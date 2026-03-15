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19:21 - Élections à Amnéville : l'impact des caractéristiques démographiques À Amnéville, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les municipales. Dans la ville, 15,90% des résidents sont des enfants, et 29,55% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (19,30%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 5002 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,11%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,57%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Amnéville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,41% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Vote RN à Amnéville : ce que disent les chiffres Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Amnéville en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 38,61% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 60,34% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 39,49% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme réunissait 61,55% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 51,62% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 54,72% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 59,54% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Belkhir Belhaddad.

16:58 - Amnéville classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour cette municipale, l'affluence aux urnes à Amnéville sera déterminante dans l'épilogue du scrutin. Les archives de 2020 indiquent que 3 709 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 43,13 %, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, de nombreux électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 70,26 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 43,46 % des électeurs (soit environ 3 698 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 58,72 %, bien au-delà des 35,78 % enregistrés en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune se révèle donc plutôt comme une contrée où la participation peine à décoller.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Amnéville ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Amnéville, les votes s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,62%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Grégoire Laloux (Rassemblement National) en tête du peloton avec 54,72% au premier tour, devant Belkhir Belhaddad (Majorité présidentielle) avec 21,21%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Grégoire Laloux culminant à 59,54% des votes sur place. .

14:57 - Dernière présidentielle à Amnéville : les résultats qu'il faut comprendre Lors des législatives de 2022, les votants de Amnéville plébiscitaient Grégoire Laloux (RN) avec 39,49% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,55%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Amnéville quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen devant avec 38,61% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 20,88%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en livrant 60,34% pour Marine Le Pen, contre 39,66% pour d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Amnéville comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Amnéville depuis 2020 ? Reflet d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Amnéville, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 21,30 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 53 710 € la même année, marquant une forte baisse face aux 2 469 710 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Amnéville est passé à un peu plus de 29,30 % en 2024 (contre 15,04 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Amnéville a atteint 686 euros en 2024 contre 738 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Amnéville La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Amnéville s'avère très instructive. Lors de la première manche électorale, Eric Munier (Divers centre) a devancé tous ses adversaires en récoltant 42,11% des suffrages. Derrière, Xavier Dieudonné (Divers) a rassemblé 33,42% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Cédric Sudrow (Divers centre), glanant 887 suffrages (24,46%). Une distance substantielle. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Eric Munier l'a finalement emporté avec 48,73% des voix, face à Xavier Dieudonné s'adjugeant 1 364 votants (34,40%) et Cédric Sudrow obtenant 668 voix (16,85%). L'avance de départ s'est consolidée et encore renforcée, menant à une victoire écrasante et sans appel. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., sécurisant 405 voix supplémentaires entre les deux tours.