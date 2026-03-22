Résultat de l'élection municipale 2026 à Amnéville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Amnéville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Amnéville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Amnéville.
L'actu des élections municipales 2026 à Amnéville
11:48 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à Amnéville
Il y a une semaine à Amnéville, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 42,07 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Grégoire Laloux (Rassemblement National) qui est arrivé en tête avec 35,67 % des voix. Derrière, Eric Munier (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 22,57 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Emmanuel Holtz, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Xavier Dieudonné a obtenu 20,50 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Amnéville
Le deuxième tour des élections municipales à Amnéville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Grégoire Laloux
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Amnéville-Malancourt - UNIS POUR NOTRE COMMUNE
|
|
Danielle Calcari-Jean
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR AMNEVILLE MALANCOURT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Amnéville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégoire LALOUX (Ballotage) Rassemblement pour Amnéville-Malancourt - UNIS POUR NOTRE COMMUNE
|1 737
|35,67%
|Eric MUNIER (Ballotage) ERIC MUNIER - FIERS DE NOTRE COMMUNE
|1 099
|22,57%
|Emmanuel HOLTZ (Ballotage) EMMANUEL HOLTZ 2026 - L'Essentiel c'est Vous !
|1 035
|21,26%
|Xavier DIEUDONNÉ (Ballotage) EN BONS T(H)ERMES
|998
|20,50%
|Participation au scrutin
|Amnéville
|Taux de participation
|57,93%
|Taux d'abstention
|42,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|4 968
Source : ministère de l’Intérieur
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