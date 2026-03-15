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19:21 - Démographie et politique à Amboise, un lien étroit En marge des municipales, Amboise foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 13 132 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 999 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 16,95% des résidents sont des enfants, et 29,38% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 904 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 14,00%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 28 226 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. En conclusion, Amboise incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Quels scores du RN à Amboise avant les élections de 2026 ? Le RN était resté en retrait lors du scrutin municipal à Amboise en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 21,10% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,80% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 18,77% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Amboise comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 28,84% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 32,24% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 36,50% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Amboise aux dernières élections ? Pour cette élection municipale 2026, l'affluence aux urnes à Amboise sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Il y a six ans, le premier round des élections municipales avait vu 42,69 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors qu'à cause du coronavirus, un grand nombre de votants avaient préféré rester à l'écart. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été rapporté à 73,74 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 51,01 % des électeurs (soit environ 4 718 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 66,95 %, bien au-delà des 50,10 % enregistrés en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire se révèle donc résolument comme une contrée assez peu mobilisée.

15:59 - Qui a remporté les scrutins en 2024 à Amboise ? Les Européennes de juin 2024 à Amboise avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,84%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 18,32% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Daniel Labaronne (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 32,96% au premier tour, devant Corine Fougeron (Rassemblement National) avec 32,24%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Daniel Labaronne culminant à 63,50% des votes dans la commune. Le paysage politique d'Amboise a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée dès lors comme une ville politiquement partagée.

14:57 - À Amboise, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à le centre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Amboise plébiscitaient Daniel Labaronne (Ensemble !) avec 35,05% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Daniel Labaronne virant de nouveau en tête avec 56,24% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Amboise plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,39% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 21,10%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,20% pour Emmanuel Macron, contre 36,80% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - Trajectoire de la pression fiscale : les données d'Amboise Reflet d'une fiscalité stable depuis 2020 à Amboise, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 17,79 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 488 510 € la même année. Un montant loin des 3,4681 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Amboise a évolué pour se fixer à 42,65 % en 2024 (contre 26,17 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Amboise a atteint environ 1 001 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 987 € quatre ans auparavant.

11:59 - Thierry Boutard vainqueur de la dernière élection à Amboise Quel avait été le résultat des dernières élections municipales à Amboise ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Brice Ravier (Parti socialiste) a creusé l'écart en obtenant 1 335 suffrages (36,67%). À sa poursuite, Thierry Boutard (Union de la droite) a obtenu 1 055 voix (28,98%). Cet avantage saillant installait la première liste dans un terrain favorable. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Thierry Boutard l'a finalement emporté avec 40,83% des bulletins, face à Brice Ravier rassemblant 1 468 votants (39,67%) et Sandra Guichard obtenant 721 votes (19,48%). De manière inattendue, le candidat a réalisé un retour impressionnant, confirmant que les voix de réserve sont toujours déterminantes. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Brice Ravier a certes puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 413 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.