Résultat de l'élection municipale 2026 à Amboise : les résultats du 2e tour

Programme de Maxime Maintier à Amboise (Amboise, notre ville, notre avenir)

Sécurité

Le programme de sécurité à Amboise prévoit l'installation de 80 caméras de surveillance et la création d'un centre de supervision. De plus, il est envisagé d'ajouter entre 2 et 4 policiers supplémentaires pour renforcer la sécurité publique. Ces mesures visent à améliorer la tranquillité et la sûreté des habitants.

Propriété

Une brigade verte sera créée pour intervenir rapidement sur les problèmes liés à la propriété, avec un délai d'intervention de 72 heures. Cette initiative a pour but de maintenir un cadre de vie agréable et sécurisé pour les citoyens. La mise en place de cette brigade permettra également de sensibiliser les habitants à l'importance de la préservation de leur environnement.

Mobilité

Le programme de mobilité inclut la mise en place d'un pass pour les Amboisiens et la gratuité des parkings durant la saison basse. Ces mesures visent à faciliter les déplacements et à encourager l'utilisation des transports en commun. L'objectif est de rendre la ville plus accessible tout en réduisant la congestion routière.

Revitalisation centre ville

Des nouveaux aménagements sont prévus pour revitaliser le centre-ville d'Amboise, notamment sur la place Saint Denis et la rue nationale. Ces projets visent à attirer davantage de visiteurs et à dynamiser le commerce local. La transformation de ces espaces publics contribuera à améliorer la qualité de vie des résidents.