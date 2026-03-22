Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambert : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ambert

Le deuxième tour des élections municipales à Ambert a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Myriam Fougère
Myriam Fougère Liste divers droite
Ambert en mouvement
  • Myriam Fougère
  • David Claustre
  • Ingrid Defosse Duchêne
  • Sébastien Mucklow
  • Corinne Barrier
  • Aurélien Pinet
  • Françoise Boit
  • Jean-Pierre Mosnier Grange
  • Sophie Barrier
  • André Fougère
  • Manuela Leveau
  • Julien Peton-Walter
  • Myriam Gras
  • Umit Onal
  • Julie Maloron
  • Marius Fournet
  • Julie Debiton
  • Marc Reyrolle
  • Isabelle Delayre
  • Jean Voldoire
  • Brigitte Chanal
  • Philippe Seigneur
  • Christine Sauvade
  • Philippe Compte
  • Clélie Poutignat
  • Simon Pernet
  • Charlotte Valladier
  • Jean-Charles Boutin
  • Cécile Chauve
Didier Doré
Didier Doré Liste divers gauche
Ambert 2026 : faire équipe pour changer
  • Didier Doré
  • Véronique Faucher
  • Philippe Jacquet
  • Pascale Poutignat
  • Sylvain Pitaval
  • Agathe Paoli
  • François Vorilhon
  • Yvette Boudesseul
  • Thierry Doriath
  • Emeline Convert
  • François Expert
  • Louane Vignal
  • David Bost
  • Yahlma Robette
  • Geoffrey Courtial
  • Chloé Toupin
  • Jean-Paul Chamoret
  • Hélène Jarroux Dos Santos
  • Patrick Boucheix
  • Christine Granet
  • Daniel Dissard
  • Yvette Degeorges
  • Jean-Claude Moilier
  • Jacqueline Dajoux
  • Jean-François Souquieres
  • Denise Vigny
  • Ludovic Rodriguez
  • Noëlle Dandrieux
  • Rémi Coste
  • Denise Convert
  • Matthieu Le Galliot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ambert

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier DORÉ
Didier DORÉ (Ballotage) Ambert 2026 : faire équipe pour changer 		1 426 48,01%
Myriam FOUGÈRE
Myriam FOUGÈRE (Ballotage) Ambert en mouvement 		1 246 41,95%
Stéphanie FUEYO
Stéphanie FUEYO (Ballotage) Ambert, pour vous et avec vous 		298 10,03%
Participation au scrutin Ambert
Taux de participation 62,48%
Taux d'abstention 37,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Nombre de votants 3 067

Source : ministère de l’Intérieur

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