Résultat municipale 2026 à Ambillou (37340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ambillou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ambillou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambillou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Garry TEIXEIRA
Garry TEIXEIRA (16 élus) Ensemble, construisons l'avenir d'Ambillou ! 		533 61,26%
  • Garry TEIXEIRA
  • Sylvie HEMOND
  • Jean-Yves BOCAGE
  • Céline CHENEAU
  • Santiana BRAUD
  • Jennifer DELAUNAY
  • Charles BARRIER
  • Julie SUZANNE
  • Lionel RICROT
  • Marion COUSIN
  • Romain LE PONT
  • Ophélie GAZEAU
  • Arnaud BOYER
  • Isabelle BOURGEAIS
  • Cedric GOULET
  • Adeline LARGEAU
Thierry BETTE
Thierry BETTE (3 élus) UN NOUVEL ELAN POUR AMBILLOU 		337 38,74%
  • Thierry BETTE
  • Sylvie SAVATIER
  • Pascal RICHARD
Participation au scrutin Ambillou
Taux de participation 64,58%
Taux d'abstention 35,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 899

Source : ministère de l’Intérieur

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