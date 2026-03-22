Résultat municipale 2026 à Ambleny (02290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ambleny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ambleny, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ambleny [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe LEFEVRE (12 élus) OSEZ AVEC NOUS
|313
|53,50%
|
|Bernard BRIEN (3 élus) AMBLENY, CAP SUR L'AVENIR
|204
|34,87%
|
|Aurélie TOUZET AU COEUR D'AMBLENY
|68
|11,62%
|Participation au scrutin
|Ambleny
|Taux de participation
|62,73%
|Taux d'abstention
|37,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,17%
|Nombre de votants
|589
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Ambleny - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe LEFEVRE (Ballotage) OSEZ AVEC NOUS
|284
|48,80%
|Bernard BRIEN (Ballotage) AMBLENY, CAP SUR L'AVENIR
|190
|32,65%
|Aurélie TOUZET (Ballotage) AU COEUR D'AMBLENY
|108
|18,56%
|Participation au scrutin
|Ambleny
|Taux de participation
|63,37%
|Taux d'abstention
|36,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,50%
|Nombre de votants
|595
Election municipale 2026 à Ambleny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ambleny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ambleny.
L'actu des élections municipales 2026 à Ambleny
18:35 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Ambleny
José Beaurain (Rassemblement National) avait performé au premier tour des législatives à Ambleny en juin 2024 avec 57,17%. Benjamin Maurice (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 25,37%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. À l'occasion du match européen quelques semaines plus tôt, les électeurs d'Ambleny avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 47,26% des bulletins. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Ambleny demeurait à l'époque une terre de droite radicale, confortant encore un peu plus son ancrage historique.
15:57 - Le résultat des dernières municipales à Ambleny
Il peut se révéler édifiant de se pencher sur les scores des dernières municipales à Ambleny. À l'issue du premier passage aux urnes, Jean-Marie Bouvier a fait la course en tête avec 280 bulletins (60,08%). Dans la position du principal opposant, Didier Lefevre a obtenu 39,91% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Ambleny, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera le principal enjeu pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Pour le 2e tour des municipales d'Ambleny, c'est une triangulaire qui se présente
Les habitants peuvent donc choisir ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de la liste "Ambleny, Cap Sur L'avenir" emmenée par Bernard Brien, Aurélie Touzet avec la liste "Au Coeur D'ambleny" et la liste "Osez Avec Nous" emmenée par Philippe Lefevre, d'après les candidatures au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les habitants de la ville seront en mesure de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote d'Ambleny, pour s'exprimer.
11:59 - Philippe Lefevre, Bernard Brien et Aurélie Touzet forment le trio de tête à Ambleny
Philippe Lefevre a terminé en tête du premier tour des municipales 2026 à Ambleny la semaine dernière, avec 48,80 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Bernard Brien a pris la position de dauphin avec 32,65 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, avec 18,56 %, Aurélie Touzet a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Ambleny, le vote a mobilisé 63,37 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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