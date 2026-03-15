Résultat municipale 2026 à Ambert (63600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Ambert. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Ambert, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambert [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Didier DORÉ
Didier DORÉ Ambert 2026 : faire équipe pour changer 		1 066 46,03%
Myriam FOUGÈRE
Myriam FOUGÈRE Ambert en mouvement 		1 034 44,65%
Stéphanie FUEYO
Stéphanie FUEYO Ambert, pour vous et avec vous 		216 9,33%
Participation au scrutin Ambert Partiels *
Taux de participation 64,11%
Taux d'abstention 35,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Nombre de votants 2 392

* Résultats partiels sur 75% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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