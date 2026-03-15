Résultat municipale 2026 à Amilly (45200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Amilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Amilly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Amilly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Tom COLLEN-RENAUX
Tom COLLEN-RENAUX AMILLY AU SERVICE DE TOUS ! 		2 295 44,98%
Christophe BOUQUET
Christophe BOUQUET UNIS POUR AMILLY 		2 137 41,89%
Catherine MICHEL
Catherine MICHEL AGIR ENSEMBLE POUR AMILLY 		670 13,13%
Participation au scrutin Amilly
Taux de participation 56,93%
Taux d'abstention 43,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 5 191

Source : ministère de l’Intérieur

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