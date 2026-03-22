Résultat de l'élection municipale 2026 à Amplepuis : les résultats du 2e tour

Programme de Alexis Garcia à Amplepuis (Avenir Amplepuis)

Avenir d'Amplepuis

Le candidat Alexis GARCIA se présente aux élections municipales pour revitaliser Amplepuis. Il souhaite améliorer le cadre de vie de la ville pour attirer de nouvelles familles. Son engagement est de rendre Amplepuis dynamique et accueillante.

Priorités de campagne

Les priorités de Alexis GARCIA incluent la lutte contre les incivilités et la délinquance. Il propose de donner plus de moyens à la Police Municipale et de prioriser les dépenses utiles à la population. Une politique de transparence sur l'utilisation de l'argent public est également au cœur de son programme.

Engagement pour la communauté

Alexis GARCIA souhaite développer des manifestations populaires pour renforcer le lien social dans la ville. Il envisage de créer une "marketplace" pour soutenir les commerçants locaux. Son objectif est de dynamiser le cœur de ville et de favoriser les échanges entre habitants.

Amélioration des infrastructures

Le candidat prévoit un plan de rénovation des bâtiments publics pour moderniser Amplepuis. Il propose également de généraliser l'éclairage LED pour améliorer la sécurité et réduire les coûts. Ces initiatives visent à rendre la ville plus attractive et fonctionnelle pour tous ses habitants.