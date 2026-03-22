Résultat de l'élection municipale 2026 à Amilly : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Amilly

Le deuxième tour des élections municipales à Amilly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Catherine Michel
Catherine Michel Liste divers centre
AGIR ENSEMBLE POUR AMILLY
  • Catherine Michel
  • Michel Morlat
  • Chantal Marquis
  • Marc Cormery
  • Béatrice Thuiland
  • Jean-Paul Blanc
  • Imen Touati
  • Vincent Baron
  • Nathalie Mauraisin
  • Christian Gilles
  • Annick Larouere
  • Christian Aeck
  • Dalila Hellou
  • Eric Leveque
  • Virginie Paradis
  • Marc Saucillon
  • Nathalie Ganachaud
  • Olivier Hirault
  • Anaïs Falito
  • Jean-Michel Philippe
  • Julie Falito
  • Eric Michel
  • Karine Pujolle
  • Dominique Gallien
  • Marie-Christine Tivollier
  • Thierry Debaisieux
  • Christine Hue
  • Gérard Prevost
  • Fabienne Reuillard
  • Lucien Fournel
  • Karine Albuisson
  • Thierry Genevet
  • Annette Ngo Mahop
Christophe Bouquet
Christophe Bouquet Liste Divers
UNIS POUR AMILLY
  • Christophe Bouquet
  • Catherine Février
  • Grégory Gaboret
  • Marie-Laure Carnezat
  • Jean-Louis Rizzo
  • Nelly Julien
  • Patrick Leclou
  • Stéphanie Plichon
  • Christian Daunay
  • Marie-Hélène Desjardin
  • Christian Caron-Perroud
  • Tahina Ravalisaona
  • Christophe Doucet
  • Catherine Carriau
  • Jérôme Gauchery
  • Evelyne Beets
  • Christophe Maillet
  • Sylvie Moreau
  • Mathis Charton
  • Barbara Colombi
  • Mathieu Petit
  • Françoise Desjardins
  • Noël Galtiau
  • Sofia Vasques
  • Christophe Vernois
  • Suada Ibrahimovic
  • Alain Chalençon
  • Arlette Bilounga
  • Pascal Camus
  • Béatrice Semel
  • Guillaume Presle
  • Delphine Dat
  • Jean-Marie Pommier
Tom Collen-Renaux
Tom Collen-Renaux Liste du Rassemblement National
AMILLY AU SERVICE DE TOUS !
  • Tom Collen-Renaux
  • Carole Courtat
  • Sébastien Hardy
  • Fabienne Beaudenon
  • Bastien Redeuilh
  • Véronique Landry
  • Anthony Golleau
  • Marie-Anne Naudot
  • Fabrice Giraudon
  • Aurélie Monnerot
  • Lilian Palix
  • Sylvie Bossu
  • Naji Chahine
  • Séverine Roblin
  • Jean-Marie Tauziède
  • Peggy Bertheault
  • Carlos Vitorino
  • Sabine Delmetz
  • Mickaël Marko
  • Sandrine Cornu
  • Julien Petitalot
  • Jeannine Mabah Fosso
  • Eric Hubswerlin
  • Audrey Beaucamp
  • Arnaud Barberoux
  • Germaine Nino
  • Frédéric Berthelot
  • Laurine Weber
  • Hugo Morisseau
  • Nathalie Cadet
  • Francis Delattre
  • Ninon Perrin
  • Kadir Celik
  • Yvette Maréchal
  • Thomas Ménagé

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Amilly

Tête de listeListe Voix % des voix
Tom COLLEN-RENAUX
Tom COLLEN-RENAUX (Ballotage) AMILLY AU SERVICE DE TOUS ! 		2 295 44,98%
Christophe BOUQUET
Christophe BOUQUET (Ballotage) UNIS POUR AMILLY 		2 137 41,89%
Catherine MICHEL
Catherine MICHEL (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR AMILLY 		670 13,13%
Participation au scrutin Amilly
Taux de participation 56,93%
Taux d'abstention 43,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 5 191

Source : ministère de l’Intérieur

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