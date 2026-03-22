Résultat municipale 2026 à Ambricourt (62310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ambricourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ambricourt, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ambricourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu DOLLÉ
Mathieu DOLLÉ (9 élus) Bien vivre à Ambricourt 		52 50,49%
  • Mathieu DOLLÉ
  • Émilie LEFEBVRE
  • Jean-Luc CAILLEUX
  • Mélanie FURNE
  • Eric PAQUEZ
  • Cathy LIBESSART
  • Rémi JONVILLE
  • Christine BOUTIN
  • Jean-Louis ROBILLARD
Raphaël HERBERT
Raphaël HERBERT (2 élus) AMBRICOURT ENSEMBLE AUJOURD'HUI ET DEMAIN 		51 49,51%
  • Raphaël HERBERT
  • Patricia JONVILLE
Participation au scrutin Ambricourt
Taux de participation 99,06%
Taux d'abstention 0,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 105

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Ambricourt - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël HERBERT
Raphaël HERBERT (Ballotage) AMBRICOURT ENSEMBLE AUJOURD'HUI ET DEMAIN 		51 50,00%
Mathieu DOLLÉ
Mathieu DOLLÉ (Ballotage) Bien vivre à Ambricourt 		51 50,00%
Participation au scrutin Ambricourt
Taux de participation 97,17%
Taux d'abstention 2,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 103

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