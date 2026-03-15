Résultat municipale 2026 à Ambilly (74100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ambilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ambilly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ambilly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cristian GUERET
Cristian GUERET (23 élus) LE RENOUVEAU D'AMBILLY 		835 54,86%
  • Cristian GUERET
  • Carole DARCY
  • Thierry BOUVET
  • Angélique MOGUET DE GIOVANI
  • Alexis POITEVIN
  • Micheline BATAILLEY
  • Bruno IUORIO-JEANNOLLE
  • Evelyne PUGIN
  • Jean-Marc BOISSON
  • Nathalie GRIGNON
  • Frédéric FOREST
  • Elisa MENARD
  • Fabio CAMELI
  • Lucie MARET
  • Damien LAVILLAT
  • Catherine GAMBERONI
  • Denis LAVILLAT
  • Elisabeth PRIANO
  • Benjamin VIEU
  • Béatrice DUPOUY
  • Jean-Michel BENED
  • Maryvonne REY
  • Philippe LECOMTE
Guillaume MATHELIER
Guillaume MATHELIER (6 élus) Ambilly, construisons ensemble notre espace de vie 		687 45,14%
  • Guillaume MATHELIER
  • Geneviève GIACONE
  • Abdelkrim MIHOUBI
  • Bertilla MADDALOZZO
  • Laurent BLANOT
  • Aïcha D'ÉLIA
Participation au scrutin Ambilly
Taux de participation 43,47%
Taux d'abstention 56,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 1 558

Source : ministère de l’Intérieur

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