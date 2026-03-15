Résultat municipale 2026 à Amélie-les-Bains-Palalda (66110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Amélie-les-Bains-Palalda a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Amélie-les-Bains-Palalda, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Amélie-les-Bains-Palalda [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie COSTA
Marie COSTA (22 élus) GARDONS LE CAP 		1 261 60,16%
  • Marie COSTA
  • Thierry CO
  • Danielle HERBAIN
  • Jean Victor HÉRÉTÉ
  • Michelle DUNYACH
  • Frédéric DEPERROIS
  • Nadia PUIG
  • Alain LLAURENSY
  • Agnès DI FRANCESCO
  • Jean Marie CORCOY
  • Martine ANDRES
  • Philippe PICAS
  • Patricia PEREZ
  • Alain FUZEAU
  • Michèle PAOLI
  • Philippe DELATTRE
  • Martine MASCARAQUE
  • Eugenio SANCHEZ
  • Valérie BRAY
  • Jordi AUVERGNE
  • Christine GASTAL
  • Jean LE POTIER
Alexandre REYNAL
Alexandre REYNAL (5 élus) AMELIE AU COEUR 		835 39,84%
  • Alexandre REYNAL
  • Isabelle PARQUIN
  • François ANDRE
  • Marie Claire ASTRUC
  • Albano BORGES
Participation au scrutin Amélie-les-Bains-Palalda
Taux de participation 63,31%
Taux d'abstention 36,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Nombre de votants 2 190

Source : ministère de l’Intérieur

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