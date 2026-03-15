Résultat de l'élection municipale 2026 à Amnéville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Amnéville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Amnéville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Amnéville.
L'actu des élections municipales 2026 à Amnéville
13:46 - Comment ont évolué les impôts locaux à Amnéville depuis 2020 ?
Reflet d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Amnéville, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 21,30 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 53 710 € la même année, marquant une forte baisse face aux 2 469 710 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Amnéville est passé à un peu plus de 29,30 % en 2024 (contre 15,04 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Amnéville a atteint 686 euros en 2024 contre 738 euros en début de mandat.
11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Amnéville
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Amnéville s'avère très instructive. Lors de la première manche électorale, Eric Munier (Divers centre) a devancé tous ses adversaires en récoltant 42,11% des suffrages. Derrière, Xavier Dieudonné (Divers) a rassemblé 33,42% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Cédric Sudrow (Divers centre), glanant 887 suffrages (24,46%). Une distance substantielle. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Eric Munier l'a finalement emporté avec 48,73% des voix, face à Xavier Dieudonné s'adjugeant 1 364 votants (34,40%) et Cédric Sudrow obtenant 668 voix (16,85%). L'avance de départ s'est consolidée et encore renforcée, menant à une victoire écrasante et sans appel. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., sécurisant 405 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - À quelle heure ferment les 9 bureaux de vote à Amnéville ?
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote d'Amnéville sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Les municipales sont l'occasion pour les 8 518 votants d'Amnéville de réagir sur la façon dont est organisée leur localité. À Amnéville et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Pour mémoire, c'est Eric Munier qui a conquis la mairie au second tour en 2020. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats aux municipales à Amnéville. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Amnéville
|Tête de listeListe
|
Grégoire Laloux
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Amnéville-Malancourt - UNIS POUR NOTRE COMMUNE
|
|
Eric Munier
Liste divers droite
ERIC MUNIER - FIERS DE NOTRE COMMUNE
|
|
Xavier Dieudonné
Liste Divers
EN BONS T(H)ERMES
|
|
Emmanuel Holtz
Liste divers centre
EMMANUEL HOLTZ 2026 - L'Essentiel c'est Vous !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Munier (25 élus) Eric munier - fiers de notre commune!
|1 932
|48,73%
|
|Xavier Dieudonné (6 élus) Amneville malancourt debout
|1 364
|34,40%
|
|Cédric Sudrow (2 élus) Amneville-malancourt construisons l'avenir avec cedric sudrow
|668
|16,85%
|
|Participation au scrutin
|Amnéville
|Taux de participation
|46,84%
|Taux d'abstention
|53,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 024
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Munier Eric munier - fiers de notre commune!
|1 527
|42,11%
|Xavier Dieudonné Amneville malancourt debout
|1 212
|33,42%
|Cédric Sudrow Amneville-malancourt construisons l'avenir avec cedric sudrow
|887
|24,46%
|Participation au scrutin
|Amnéville
|Taux de participation
|43,13%
|Taux d'abstention
|56,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 709
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Munier (25 élus) Nouveaute serenite convivialite
|2 751
|48,85%
|
|Doris Belloni (4 élus) Ensemble pour la transparence, pour poursuivre ce qui a ete initie
|1 549
|27,50%
|
|Xavier Dieudonne (4 élus) Amneville debout
|1 331
|23,63%
|
|Participation au scrutin
|Amnéville
|Taux de participation
|70,32%
|Taux d'abstention
|29,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,04%
|Nombre de votants
|5 868
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Munier Nouveaute serenite convivialite
|1 138
|20,66%
|Doris Belloni Ensemble pour la transparence, pour poursuivre ce qui a ete initie
|1 076
|19,53%
|Xavier Dieudonne Amneville debout
|843
|15,30%
|Bertrand Patrzek Renaissance amneville-malancourt
|571
|10,36%
|Fernand Renier Une ville pour tous
|546
|9,91%
|Horst Bruxmeier Reussir ensemble
|484
|8,78%
|Jean-Claude Roets Une nouvelle etape pour amneville et malancourt
|342
|6,20%
|Ernest Varnier Dynamique d'avenir
|192
|3,48%
|Daniel Muller Amneville demain libre et independante
|183
|3,32%
|Jean-Marc Baggio Tous ensemble au second tour
|133
|2,41%
|Participation au scrutin
|Amnéville
|Taux de participation
|69,01%
|Taux d'abstention
|30,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,36%
|Nombre de votants
|5 759
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