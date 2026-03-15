Résultat municipale 2026 à Amillis (77120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Amillis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Amillis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Amillis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale TASD'HOMME
Pascale TASD'HOMME (12 élus) AMILLIS - PATRIMOINE ET AVENIR 		224 57,73%
  • Pascale TASD'HOMME
  • Pascal OLIVIER
  • Laurence ADLER
  • Régis BLONDEL
  • Yveline PERROT
  • Olivier ROUSSEAU
  • Chantal BOCHER
  • Stéphane SALMON
  • Laetitia CAILLAUX
  • Gauthier BROCHOT
  • Véronique DAVID
  • Jean-Pierre DUCREUX
Stéphanie-Aude COUSIN
Stéphanie-Aude COUSIN (3 élus) UNION POUR AMILLIS 		164 42,27%
  • Stéphanie-Aude COUSIN
  • Franck DERRE
  • Emilie DUBOIS
Participation au scrutin Amillis
Taux de participation 70,20%
Taux d'abstention 29,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 391

Source : ministère de l’Intérieur

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