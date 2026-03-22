Résultat de l'élection municipale 2026 à Amplepuis : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Amplepuis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Amplepuis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Amplepuis.
L'actu des élections municipales 2026 à Amplepuis
11:45 - Didier Fournel, Éric Lacroix et Alexis Garcia forment le trio de tête à Amplepuis
A l'ouverture de l'élection municipale à Amplepuis, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 38,78 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Didier Fournel (Divers centre) qui a pris une longueur d'avance avec 49,37 % des bulletins valides. Ensuite, Éric Lacroix (Divers centre) s'est classé deuxième avec 30,15 %. Un écart très large a séparé les deux candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Alexis Garcia (Rassemblement National) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Amplepuis
Le deuxième tour des élections municipales à Amplepuis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Didier Fournel
Liste divers centre
Amplepluis, cap sur l'avenir
|
|
Alexis Garcia
Liste du Rassemblement National
Avenir Amplepuis
|
|
Éric Lacroix
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR AMPLEPUIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Amplepuis
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier FOURNEL (Ballotage) Amplepluis, cap sur l'avenir
|1 053
|49,37%
|Éric LACROIX (Ballotage) ENSEMBLE POUR AMPLEPUIS
|643
|30,15%
|Alexis GARCIA (Ballotage) Avenir Amplepuis
|437
|20,49%
|Participation au scrutin
|Amplepuis
|Taux de participation
|61,22%
|Taux d'abstention
|38,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|2 196
Source : ministère de l’Intérieur
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