Résultat de l'élection municipale 2026 à Amboise : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Amboise [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Amboise sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Amboise.
L'actu des élections municipales 2026 à Amboise
11:48 - Quels étaient les résultats de la municipale à Amboise dimanche dernier ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Amboise, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 58,83 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Brice Ravier (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 46,59 % des suffrages exprimés. Ensuite, Maxime Maintier (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 37,40 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. La pole position, déjà obtenue il y a six ans, a été maintenue pour Brice Ravier, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 9,92 points. Par ailleurs, avec 16,01 %, Joffrey Pointlane, étiqueté Rassemblement National, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Amboise
Le deuxième tour des élections municipales à Amboise a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Maxime Maintier
Liste divers droite
Amboise, notre ville, notre avenir
|
|
Joffrey Pointlane
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Amboise !
|
|
Brice Ravier
Liste divers gauche
Partageons nos forces, construisons l'avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Amboise
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brice RAVIER (Ballotage) Partageons nos forces, construisons l'avenir
|2 524
|46,59%
|Maxime MAINTIER (Ballotage) Amboise, notre ville, notre avenir
|2 026
|37,40%
|Joffrey POINTLANE (Ballotage) Rassemblement pour Amboise !
|867
|16,01%
|Participation au scrutin
|Amboise
|Taux de participation
|58,83%
|Taux d'abstention
|41,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Nombre de votants
|5 530
Source : ministère de l’Intérieur
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