre ville
|741
|16,96%
|
|Participation au scrutin
|Ambérieu-en-Bugey
|Taux de participation
|55,86%
|Taux d'abstention
|44,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,61%
|Nombre de votants
|4 579
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Fabre Parole aux ambarrois
|1 426
|31,10%
|Christophe Fortin Amberieu renouveau
|1 383
|30,16%
|Josiane Exposito Amberieu ambition
|954
|20,80%
|Catherine Pidoux Vivons notre ville
|822
|17,92%
|Participation au scrutin
|Ambérieu-en-Bugey
|Taux de participation
|58,26%
|Taux d'abstention
|41,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,00%
|Nombre de votants
|4 776
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