Résultat de l'élection municipale 2026 à Amboise : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Amboise

Le deuxième tour des élections municipales à Amboise a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Maxime Maintier
Maxime Maintier Liste divers droite
Amboise, notre ville, notre avenir
  • Maxime Maintier
  • Astrid Caille
  • Jean-Francois Bourdin
  • Rachel Malnoury
  • Philippe Laville
  • Sophie Brunais
  • Joel Assi-Allet
  • Malika Benziane
  • Antony Guillier
  • Francine Durier
  • Bernard Bachimont
  • Lilia Rossi
  • Gerard Guerlais
  • Karine Maman
  • Bilel Bouazza
  • Brigitte Batista
  • Guillaume Cuenca-Herranz
  • Gaelle Villedieu
  • Guillaume Verleure
  • Florence Aubineau
  • Teddy Felix
  • Seloua Bessam
  • Antoine Joulin
  • Marie-Therese Chauvin
  • Dorian Bilquart
  • Veronique Coutant
  • Yasar Arslan
  • Ksenia Cher
  • Pierre Vabres
  • Constance Deschard
  • Gilles Conan
  • Pascale Poinson
  • Alexandre Brunel
  • Nicole Blate
  • Julien Charloix
Joffrey Pointlane
Joffrey Pointlane Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Amboise !
  • Joffrey Pointlane
  • Isabelle Petit
  • Dominique Pépiot
  • Valérie Fanon
  • Denis Lefebvre
  • Sandrine Voisin
  • Hugo Noyau-Paquignon
  • Caroline Barranger
  • Denis Charbonnier
  • Morgane Ferrand
  • Jérôme Rigoreau
  • Émilie Deschamps
  • David Lenin
  • Chantal Bouvier de Lamotte
  • Axel Buron
  • Isabella Guimard
  • Sébastien Pallade
  • Nelly Guglieri
  • Axel Miera
  • Danielle Morel
  • Christophe Joslain
  • Martine Guibentif
  • Frédéric Petitbon
  • Muriel Joubert
  • Thomas Lefebvre
  • Claudine Revell
  • Dominique Delcambre
  • Linda Raguin
  • Alain Clerc
  • Béatrice Poupeau
  • Claude Carchon
  • Jacqueline Turban
  • Christophe Devillard
  • Marie-Claude Paris
  • Jean-Claude Lefevre
Brice Ravier
Brice Ravier Liste divers gauche
Partageons nos forces, construisons l'avenir
  • Brice Ravier
  • Sandra Guichard
  • Yves Aguiton
  • Myriam Santacana
  • Lionel Chisson
  • Karine Roumaneix
  • Jean Cornuault
  • Evelyne Launay
  • Johnny Vercouillie
  • Nolwenn Vaillant
  • Luc Favia
  • Chantal Alexandre
  • Lionel Levha
  • Régine Favia
  • Sylvain Grevedon
  • Natacha Desson
  • Alexis Bossard
  • Mouna Essaouari
  • Alain Deshayes
  • Isabelle Gaudron
  • Giovanni Angileri
  • Marie-France Morchoisne
  • Ahmet Bozdag
  • Sylvie Gérard
  • Thomas Soret
  • Evelyne Latapy
  • Pascal Aulagnet
  • Janelle Honnet
  • Claude Verne
  • Françoise Lecointe
  • Bernard Verrier
  • Anne Vaudano
  • Benjamin Paternotte
  • Laura Idoux
  • Christophe Galland

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Amboise

Tête de listeListe Voix % des voix
Brice RAVIER
Brice RAVIER (Ballotage) Partageons nos forces, construisons l'avenir 		2 524 46,59%
Maxime MAINTIER
Maxime MAINTIER (Ballotage) Amboise, notre ville, notre avenir 		2 026 37,40%
Joffrey POINTLANE
Joffrey POINTLANE (Ballotage) Rassemblement pour Amboise ! 		867 16,01%
Participation au scrutin Amboise
Taux de participation 58,83%
Taux d'abstention 41,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 5 530

Source : ministère de l’Intérieur

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