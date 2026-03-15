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19:19 - Le poids démographique et économique d'Ambert aux élections municipales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Ambert se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 6 556 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 579 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (65,79%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Ambert accueille une communauté diversifiée, avec ses 338 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 10,16%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 29 954 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Ambert montre l'attachement des habitants aux idées françaises.

17:57 - Quelle place du RN à Ambert aux municipales 2026 ? Le RN était resté en retrait lors du scrutin municipal à Ambert il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 26,75% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,90% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 11,80% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 22,85% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 34,40% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 32,79% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 40,84% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Ambert ? L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Ambert constituera un 'game changer' pour ces élections municipales. L'abstention s'élevait à 53,86 % pour le premier tour des municipales de 2020 (une proportion assez classique) alors que bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été accompagnée d'une abstention à 27,19 % dans la ville (la participation grimpant à 72,81 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 53,18 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 35,30 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 50,26 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le portrait d'une commune assez abstentionniste par rapport au reste de la France.

15:59 - Ambert : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient André Chassaigne (Union de la gauche) en tête avec 39,60% au premier tour, devant Brigitte Carletto (Rassemblement National) avec 32,79%. Le second tour avait confirmé ce résultat, André Chassaigne culminant à 59,16% des voix sur place. Le rendez-vous électoral des Européennes près d'un mois plus tôt à Ambert avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,40%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 14,96% des suffrages. .

14:57 - Quels furent les résultats locaux d'Ambert lors de la dernière présidentielle ? La physionomie politique de Ambert révèle une localité aux orientations politiques changeantes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Ambert voyait en effet Emmanuel Macron finir en tête localement avec 29,05% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 26,75%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,10% pour Emmanuel Macron, contre 44,90% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Ambert plébiscitaient André Chassaigne (Nupes) avec 55,88% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 77,15% des suffrages.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Ambert Du côté de la fiscalité d'Ambert, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 155 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 746 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 42,08 % en 2024 (contre environ 19,60 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 224 630 € en 2024. Un total bien loin des 1,01953 million d'euros (1 019 530 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 10,69 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - La liste "Pour Ambert En Livradois Forez" grande gagnante des dernières municipales à Ambert Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Ambert se sont révélés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour, Guy Gorbinet (Divers droite) a creusé l'écart en recueillant 778 voix (36,01%). Juste derrière, Véronique Faucher (Divers gauche) a rassemblé 519 bulletins valides (24,02%). Un delta conséquent. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Guy Gorbinet l'a finalement emporté avec 876 voix (40,18%), face à Véronique Faucher qui a obtenu 565 électeurs inscrits (25,91%) et Philippe Pinton obtenant 429 électeurs inscrits (19,67%). La domination de la liste 'Pour ambert en livradois forez' s'est accentuée pour se muer en un succès écrasant. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers droite a probablement profité du transfert des voix des listes éliminées, gagnant 98 voix supplémentaires entre les deux tours.