Résultat municipale 2026 à Amfreville-la-Mi-Voie (76920) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Amfreville-la-Mi-Voie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Amfreville-la-Mi-Voie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Amfreville-la-Mi-Voie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hugo LANGLOIS
Hugo LANGLOIS (20 élus) Amfreville dynamique, durable et solidaire 		763 63,64%
  • Hugo LANGLOIS
  • Corinne GOBIN
  • Didier FENESTRE
  • Catherine FONTAINE
  • Christophe HUYS
  • Martine SALVE
  • Romain LANCHEC
  • Valérie CARLE
  • Jean-Louis AMBLARD
  • Marine PELLERIN
  • Jean-Luc COTTARD
  • Audrey LACRAMPE
  • Daniel KAZAZIAN
  • Yamina REYES
  • Alain VINAY
  • Christelle CALLE
  • François FONTAINE
  • Anne-Marie BOUVARD
  • Sébastien DELAMARE
  • Joëlle GROULT
Bruno CAMPE
Bruno CAMPE (2 élus) Notre ville, notre avenir 		247 20,60%
  • Bruno CAMPE
  • Isabelle MENDEZ
Frédéric GOUDEMARE
Frédéric GOUDEMARE (1 élu) UN ELAN COMMUN POUR AMFREVILLE 		189 15,76%
  • Frédéric GOUDEMARE
Participation au scrutin Amfreville-la-Mi-Voie
Taux de participation 62,53%
Taux d'abstention 37,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 1 225

Source : ministère de l’Intérieur

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