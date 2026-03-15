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19:19 - L'avenir de la France se dessine aussi à Amélie-les-Bains-Palalda Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Amélie-les-Bains-Palalda se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 3 553 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 365 entreprises, Amélie-les-Bains-Palalda est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (29,42%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les 164 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 648 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 28,78%, annonçant une situation économique fragile. Amélie-les-Bains-Palalda manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Rassemblement national à Amélie-les-Bains-Palalda : les chiffres récents Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice pour la dernière campagne municipale à Amélie-les-Bains-Palalda il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 34,74% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 62,38% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 31,86% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti à la flamme obtenait 64,01% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 48,68% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 54,64% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 66,10% lors du vote définitif et la victoire de Michèle Martinez.

16:58 - Amélie-les-Bains-Palalda : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En 2020 à Amélie-les-Bains-Palalda, l'abstention s'était fixée à 43,07 % lors du premier round, un chiffre assez faible. 1 778 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que commençait l'épidémie de Covid. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les Français votent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 27,78 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Si la nature de ces élections se distingue des enjeux strictement locaux, les législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 51,04 % en 2022 à seulement 38,63 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 50,81 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité globalement épargnée par l'abstention. En ce jour d'élection municipale à Amélie-les-Bains-Palalda, cette particularité sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Amélie-les-Bains-Palalda : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants d'Amélie-les-Bains-Palalda plébiscitaient Michèle Martinez (Rassemblement National) avec 54,64% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Michèle Martinez culminant à 66,10% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Amélie-les-Bains-Palalda s'était cette fois figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (48,68%), en première position devant Valérie Hayer (10,90%) et Raphaël Glucksmann (9,61%). .

14:57 - Il y a 4 ans, la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda s'était massivement orientée à le Rassemblement national Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Amélie-les-Bains-Palalda portaient leur choix sur Michèle Martinez (RN) avec 31,86% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michèle Martinez virant de nouveau en tête avec 64,01% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Amélie-les-Bains-Palalda tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 34,74% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 20,35%. Lors de la finale de l'élection à Amélie-les-Bains-Palalda, les électeurs accordaient 62,38% pour Marine Le Pen, contre 37,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Amélie-les-Bains-Palalda une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Amélie-les-Bains-Palalda En matière d'impôts locaux à Amélie-les-Bains-Palalda, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint environ 1 521 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 1 296 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 38,98 % en 2024 (contre 18,88 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 923 680 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 1 797 250 € enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 16,82 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Amélie-les-Bains-Palalda Les résultats des précédentes municipales à Amélie-les-Bains-Palalda ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le dimanche du premier tour, Alexandre Reynal a imposé son rythme avec 713 bulletins (41,35%). À sa poursuite, Marie Costa a obtenu 37,00% des votes. Annick Barboteu complétait le trio de tête, s'adjugeant 373 suffrages (21,63%). Le faible gap en tête du peloton instaurait un 2e tour incertain. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Marie Costa l'a finalement emporté avec 1 022 bulletins (53,93%), face à Alexandre Reynal s'adjugeant 46,06% des électeurs. La challengeuse a su renverser la vapeur, scellant un changement de cap inattendu., gagnant 309 voix supplémentaires entre les deux tours.