Résultat de l'élection municipale 2026 à Amilly : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Amilly

Tête de listeListe
Catherine Michel
Catherine Michel Liste divers centre
AGIR ENSEMBLE POUR AMILLY
  • Catherine Michel
  • Michel Morlat
  • Chantal Marquis
  • Marc Cormery
  • Béatrice Thuiland
  • Jean-Paul Blanc
  • Imen Touati
  • Vincent Baron
  • Nathalie Mauraisin
  • Christian Gilles
  • Annick Larouere
  • Christian Aeck
  • Dalila Hellou
  • Eric Leveque
  • Virginie Paradis
  • Marc Saucillon
  • Nathalie Ganachaud
  • Olivier Hirault
  • Anaïs Falito
  • Jean-Michel Philippe
  • Julie Falito
  • Eric Michel
  • Karine Pujolle
  • Dominique Gallien
  • Marie-Christine Tivollier
  • Thierry Debaisieux
  • Christine Hue
  • Gérard Prevost
  • Fabienne Reuillard
  • Lucien Fournel
  • Karine Albuisson
  • Thierry Genevet
  • Annette Ngo Mahop
Christophe Bouquet
Christophe Bouquet Liste Divers
UNIS POUR AMILLY
  • Christophe Bouquet
  • Catherine Fevrier
  • Grégory Gaboret
  • Marie-Laure Carnezat
  • Jean-Louis Rizzo
  • Nelly Julien
  • Patrick Leclou
  • Stéphanie Plichon
  • Christian Daunay
  • Marie-Hélène Desjardin
  • Christian Caron-Perroud
  • Tahina Ravalisaona
  • Christophe Doucet
  • Catherine Carriau
  • Jérome Gauchery
  • Evelyne Beets
  • Christophe Maillet
  • Sylvie Moreau
  • Mathis Charton
  • Barbara Colombi
  • Mathieu Petit
  • Francoise Desjardins
  • Noël Galtiau
  • Sofia Vasques
  • Christophe Vernois
  • Suada Ibrahimovic
  • Alain Chalençon
  • Arlette Bilounga
  • Pascal Camus
  • Beatrice Semel
  • Guillaume Presle
  • Delphine Dat
  • Jean-Marie Pommier
Tom Collen-Renaux
Tom Collen-Renaux Liste du Rassemblement National
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  • Tom Collen-Renaux
  • Carole Courtat
  • Sébastien Hardy
  • Fabienne Beaudenon
  • Bastien Redeuilh
  • Véronique Landry
  • Anthony Golleau
  • Marie-Anne Naudot
  • Fabrice Giraudon
  • Aurélie Monnerot
  • Lilian Palix
  • Sylvie Bossu
  • Naji Chahine
  • Séverine Roblin
  • Jean-Marie Tauziède
  • Peggy Bertheault
  • Carlos Vitorino
  • Sabine Delmetz
  • Mickaël Marko
  • Sandrine Cornu
  • Julien Petitalot
  • Jeannine Mabah Fosso
  • Eric Hubswerlin
  • Audrey Beaucamp
  • Arnaud Barberoux
  • Germaine Nino
  • Frédéric Berthelot
  • Laurine Weber
  • Hugo Morisseau
  • Nathalie Cadet
  • Francis Delattre
  • Ninon Perrin
  • Kadir Celik
  • Yvette Maréchal
  • Thomas Ménagé

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Dupaty
Gérard Dupaty (29 élus) Amilly confiance 		2 258 76,12%
  • Gérard Dupaty
  • Catherine Fevrier
  • Christophe Bouquet
  • Françoise Bedu
  • Baudouin Abraham
  • Marie-Laure Carnezat
  • Jean-Charles Lavier
  • Laurence Muslin
  • Aboubacry Sall
  • Nelly Turbeaux-Julien
  • Jacky Rollion
  • Catherine Carriau
  • Edmond Szewczyk
  • Déborah Hutsebaut
  • Patrick Leclou
  • Nadine Quintana
  • Christian Caron-Perroud
  • Isabelle Molina-Aubert
  • Lucien Fournel
  • Angélique Penin
  • Denis Patrigeon
  • Marie-Claude Tinseau
  • Nicolas Raisonnier
  • Sylvie Farnault
  • David Volteau
  • Gladys Foubet
  • Michel Verbeke
  • Danièle Foly
  • Franck Desplanches
Grégory Gaboret
Grégory Gaboret (4 élus) Amilly horizon 2030. 		708 23,87%
  • Grégory Gaboret
  • Stéphanie Plichon
  • Christian Daunay
  • Catherine Lotte
Participation au scrutin Amilly
Taux de participation 35,50%
Taux d'abstention 64,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 080

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Dupaty
Gérard Dupaty (27 élus) Amilly-confiance 		3 119 61,08%
  • Gérard Dupaty
  • Catherine Fevrier
  • Guy Haghebaert
  • Françoise Bedu
  • Jean-Charles Lavier
  • Annie Guet
  • Baudouin Abraham
  • Marie-Laure Carnezat
  • Edmond Szewczyk
  • Stéphanie Delphine
  • Michel Pecher
  • Gisèle Derieux
  • Lucien Fournel
  • Emmanuelle Simon
  • Christophe Bouquet
  • Lucie Peyridieu
  • Patrick Leclou
  • Muriel Bonnard
  • Denis Patrigeon
  • Catherine Carriau
  • Nicolas Raisonnier
  • Inès Dedenon
  • André Hautelin
  • Marie-Françoise Desmons
  • Jean-Claude Hebert
  • Michèle Colin
  • Jacques Monchieri
Grégory Gaboret
Grégory Gaboret (3 élus) Amilly notre avenir 		919 17,99%
  • Grégory Gaboret
  • Anne-Marie Calmettes
  • Jacky Rollion
Jean-Claude Lesueur
Jean-Claude Lesueur (2 élus) Amilly bleu marine 		776 15,19%
  • Jean-Claude Lesueur
  • Martine Chobert
Eric Louis
Eric Louis (1 élu) Une gauche solidaire pour amilly 		292 5,71%
  • Eric Louis
Participation au scrutin Amilly
Taux de participation 59,42%
Taux d'abstention 40,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Nombre de votants 5 226

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