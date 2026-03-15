Résultat de l'élection municipale 2026 à Amboise : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Amboise [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Amboise sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Amboise.
L'actu des élections municipales 2026 à Amboise
12:06 - À quelle heure ferment les 10 bureaux de vote à Amboise ?
Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En comparaison, le premier tour des précédentes élections municipales s'est déroulé de manière controversée en mars 2020, en pleine pandémie de coronavirus. La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Amboise est disponible ci-dessous. A noter que les 10 bureaux de vote de l'agglomération d'Amboise ferment leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Amboise dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Amboise
|Tête de listeListe
|
Maxime Maintier
Liste divers droite
Amboise, notre ville, notre avenir
|
|
Joffrey Pointlane
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Amboise !
|
|
Brice Ravier
Liste divers gauche
Partageons nos forces, construisons l'avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Boutard (24 élus) Ensemble agissons pour amboise
|1 511
|40,83%
|
|Brice Ravier (6 élus) Pluralisme et solidarité
|1 468
|39,67%
|
|Sandra Guichard (3 élus) Amboise 2020 réinventons demain
|721
|19,48%
|
|Participation au scrutin
|Amboise
|Taux de participation
|43,25%
|Taux d'abstention
|56,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 794
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brice Ravier Pluralisme et solidarité
|1 335
|36,67%
|Thierry Boutard Ensemble agissons pour amboise
|1 055
|28,98%
|Sandra Guichard Amboise 2020 réinventons demain
|661
|18,15%
|Christophe Galland Un nouvel elan pour amboise
|589
|16,18%
|Participation au scrutin
|Amboise
|Taux de participation
|42,69%
|Taux d'abstention
|57,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 752
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Guyon (26 élus) Pluralisme et solidarite
|2 823
|53,76%
|
|Thierry Boutard (7 élus) Amboise 2014 2020 thierry boutard
|2 428
|46,23%
|
|Participation au scrutin
|Amboise
|Taux de participation
|64,31%
|Taux d'abstention
|35,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,28%
|Nombre de votants
|5 429
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Guyon Pluralisme et solidarite
|2 412
|48,00%
|Thierry Boutard Amboise 2014-2020
|1 436
|28,57%
|Christophe Galland Amboise pour tous
|621
|12,35%
|Daniel Guyon Amboise, ambition, avenir
|556
|11,06%
|Participation au scrutin
|Amboise
|Taux de participation
|61,99%
|Taux d'abstention
|38,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|5 233
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