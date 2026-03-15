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19:18 - Comment la composition démographique d'Ambillou façonne les résultats électoraux ? Dans les rues d'Ambillou, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 748 habitants répartis dans 786 logements, cette ville présente une densité de 36 habitants par km². Avec 106 entreprises, Ambillou se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 18,59% des résidents sont des enfants, et 29,49% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,22% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 48,43% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 293,65 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Ambillou manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Le Rassemblement national bien ancré à Ambillou Le Rassemblement national n'était pas représenté pour la dernière municipale à Ambillou en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 31,80% des voix comptabilisées lors du premier round, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la ville avec 50,54% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 31,85% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste sécurisait 50,84% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,69% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 47,67% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,04% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Sabine Thillaye.

16:58 - Résultats électoraux à Ambillou : le point sur la participation Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Ambillou, l'abstention frappait 60,69 % des électeurs, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer à cause de l'épidémie de coronavirus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 19,48 % localement. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 47,28 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 28,71 %, contre 53,50 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de l'ensemble du pays. Pour ces municipales, cette contingence à Ambillou sera en conséquence déterminante dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Comment Ambillou a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors des dernières élections européennes, le résultat à Ambillou s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,69%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,63%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,42%). François Ducamp (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Ambillou après la dissolution avec 47,67%. Marina Coccia (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 20,11%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, François Ducamp culminant à 54,04% des suffrages exprimés localement. Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Ambillou s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Pour les municipales 2026, Ambillou reste un territoire orienté vers le RN La physionomie politique de Ambillou dessine une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Ambillou plaçait en effet Marine Le Pen en pole position avec 31,80% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 27,90%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,54% pour Marine Le Pen, contre 49,46% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Ambillou soutenaient en priorité Ambre Louisin (RN) avec 31,85% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Ambre Louisin virant de nouveau en tête avec 50,84% des voix.

12:58 - À Ambillou, une fiscalité en hausse qui pèsera sur l'issue du scrutin Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Ambillou, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,57 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 17 900 euros environ, loin des 199 320 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Ambillou a évolué pour se fixer à 32,60 % en 2024 (contre 16,12 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Ambillou s'est chiffrée à environ 542 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 446 € quatre ans auparavant.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Ambillou ? L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Ambillou est particulièrement éclairante. Sans aucune opposition, 'Ambitions pour ambillou' menée par Bruno Cheuvreux a sans surprise obtenu 411 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour cette municipale 2026 à Ambillou, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Le défi lors de ces nouvelles élections sera de voir si une réelle opposition arrive à se constituer contre cette mainmise. La liste des candidatures (voir ci-dessous) fournit certainement d'ores et déjà un début de réponse.