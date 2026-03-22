Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambert : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ambert [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ambert sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ambert.
L'actu des élections municipales 2026 à Ambert
11:44 - Qui est en tête à Ambert avant le 2e tour de ces municipales 2026 ?
Didier Doré (Divers gauche) a remporté le premier volet de l'élection municipale à Ambert la semaine dernière, avec 48,01 % des bulletins valides. Myriam Fougère (Divers droite) s'est classée deuxième avec 41,95 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Stéphanie Fueyo, étiquetée Divers droite, s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Ambert, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 37,52 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ambert
Le deuxième tour des élections municipales à Ambert a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Myriam Fougère
Liste divers droite
Ambert en mouvement
|
|
Didier Doré
Liste divers gauche
Ambert 2026 : faire équipe pour changer
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ambert
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier DORÉ (Ballotage) Ambert 2026 : faire équipe pour changer
|1 426
|48,01%
|Myriam FOUGÈRE (Ballotage) Ambert en mouvement
|1 246
|41,95%
|Stéphanie FUEYO (Ballotage) Ambert, pour vous et avec vous
|298
|10,03%
|Participation au scrutin
|Ambert
|Taux de participation
|62,48%
|Taux d'abstention
|37,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,76%
|Nombre de votants
|3 067
Source : ministère de l’Intérieur
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