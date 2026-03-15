Résultat de l'élection municipale 2026 à Amnéville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Amnéville

Tête de listeListe
Grégoire Laloux
Grégoire Laloux Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Amnéville-Malancourt - UNIS POUR NOTRE COMMUNE
  • Grégoire Laloux
  • Delphine Muller
  • Dominique Cogliandro
  • Katia Lubibogoff
  • Philippe Keiff
  • Sabrina Meyer
  • Michel Calvet
  • Jade Zema
  • Roland Fremery
  • Alexa Saint-Paul
  • Rémy Martinez
  • Stéphanie Fauchot
  • Eric Reichart
  • Sandrine Kocher
  • Christophe Rol
  • Marilyne Quartino
  • Benjamin Frisch
  • Jeannine Romeo
  • Sylvain Toussaint
  • Sylvie Béron
  • Corentin Dar Kebira
  • Virginia Sand
  • Thibaut Lauter
  • Christine Pett
  • Alain Poupart
  • Laura Gossin
  • Marcel Pett
  • Marie-Christine Frohberg
  • Jonathan Haupert
  • Elena Koessler
  • Pascal Frohberg
  • Océane Stolz
  • Thierry Muller
  • Maeva Muller
  • Patrick Ettorre
Eric Munier
Eric Munier Liste divers droite
ERIC MUNIER - FIERS DE NOTRE COMMUNE
  • Eric Munier
  • Catherine Hirsch
  • André Dalla Favera
  • Noémie Zink
  • Armindo Dos Santos
  • Juliette Haas
  • Arnaud Szymanski
  • Cindy Barile
  • Cédric Leonard
  • Rose Derrien
  • Gérard Tisserand
  • Grazia Bruno
  • José Gonzalez
  • Cécilia Adler
  • Marc Becker
  • Ludivine Bernardy
  • Cédric Da Cunha
  • Prescillia Chastin
  • Kamel Ouatmani
  • Nadège Buzea
  • Sébastien Boneberger
  • Mathilde Kurtz
  • Kamel Torki
  • Coralie Hohn
  • Nassim Slimane
  • Valérie Weimann
  • Jean-Marie Zimol
  • Claire Frey
  • Dominique Lebrino
  • Nathalie Fluder
  • Francis Zettl
  • Céline Peplinski
  • Patrick Helart
  • Sherley Badet
  • Pascal Thuot
Xavier Dieudonné
Xavier Dieudonné Liste Divers
EN BONS T(H)ERMES
  • Xavier Dieudonné
  • Brigitte Bruxmeier
  • Salvatore Parello
  • Nadia Srikhi
  • Alexandre Cattell
  • Alicia Palleschi
  • Grégory Besson
  • Kimberley Junges
  • Régis Walter
  • Jennifer Philippi
  • Daniel Schultz
  • Isabelle Khallek
  • Olivier Angulo
  • Estelle Viducic
  • Olivier Amore
  • Céline Kirsch
  • Thierry Alisé
  • Léanna Tasselli
  • Frédéric Guth
  • Laurence Simoncelli
  • Henri Schäfer
  • Axelle Lella
  • Marco Di Martino
  • Laetitia Denis
  • Théo Amore
  • Audrey Canipel
  • Denis Kissel
  • Rachel Maloni
  • Jean-Baptiste Huret
  • Virginie Arduin
  • Lucas Steiner
  • Virginie Stutz
  • Yves Schneller
  • Noémie Arduin
  • Sébastien Jespas
Emmanuel Holtz
Emmanuel Holtz Liste divers centre
EMMANUEL HOLTZ 2026 - L'Essentiel c'est Vous !
  • Emmanuel Holtz
  • Danielle Calcari-Jean
  • Félicien Capraro
  • Julie Fégelé
  • Jean-Pierre Houin
  • Audrey Kemoun
  • Valentin Pochetat
  • Emilie Prizzon
  • Romuald Kaminski
  • Déborah Gueriot
  • Mickaël Bervillé
  • Radia Tebessi
  • Damien Staroslawski
  • Hind Fennassi
  • Jonathan Reutenauer
  • Sophie Pappadia
  • Marc Griette
  • Armande Schaufelberger-Goavec
  • Dominique de Iudicibus
  • Gabrielle Adam
  • Sylvain Schwartz
  • Elisabeth Marcellaud
  • Olivier Lamy-Rousseau
  • Maria Meux
  • Anthony Albertazzi
  • Wendy Camine
  • Anthony Audia
  • Carla Corbo
  • Ylan Zaoui
  • Nathalie Barby
  • Régis Gentile
  • Marine Fabing
  • Benjamin Pailley
  • Eloïse Leininger
  • Stéphane Perruaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Munier
Eric Munier (25 élus) Eric munier - fiers de notre commune! 		1 932 48,73%
  • Eric Munier
  • Danielle Calcari-Jean
  • André Dalla Favera
  • Catherine Hirsch
  • Arnaud Szymanski
  • Noémie Zink
  • Armindo Dos Santos
  • Sylvia Rau
  • Raymond Reppert
  • Rose Derrien
  • Cédric Leonard
  • Nadia Horr
  • Gérard Tisserand
  • Mathilde Kurtz
  • Emmanuel Holtz
  • Maud Bortoluzzi-Thiriet
  • Patrick Helart
  • Grazia De Leo
  • Francis Zettl
  • Gabrielle Adam
  • José Gonzalez
  • Géraldine Iallonardo
  • Jean-Pierre Houin
  • Juliette Haas
  • Kamel Torki
Xavier Dieudonné
Xavier Dieudonné (6 élus) Amneville malancourt debout 		1 364 34,40%
  • Xavier Dieudonné
  • Virginie Cogliandro Fraccaro
  • Daniel Schultz
  • Elisabeth Burgard
  • Régis Walter
  • Delphine Muller
Cédric Sudrow
Cédric Sudrow (2 élus) Amneville-malancourt construisons l'avenir avec cedric sudrow 		668 16,85%
  • Cédric Sudrow
  • Rachel Arnould-Rivato
Participation au scrutin Amnéville
Taux de participation 46,84%
Taux d'abstention 53,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 024

