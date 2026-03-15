Résultat de l'élection municipale 2026 à Amboise : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Amboise

Tête de listeListe
Maxime Maintier
Maxime Maintier Liste divers droite
Amboise, notre ville, notre avenir
  • Maxime Maintier
  • Astrid Caille
  • Jean-Francois Bourdin
  • Rachel Malnoury
  • Philippe Laville
  • Sophie Brunais
  • Joel Assi-Allet
  • Malika Benziane
  • Antony Guillier
  • Francine Durier
  • Bernard Bachimont
  • Lilia Rossi
  • Gerard Guerlais
  • Karine Maman
  • Bilel Bouazza
  • Brigitte Batista
  • Guillaume Cuenca-Herranz
  • Gaelle Villedieu
  • Guillaume Verleure
  • Florence Aubineau
  • Teddy Felix
  • Seloua Bessam
  • Antoine Joulin
  • Marie-Therese Chauvin
  • Dorian Bilquart
  • Veronique Coutant
  • Yasar Arslan
  • Ksenia Cher
  • Pierre Vabres
  • Constance Deschard
  • Gilles Conan
  • Pascale Poinson
  • Alexandre Brunel
  • Nicole Blate
  • Julien Charloix
Joffrey Pointlane
Joffrey Pointlane Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Amboise !
  • Joffrey Pointlane
  • Isabelle Petit
  • Dominique Pépiot
  • Valérie Fanon
  • Denis Lefebvre
  • Sandrine Voisin
  • Hugo Noyau-Paquignon
  • Caroline Barranger
  • Denis Charbonnier
  • Morgane Ferrand
  • Jérôme Rigoreau
  • Émilie Deschamps
  • David Lenin
  • Chantal Bouvier de Lamotte
  • Axel Buron
  • Isabella Guimard
  • Sébastien Pallade
  • Nelly Guglieri
  • Axel Miera
  • Danielle Morel
  • Christophe Joslain
  • Martine Guibentif
  • Frédéric Petitbon
  • Muriel Joubert
  • Thomas Lefebvre
  • Claudine Revell
  • Dominique Delcambre
  • Linda Raguin
  • Alain Clerc
  • Béatrice Poupeau
  • Claude Carchon
  • Jacqueline Turban
  • Christophe Devillard
  • Marie-Claude Paris
  • Jean-Claude Lefevre
Brice Ravier
Brice Ravier Liste divers gauche
Partageons nos forces, construisons l'avenir
  • Brice Ravier
  • Sandra Guichard
  • Yves Aguiton
  • Myriam Santacana
  • Lionel Chisson
  • Karine Roumaneix
  • Jean Cornuault
  • Evelyne Launay
  • Johnny Vercouillie
  • Nolwenn Vaillant
  • Luc Favia
  • Chantal Alexandre
  • Lionel Levha
  • Régine Favia
  • Sylvain Grevedon
  • Natacha Desson
  • Alexis Bossard
  • Mouna Essaouari
  • Alain Deshayes
  • Isabelle Gaudron
  • Giovanni Angileri
  • Marie-France Morchoisne
  • Ahmet Bozdag
  • Sylvie Gérard
  • Thomas Soret
  • Evelyne Latapy
  • Pascal Aulagnet
  • Janelle Honnet
  • Claude Verne
  • Françoise Lecointe
  • Bernard Verrier
  • Anne Vaudano
  • Benjamin Paternotte
  • Laura Idoux
  • Christophe Galland

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Boutard
Thierry Boutard (24 élus) Ensemble agissons pour amboise 		1 511 40,83%
  • Thierry Boutard
  • Jacqueline Mousset
  • Thierry Prieur
  • Nathalie Supply
  • Atman Bouchekioua
  • Marie Arnoult
  • José Bony
  • Françoise Thomere
  • Bernard Pégeot
  • Josette Guerlais
  • Marc Leonard
  • Marie-France Hureau
  • Sylvain Gillet
  • Mélanie Thomas
  • Guillaume Helloco
  • Régine Malassigné
  • Alexis Lamoureux
  • Chantal Bouvier De Lamotte
  • Denis Charbonnier
  • Sylvie Ladrange
  • Jean-Louis Volant
  • Brigitte Debrincat
  • Alain Offroy
  • Elisabeth Jourdain
Brice Ravier
Brice Ravier (6 élus) Pluralisme et solidarité 		1 468 39,67%
  • Brice Ravier
  • Myriam Santacana
  • Rémi Leveau
  • Evelyne Launay
  • Claude Verne
  • Isabelle Gaudron
Sandra Guichard
Sandra Guichard (3 élus) Amboise 2020 réinventons demain 		721 19,48%
  • Sandra Guichard
  • Franck Perronin
  • Justine Béchet
Participation au scrutin Amboise
Taux de participation 43,25%
Taux d'abstention 56,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 794

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brice Ravier
Brice Ravier Pluralisme et solidarité 		1 335 36,67%
Thierry Boutard
Thierry Boutard Ensemble agissons pour amboise 		1 055 28,98%
Sandra Guichard
Sandra Guichard Amboise 2020 réinventons demain 		661 18,15%
Christophe Galland
Christophe Galland Un nouvel elan pour amboise 		589 16,18%
Participation au scrutin Amboise
Taux de participation 42,69%
Taux d'abstention 57,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 752

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Guyon
Christian Guyon (26 élus) Pluralisme et solidarite 		2 823 53,76%
  • Christian Guyon
  • Isabelle Gaudron
  • Jean-Claude Gaudion
  • Chantal Alexandre
  • Michel Gasiorowski
  • Nelly Chauvelin
  • Claude Michel
  • Evelyne Latapy
  • Claude Verne
  • Valérie Collet
  • Dominique Berdon
  • Myriam Santacana
  • Daniel Duran
  • Marie-Christine Grillet
  • Philippe Levret
  • Evelyne Launay
  • Rémi Leveau
  • Patricia Regnier
  • Brice Ravier
  • Marylène Glever
  • Bernard Pegeot
  • Julie De Pretto
  • François Cadé
  • Véziane Leblond
  • Eric Degenne
  • Christine Venhard
Thierry Boutard
Thierry Boutard (7 élus) Amboise 2014 2020 thierry boutard 		2 428 46,23%
  • Thierry Boutard
  • Josette Guerlais
  • Christophe Galland
  • Jacqueline Mousset
  • Frédéric Norguet
  • Sylvie Saulas Dalby
  • Atman Bouchekioua
Participation au scrutin Amboise
Taux de participation 64,31%
Taux d'abstention 35,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 5 429

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Guyon
Christian Guyon Pluralisme et solidarite 		2 412 48,00%
Thierry Boutard
Thierry Boutard Amboise 2014-2020 		1 436 28,57%
Christophe Galland
Christophe Galland Amboise pour tous 		621 12,35%
Daniel Guyon
Daniel Guyon Amboise, ambition, avenir 		556 11,06%
Participation au scrutin Amboise
Taux de participation 61,99%
Taux d'abstention 38,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 5 233

Villes voisines d'Amboise

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