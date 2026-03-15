Résultat municipale 2026 à Amboise (37400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Amboise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Amboise, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Amboise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brice RAVIER
Brice RAVIER Partageons nos forces, construisons l'avenir 		2 524 46,59%
Maxime MAINTIER
Maxime MAINTIER Amboise, notre ville, notre avenir 		2 026 37,40%
Joffrey POINTLANE
Joffrey POINTLANE Rassemblement pour Amboise ! 		867 16,01%
Participation au scrutin Amboise
Taux de participation 58,83%
Taux d'abstention 41,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 5 530

Source : ministère de l’Intérieur

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