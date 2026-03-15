Résultat municipale 2026 à Amplepuis (69550) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Amplepuis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Amplepuis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Amplepuis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier FOURNEL
Didier FOURNEL Amplepluis, cap sur l'avenir 		1 053 49,37%
Éric LACROIX
Éric LACROIX ENSEMBLE POUR AMPLEPUIS 		643 30,15%
Alexis GARCIA
Alexis GARCIA Avenir Amplepuis 		437 20,49%
Participation au scrutin Amplepuis
Taux de participation 61,22%
Taux d'abstention 38,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 2 196

Source : ministère de l’Intérieur

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