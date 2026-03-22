Résultat municipale 2026 à Ambleny (02290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ambleny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ambleny, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ambleny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LEFEVRE
Philippe LEFEVRE (12 élus) OSEZ AVEC NOUS 		313 53,50%
  • Philippe LEFEVRE
  • Genevieve ORIEULX DE LA PORTE
  • Cédric BEAUFORT
  • Françoise MOUCHET
  • Didier PONCELET
  • Sophie LAMARRE
  • Florian GARNIER
  • Caroline NEVEUX
  • Jordan SEKULIC
  • Sandra BEAUDELOT
  • François BERENGER
  • Delphine HUGONNET
Bernard BRIEN
Bernard BRIEN (3 élus) AMBLENY, CAP SUR L'AVENIR 		204 34,87%
  • Bernard BRIEN
  • Michelle APPERT
  • François-Xavier DEAL
Aurélie TOUZET
Aurélie TOUZET AU COEUR D'AMBLENY 		68 11,62%
Participation au scrutin Ambleny
Taux de participation 62,73%
Taux d'abstention 37,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,17%
Nombre de votants 589

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Ambleny - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LEFEVRE
Philippe LEFEVRE (Ballotage) OSEZ AVEC NOUS 		284 48,80%
Bernard BRIEN
Bernard BRIEN (Ballotage) AMBLENY, CAP SUR L'AVENIR 		190 32,65%
Aurélie TOUZET
Aurélie TOUZET (Ballotage) AU COEUR D'AMBLENY 		108 18,56%
Participation au scrutin Ambleny
Taux de participation 63,37%
Taux d'abstention 36,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 595

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