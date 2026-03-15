Résultat de l'élection municipale 2026 à Amilly : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Amilly [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Amilly sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Amilly.
L'actu des élections municipales 2026 à Amilly
12:06 - Tout savoir sur les municipales à Amilly
À l’occasion des municipales de 2026, les citoyens d'Amilly devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin représente une étape importante de la vie démocratique locale. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Ci-dessous, vous pouvez parcourir la liste des candidats à Amilly. Pour voter, les votants de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote d'Amilly. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Amilly dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Amilly
|Tête de listeListe
|
Catherine Michel
Liste divers centre
AGIR ENSEMBLE POUR AMILLY
|
|
Christophe Bouquet
Liste Divers
UNIS POUR AMILLY
|
|
Tom Collen-Renaux
Liste du Rassemblement National
AMILLY AU SERVICE DE TOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Dupaty (29 élus) Amilly confiance
|2 258
|76,12%
|
|Grégory Gaboret (4 élus) Amilly horizon 2030.
|708
|23,87%
|
|Participation au scrutin
|Amilly
|Taux de participation
|35,50%
|Taux d'abstention
|64,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 080
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Dupaty (27 élus) Amilly-confiance
|3 119
|61,08%
|
|Grégory Gaboret (3 élus) Amilly notre avenir
|919
|17,99%
|
|Jean-Claude Lesueur (2 élus) Amilly bleu marine
|776
|15,19%
|
|Eric Louis (1 élu) Une gauche solidaire pour amilly
|292
|5,71%
|
|Participation au scrutin
|Amilly
|Taux de participation
|59,42%
|Taux d'abstention
|40,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,30%
|Nombre de votants
|5 226
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