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Munier
Eric Munier Eric munier - fiers de notre commune! 		1 527 42,11%
Xavier Dieudonné
Xavier Dieudonné Amneville malancourt debout 		1 212 33,42%
Cédric Sudrow
Cédric Sudrow Amneville-malancourt construisons l'avenir avec cedric sudrow 		887 24,46%
Participation au scrutin Amnéville
Taux de participation 43,13%
Taux d'abstention 56,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 709

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Munier
Eric Munier (25 élus) Nouveaute serenite convivialite 		2 751 48,85%
  • Eric Munier
  • Danielle Calcari-Jean
  • Egidio Mitidieri
  • Marie-France Giuliano
  • Andrea Dalla Favera
  • Ouardia Lombardi
  • Armindo Dos Santos
  • Teresa Dalla Favera
  • Jean-Denis Totti
  • Maria-José Eypert
  • Jean-Luc Bailly
  • Béatrice Barby
  • Arnaud Szymanski
  • Linda Salvetti
  • Bruno Di Donato
  • Purification Schappler
  • Raymond Reppert
  • Nadia Horr
  • Fabrice Leonard
  • Laurine Fieno
  • Robert Donadoni
  • Johana Valentin
  • Benyahia Ali-Abbas
  • Maud Bortoluzzi
  • Antoine Schmitt
Doris Belloni
Doris Belloni (4 élus) Ensemble pour la transparence, pour poursuivre ce qui a ete initie 		1 549 27,50%
  • Doris Belloni
  • Yvon Watrin
  • Rachel Arnould-Rivato
  • Patrick Helart
Xavier Dieudonne
Xavier Dieudonne (4 élus) Amneville debout 		1 331 23,63%
  • Xavier Dieudonne
  • Patricia Lamm
  • José Weiter
  • Estelle Franck-Dieudonne
Participation au scrutin Amnéville
Taux de participation 70,32%
Taux d'abstention 29,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,04%
Nombre de votants 5 868

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Munier
Eric Munier Nouveaute serenite convivialite 		1 138 20,66%
Doris Belloni
Doris Belloni Ensemble pour la transparence, pour poursuivre ce qui a ete initie 		1 076 19,53%
Xavier Dieudonne
Xavier Dieudonne Amneville debout 		843 15,30%
Bertrand Patrzek
Bertrand Patrzek Renaissance amneville-malancourt 		571 10,36%
Fernand Renier
Fernand Renier Une ville pour tous 		546 9,91%
Horst Bruxmeier
Horst Bruxmeier Reussir ensemble 		484 8,78%
Jean-Claude Roets
Jean-Claude Roets Une nouvelle etape pour amneville et malancourt 		342 6,20%
Ernest Varnier
Ernest Varnier Dynamique d'avenir 		192 3,48%
Daniel Muller
Daniel Muller Amneville demain libre et independante 		183 3,32%
Jean-Marc Baggio
Jean-Marc Baggio Tous ensemble au second tour 		133 2,41%
Participation au scrutin Amnéville
Taux de participation 69,01%
Taux d'abstention 30,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,36%
Nombre de votants 5 759

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