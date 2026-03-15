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19:20 - Ambilly : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans les rues d'Ambilly, les élections s'achèvent. Avec ses 6 269 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 267 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 246 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (61,16%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 1 346 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 28,84%, participe à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 42 002 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,03%, révélant une situation économique mitigée. Ambilly manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Ambilly Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Ambilly il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 16,63% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 33,61% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 9,82% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Ambilly comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 21,60% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 24,30% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 25,43% lors du vote définitif.

16:58 - À Ambilly, 34,47 % de participation aux dernières municipales Au soir de ces municipales 2026, le degré d'abstention pèsera fatalement sur les résultats d'Ambilly. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 65,53 % du corps électoral, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays, l'épidémie de coronavirus ayant créé un contexte défavorable pour le vote. Les municipales demeurent pourtant, avec la présidentielle, un scrutin où les Français votent le plus souvent pour élire leur maire et leur président. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été définie par une abstention à 31,40 % dans la ville (participation de 68,60 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 56,40 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 42,95 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 60,75 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville assez abstentionniste par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Ambilly a-t-elle voté ? Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants d'Ambilly plébiscitaient Dominique Lachenal (Union de la gauche) avec 38,68% au premier tour. Mais c'est finalement Virginie Duby-Muller (Les Républicains) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 74,57% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes en amont, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,60%). Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi confirmé que Ambilly demeurait à l'époque un paysage politique fragmenté.

14:57 - Ambilly affichait un profil politique atypique lors des dernières élections Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Ambilly choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 29,24% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 25,85%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 66,39% pour Emmanuel Macron, contre 33,61% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Ambilly portaient leur choix sur Valérian Vervoort (Nupes) avec 27,46% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Virginie Duby-Muller (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 59,36% des voix. Cette physionomie politique de Ambilly révèle une commune politiquement très disputée.

12:58 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts stables à Ambilly Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Ambilly entre 2020 et 2024 la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 11,65 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 287 660 €, marquant une forte baisse face aux 1,41532 million d'euros (1 415 320 € très exactement) enregistrés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Ambilly a évolué pour se fixer à 27,70 % en 2024 (contre 14,10 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Ambilly s'est établi à 658 euros en 2024 (contre 662 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Guillaume Mathelier à Ambilly L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Ambilly est riche d'enseignements. À l'issue du premier passage aux urnes, Guillaume Mathelier (Divers gauche) a creusé l'écart en rassemblant 57,89% des bulletins. Dans la position du principal opposant, François Liermier (Divers) a capté 42,10% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Ambilly, cet équilibre pose les bases. Renverser une majorité si large représentera un challenge titanesque pour le camp adverse ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.