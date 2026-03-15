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19:20 - Élections à Amillis : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire d'Amillis, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 821 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 65 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 514 foyers fiscaux. Dans le village, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,19% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,68% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, 42,37% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 399,85 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Finalement, Amillis incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Ce que révèlent les résultats sur le vote RN à Amillis Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste à la dernière bataille municipale à Amillis en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 35,19% des voix lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 60,76% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 39,05% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le Rassemblement national réunissait 55,91% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 45,13% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 49,74% pour le Rassemblement national. Ce dernier s'imposera avec 56,68% le dimanche suivant, actant la victoire pour Julien Limongi.

16:58 - Dernières municipales : 63,41 % d'abstention à Amillis L'abstention atteignait 63,41 % à Amillis pour le premier tour des élections de 2020 (au-dessus de la moyenne nationale) alors que beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison de l'épidémie de coronavirus. Il est pourtant établi de longue date qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le moment où les citoyens se mobilisent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 21,61 % localement. Même si les logiques diffèrent selon le type d'élection, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 49,47 % en 2022 à seulement 28,78 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 42,55 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Amillis sera en conséquence capitale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Amillis Julien Limongi (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Amillis après la dissolution de 2024 avec 49,74%. Isabelle Perigault (Les Républicains) terminait à la deuxième place avec 27,60%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julien Limongi culminant à 56,68% des suffrages exprimés dans la commune. Le scrutin des Européennes avant la dissolution à Amillis avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (45,13%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 12,34% des votes. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Amillis restait à l'époque une terre de droite nationaliste, confortant son ancrage.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité d'Amillis s'était fortement dirigée vers la droite radicale En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Amillis tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 35,19% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 20,83%. Le second tour validait ensuite cette introduction en donnant 60,76% pour Marine Le Pen, contre 39,24% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Amillis portaient leur choix sur Aymeric Durox (RN) avec 39,05% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,91%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Impôts à Amillis : un enjeu central pour 2026 Du côté de la fiscalité d'Amillis, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 521 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 275 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est resté figé à un peu plus de 30,71 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. À titre indicatif, la moyenne nationale avoisine les 40 %, après avoir progressé de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 4 560 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 46 400 euros engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 5,92 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Amillis À Amillis, les résultats des élections municipales de 2020 ont été très éclairants sur l'échiquier politique local. Précisons que les électeurs pouvaient retenir plusieurs noms à l'époque, cette élection s'étant tenue sans liste, avec seulement des candidatures individuelles. 15 sièges ont été pourvus dès le premier tour. Yveline Perrot a remporté une victoire avec 82,97% des soutiens, devant François Dormoy qui a rassemblé 80,85% des votes. Chez les votants, ces résultats extrêmement serrés traduisaient une décision partagée. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Amillis, ces équilibres individuels si spécifiques aux communes rurales vont encore peser. En France, le système électoral spécifique permettant les candidatures individuelles n'est toutefois plus d'actualité.