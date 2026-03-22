Résultat de l'élection municipale 2026 à Amnéville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Amnéville

Le deuxième tour des élections municipales à Amnéville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Grégoire Laloux
Grégoire Laloux Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Amnéville-Malancourt - UNIS POUR NOTRE COMMUNE
  • Grégoire Laloux
  • Delphine Muller
  • Dominique Cogliandro
  • Katia Lubibogoff
  • Philippe Keiff
  • Sabrina Meyer
  • Michel Calvet
  • Jade Zema
  • Roland Frémery
  • Alexa Saint-Paul
  • Rémy Martinez
  • Stéphanie Fauchot
  • Eric Reichart
  • Sandrine Kocher
  • Christophe Rol
  • Marilyne Quartino
  • Benjamin Frisch
  • Jeannine Romeo
  • Sylvain Toussaint
  • Sylvie Béron
  • Corentin Dar Kebira
  • Virginia Sand
  • Thibaut Lauter
  • Christine Pett
  • Alain Poupart
  • Laura Gossin
  • Marcel Pett
  • Marie-Christine Frohberg
  • Jonathan Haupert
  • Elena Koessler
  • Pascal Frohberg
  • Océane Stolz
  • Thierry Muller
  • Maeva Muller
  • Patrick Ettorre
Danielle Calcari-Jean
Danielle Calcari-Jean Liste divers centre
ENSEMBLE POUR AMNEVILLE MALANCOURT
  • Danielle Calcari-Jean
  • Cédric Leonard
  • Julie Fégelé
  • Salvatore Parello
  • Juliette Haas
  • Félicien Capraro
  • Brigitte Bruxmeier
  • Arnaud Szymanski
  • Emilie Prizzon
  • Alexandre Cattell
  • Audrey Kemoun
  • Armindo Dos Santos
  • Nadia Srikhi
  • Daniel Schultz
  • Cindy Barile
  • Valentin Pochetat
  • Axelle Lella
  • José Gonzalez
  • Radia Tebessi
  • Grégory Besson
  • Noémie Zink
  • Jean-Pierre Houin
  • Kimberley Junges
  • Sébastien Boneberger
  • Elisabeth Marcellaud
  • Frédéric Guth
  • Grazia Bruno
  • Dominique Lebrino
  • Audrey Canipel
  • Emmanuel Holtz
  • Hind Fennassi
  • Xavier Dieudonné
  • Armande Schaufelberger-Goavec
  • Eric Munier
  • Nadège Buzea

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Amnéville

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire LALOUX
Grégoire LALOUX (Ballotage) Rassemblement pour Amnéville-Malancourt - UNIS POUR NOTRE COMMUNE 		1 737 35,67%
Eric MUNIER
Eric MUNIER (Ballotage) ERIC MUNIER - FIERS DE NOTRE COMMUNE 		1 099 22,57%
Emmanuel HOLTZ
Emmanuel HOLTZ (Ballotage) EMMANUEL HOLTZ 2026 - L'Essentiel c'est Vous ! 		1 035 21,26%
Xavier DIEUDONNÉ
Xavier DIEUDONNÉ (Ballotage) EN BONS T(H)ERMES 		998 20,50%
Participation au scrutin Amnéville
Taux de participation 57,93%
Taux d'abstention 42,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 4 968

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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