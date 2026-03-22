Résultat de l'élection municipale 2026 à Amilly : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Amilly [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Amilly sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Amilly.
L'actu des élections municipales 2026 à Amilly
11:49 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Amilly pour les élections
Il y a une semaine à Amilly, le vote a vu 56,93 % des inscrits se déplacer sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Tom Collen-Renaux (Rassemblement National) qui a pris la tête en rassemblant 44,98 % des voix. Dans son sillage, Christophe Bouquet s'est classé deuxième avec 41,89 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, avec 13,13 %, Catherine Michel, étiquetée Divers centre, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Amilly
Le deuxième tour des élections municipales à Amilly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Catherine Michel
Liste divers centre
AGIR ENSEMBLE POUR AMILLY
|
|
Christophe Bouquet
Liste Divers
UNIS POUR AMILLY
|
|
Tom Collen-Renaux
Liste du Rassemblement National
AMILLY AU SERVICE DE TOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Amilly
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Tom COLLEN-RENAUX (Ballotage) AMILLY AU SERVICE DE TOUS !
|2 295
|44,98%
|Christophe BOUQUET (Ballotage) UNIS POUR AMILLY
|2 137
|41,89%
|Catherine MICHEL (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR AMILLY
|670
|13,13%
|Participation au scrutin
|Amilly
|Taux de participation
|56,93%
|Taux d'abstention
|43,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Nombre de votants
|5 191
Source : ministère de l’Intérieur
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