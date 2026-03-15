Résultat municipale 2026 à Amnéville (57360) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Amnéville. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Amnéville, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Amnéville [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Grégoire LALOUX
Grégoire LALOUX Rassemblement pour Amnéville-Malancourt - UNIS POUR NOTRE COMMUNE 		943 36,95%
Eric MUNIER
Eric MUNIER ERIC MUNIER - FIERS DE NOTRE COMMUNE 		588 23,04%
Xavier DIEUDONNÉ
Xavier DIEUDONNÉ EN BONS T(H)ERMES 		517 20,26%
Emmanuel HOLTZ
Emmanuel HOLTZ EMMANUEL HOLTZ 2026 - L'Essentiel c'est Vous ! 		504 19,75%
Participation au scrutin Amnéville Partiels *
Taux de participation 55,73%
Taux d'abstention 44,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 2 600

* Résultats partiels sur 55% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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