Résultat de l'élection municipale 2026 à Amboise : les infos en direct

Programme de Maxime Maintier à Amboise (Amboise, notre ville, notre avenir)

Sécurité

Le programme prévoit l'installation de 80 caméras de surveillance pour renforcer la sécurité à Amboise. Un centre de supervision sera également mis en place pour une gestion efficace des incidents. De plus, 2 à 4 policiers additionnels seront affectés à la ville pour assurer une présence accrue.

Pouvoir d'achat

Une mesure phare du programme est l'introduction du repas à 1€ pour tous les enfants, favorisant l'accès à une alimentation saine. L'accent sera mis sur des produits locaux et biologiques pour soutenir les agriculteurs de la région. Cette initiative vise à améliorer le pouvoir d'achat des familles tout en promouvant une alimentation responsable.

Mobilité

Le programme inclut la mise en place d'un pass pour les Amboisiens et la gratuité des parkings durant la saison basse pour encourager l'utilisation des commerces locaux. Des études seront menées pour améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes, notamment avec une passerelle pour la traversée de la Loire. Ces mesures visent à rendre la ville plus accessible et agréable à vivre.

Revitalisation du centre-ville

Des nouveaux aménagements sont prévus pour revitaliser le centre-ville de Amboise, notamment sur la place Saint Denis et la rue nationale. La rénovation des halles sur la place du marché sera également une priorité pour dynamiser le commerce local. Ces initiatives visent à attirer davantage de visiteurs et à améliorer la qualité de vie des habitants.