Résultat de l'élection municipale 2026 à Amplepuis : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Amplepuis

Le deuxième tour des élections municipales à Amplepuis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Didier Fournel
Didier Fournel Liste divers centre
Amplepluis, cap sur l'avenir
  • Didier Fournel
  • Véronique Puthinier Dumontet
  • Thierry Tholin
  • Patricia Balmont
  • Thierry Mielle
  • Christelle Bravo Recorbet
  • Miguel Goncalves
  • Chantal Chamarande
  • Alexis Debord
  • Nathalie Chanfray
  • Daniel Beaumel
  • Annie Lecoq
  • Jean-Jacques Carletto
  • Sylvette Grange
  • Bernard Roche
  • Monique Champalle Anessi
  • Slaide Nicodemo
  • Adèle Recorbet
  • Romain Emmanuel Dubreuil
  • Sindy Sandrine Bourbon
  • Florent Portier
  • Marion Garcia
  • David Poyet
  • Alia Ammari Pfister
  • Eric Francois
  • Angélique Grenier
  • Denis Magnin
Alexis Garcia
Alexis Garcia Liste du Rassemblement National
Avenir Amplepuis
  • Alexis Garcia
  • Annie Lefebvre
  • Thomas Dos Santos
  • Corinne Gouttenoir
  • Alexis Foraison
  • Laurence Reuzé Spark
  • Alexis Tredez
  • Céline Egloff
  • Daniel Prudhomme
  • Sylvie Brunet
  • Steve Bully
  • Mylène Houelle
  • Josías Fernandes Dias
  • Annie Bererd
  • Philippe Barberet
  • Maria Antunes
  • Mathis Ferreira
  • Catherine Moos
  • Matias Gonzalez
  • Isabelle Denonfoux
  • Mathis Dantas
  • Sandra Dumas
  • Kevin Barberet
  • Thérèse Chevillard
  • Thierry Brunet
  • Viviane Jellade
  • Francisco Antunes
  • Delfina Da Silva Rodrigues
Éric Lacroix
Éric Lacroix Liste divers centre
ENSEMBLE POUR AMPLEPUIS
  • Éric Lacroix
  • Lydie Augay
  • Patrick Plantier
  • Corinne Gelin
  • Henri Claude Antoine Burnichon
  • Christel Portier
  • Jean-Marc Guillot
  • Clara Thomasson
  • Bruno Bissuel
  • Ghislaine Gonthier
  • Patrick Peillon
  • Apolline Golzio
  • Christian Laffay
  • Ariane Galasso
  • Richard Ortiz
  • Magali Brunet
  • Hervé Lepine
  • Céline Bissuel
  • Emmanuel Maetz
  • Peggy Rouge Pipereau
  • Romain Cavard
  • Ingrid Darquy
  • Philippe de la Brosse
  • Laurence Pierrat
  • Arnaud Darphin
  • Julie Camerlynck
  • René Pontet
  • Caroline Moncorge
  • Thomas Gonin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Amplepuis

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier FOURNEL
Didier FOURNEL (Ballotage) Amplepluis, cap sur l'avenir 		1 053 49,37%
Éric LACROIX
Éric LACROIX (Ballotage) ENSEMBLE POUR AMPLEPUIS 		643 30,15%
Alexis GARCIA
Alexis GARCIA (Ballotage) Avenir Amplepuis 		437 20,49%
Participation au scrutin Amplepuis
Taux de participation 61,22%
Taux d'abstention 38,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 2 196

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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