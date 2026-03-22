Résultat municipale 2026 à Ambricourt (62310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ambricourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ambricourt, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ambricourt [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu DOLLÉ (9 élus) Bien vivre à Ambricourt
|52
|50,49%
|
|Raphaël HERBERT (2 élus) AMBRICOURT ENSEMBLE AUJOURD'HUI ET DEMAIN
|51
|49,51%
|
|Participation au scrutin
|Ambricourt
|Taux de participation
|99,06%
|Taux d'abstention
|0,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Nombre de votants
|105
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Ambricourt - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raphaël HERBERT (Ballotage) AMBRICOURT ENSEMBLE AUJOURD'HUI ET DEMAIN
|51
|50,00%
|Mathieu DOLLÉ (Ballotage) Bien vivre à Ambricourt
|51
|50,00%
|Participation au scrutin
|Ambricourt
|Taux de participation
|97,17%
|Taux d'abstention
|2,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|103
Election municipale 2026 à Ambricourt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ambricourt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ambricourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Ambricourt
18:34 - Comment Ambricourt a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Benoît Dolle (Rassemblement National) avait gagné le premier tour des législatives à Ambricourt après la dissolution de 2024 avec 53,09%. Blandine Drain (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 29,63%. Le second round n'a pas changé grand chose, Benoît Dolle culminant à 52,50% des votes dans la commune. Les élections européennes en amont à Ambricourt avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (46,27%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 14,93% des suffrages. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Ambricourt restait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Ambricourt
Les dynamiques politiques locales sont encore à ce jour déterminées par le verdict du dernier scrutin municipal à Ambricourt. Notons que ce scrutin a eu lieu sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures à titre individuel, et la possibilité pour les votants de retenir plusieurs noms. 11 candidats ont été élus au premier tour. Eric Paquez a recueilli le plus grand nombre de électeurs avec 73 soutiens (90,12%), devançant Ruddy Loquet qui a capté 71 suffrages en sa faveur (87,65%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Mickael Ducatelle, avec 70 voix (86,41%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce dimanche de municipales 2026 à Ambricourt, ces équilibres individuels si particuliers aux communes rurales vont encore compter. Dans tout l'Hexagone, le dispositif électoral particulier avec candidatures individuelles appartient cependant au passé.
13:58 - Qui sont les candidats à Ambricourt pour la finale de l'élection municipale ?
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a publié cette semaine la liste des candidats pour ce deuxième tour, les habitants ont donc à disposition ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Mathieu Dollé, à la tête de "Bien Vivre À Ambricourt" et Raphaël Herbert, à la tête de "Ambricourt Ensemble Aujourd'hui Et Demain". À 18 heures, le bureau de vote d'Ambricourt ferme afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Match incertain entre Raphaël Herbert et Mathieu Dollé
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Ambricourt dimanche dernier, le scrutin s'est soldé par une participation de 97,17 % localement, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Raphaël Herbert qui a dominé en s'adjugeant 50,00 % des bulletins valides. À sa suite, Mathieu Dollé est arrivé en deuxième position avec 50,00 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents.
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