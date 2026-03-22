Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambert : les résultats du 2e tour

Programme de Myriam Fougère à Ambert (Ambert en mouvement)

Votez utile

Le 22 mars 2026, les Ambertois sont appelés à voter pour choisir l'avenir de leur ville. Il est essentiel de soutenir une équipe qui connaît bien le terrain et qui a des ambitions de croissance pour Ambert. Ce choix déterminera non seulement le maire, mais aussi la direction politique de la commune.

Priorités d'action

Dès avril 2026, la nouvelle équipe s'engage à agir sur des priorités telles que l'amélioration de l'éclairage public et la santé au sein de la communauté. Des mesures concrètes seront mises en place pour assurer l'entretien des voies et soutenir les associations locales. Ces actions visent à répondre aux besoins des habitants et à renforcer la qualité de vie à Ambert.

Redonner du pouvoir

La nouvelle administration souhaite redonner du pouvoir aux Ambertois en favorisant l'économie locale et en rétablissant le budget participatif. Des initiatives comme les achats groupés seront mises en place pour défendre le pouvoir d'achat des citoyens. La communication sera également améliorée pour mieux informer les habitants des événements et des décisions importantes.

Identité d'Ambert

Affirmer l'identité d'Ambert passe par un soutien actif aux associations et aux commerces locaux. La ville prévoit d'organiser des animations tout au long de l'année pour dynamiser le centre-ville et les villages. En collaborant avec les communes voisines et en valorisant les savoir-faire locaux, Ambert vise à devenir une commune attractive pour les familles.