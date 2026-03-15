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19:21 - Analyse socio-économique d'Amilly : perspectives électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Amilly se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 13 432 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 736 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 17,55% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 32,19% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Amilly forme une communauté diversifiée, avec ses 849 résidents étrangers, soit 6,32% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 374 € par an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. À Amilly, les problématiques locales se joignent aux défis français.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Amilly Le RN ne parvenait pas à se hisser sur le podium lors des élections locales à Amilly en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 27,64% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 43,69% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 26,10% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 58,98% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 39,60% pour les européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,81% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 57,47% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Thomas Ménagé.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Amilly ? En ce jour d'élections municipales 2026 à Amilly, la participation sera observée de près. Aux municipales de 2020, la participation s'était stabilisée à 35,50 % à la fin du premier round (un chiffre assez faible), représentant 3 080 votants alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français votent le plus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 72,86 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 49,20 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 64,83 % au premier tour, contre 47,88 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune s'affiche visiblement comme une contrée assez peu mobilisée.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Amilly il y a deux ans La situation politique d'Amilly a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs d'Amilly avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 39,60% des votes. Thomas Ménagé (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Amilly une vingtaine de jours plus tard avec 41,81%. Bruno Nottin (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 22,66%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thomas Ménagé culminant à 57,47% des votes localement.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux d'Amilly il y a 4 ans ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Amilly plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 29,90% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 27,64%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,31% pour Emmanuel Macron, contre 43,69% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Amilly portaient leur choix sur Thomas Ménagé (RN) avec 26,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Thomas Ménagé virant de nouveau en tête avec 58,98% des voix.

12:58 - À Amilly, les impôts sont stables à l'approche des municipales Reflet d'une pression fiscale constante depuis 2020 à Amilly, la taxe d'habitation a affiché un taux à 20,50 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville près de 274 200 euros la même année. Une somme bien en-dessous des 3 843 030 € enregistrés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Amilly s'est établi à près de 48,90 % en 2024 (contre 30,34 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Amilly a atteint 1 297 euros en 2024, un chiffre qui n'a pas varié depuis 2020.

11:59 - Gérard Dupaty vainqueur de la dernière élection municipale à Amilly Observer les résultats de la dernière élection municipale à Amilly peut s'avérer édifiant. Au terme du premier tour à l'époque, Gérard Dupaty (Divers droite) a dominé les débats en obtenant 2 258 suffrages (76,12%). Derrière, Grégory Gaboret (Divers gauche) a engrangé 708 suffrages en sa faveur (23,87%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Amilly, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité si large sera une épreuve titanesque pour le camp adverse ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.