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19:20 - Élections municipales à Amfreville-la-Mi-Voie : impact de la démographie et de l'économie locale Quelle influence la population d'Amfreville-la-Mi-Voie exerce-t-elle sur les résultats des municipales ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 39% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 24,25% ont 60 ans et plus. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (20,16%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1344 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,77% et d'une population immigrée de 9,54% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,28%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Amfreville-la-Mi-Voie, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Amfreville-la-Mi-Voie Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière campagne municipale à Amfreville-la-Mi-Voie en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 24,30% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,30% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 20,25% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Amfreville-la-Mi-Voie comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,85% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 32,27% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 40,35% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Amfreville-la-Mi-Voie : le point sur l'abstention À l'occasion des municipales de 2026, le niveau d'abstention pèsera définitivement sur les résultats d'Amfreville-la-Mi-Voie. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 54,15 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 45,85 %) alors que sévissait l'épidémie de Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi stabilisé à 22,03 %. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 47,11 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,07 %, contre 48,10 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Amfreville-la-Mi-Voie ? Les Européennes 2024 à Amfreville-la-Mi-Voie avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,85%), suivie par Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 17,71% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Vincent Decorde (Union de la gauche) en tête du peloton avec 36,68% au premier tour, devant Vanessa Lancelot (Rassemblement National) avec 32,27%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Annie Vidal (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 59,65%. L'orientation des électeurs d'Amfreville-la-Mi-Voie a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une zone penchant fortement à gauche, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux d'Amfreville-la-Mi-Voie il y a 4 ans ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Amfreville-la-Mi-Voie accordaient leurs suffrages à Sébastien Duval (Nupes) avec 34,05% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sébastien Duval virant de nouveau en tête avec 57,52% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Amfreville-la-Mi-Voie était marquée par la domination de Jean-Luc Mélenchon avec 26,84% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 25,47%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,70% pour Emmanuel Macron, contre 43,30% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Amfreville-la-Mi-Voie s'affirme comme un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Quelle est l'évolution de la fiscalité locale à Amfreville-la-Mi-Voie depuis 2020 ? Du côté de la fiscalité d'Amfreville-la-Mi-Voie, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 1 068 € en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 798 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 53,46 % en 2024 (contre environ 28,10 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 13 800 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 483 400 euros engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 14,00 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Hugo Langlois s'est imposé à Amfreville-la-Mi-Voie Il peut s'avérer intéressant de se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Amfreville-la-Mi-Voie. Lors de la première manche électorale à l'époque, Hugo Langlois a fait la course en tête en totalisant 443 voix (45,57%). À sa poursuite, Karima Paris a rassemblé 33,33% des voix. Enfin, on retrouvait Aurélia Rousseeuw, s'adjugeant 21,09% des bulletins. Ce gain saillant installait la leader dans une position très favorable. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Hugo Langlois l'a finalement emporté avec 478 bulletins (55,84%), face à Karima Paris qui a obtenu 378 électeurs (44,15%). L'avance de départ s'est vérifiée et encore renforcée, débouchant sur une victoire écrasante. Même si Karima Paris a gagné le pari des ralliements en ajoutant 54 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.