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19:19 - Comment la composition démographique d'Amplepuis façonne les résultats électoraux ? Dans les rues d'Amplepuis, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 4 858 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 330 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 313 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,88% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 307 résidents étrangers, représentant 6,32% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 135 euros/mois, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. Amplepuis manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Amplepuis Le RN récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Amplepuis en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,90% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 46,85% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 20,91% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Amplepuis comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 39,47% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 38,52% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 42,96% lors du vote final et la victoire de Jonathan Gery.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Amplepuis au crible L'abstention se montait à 53,21 % à Amplepuis pour le premier tour des élections de 2020, une proportion assez classique, de nombreux électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été accompagnée d'une abstention à 22,87 % dans la ville (et donc 77,13 % de participation). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 46,50 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 30,43 % au premier tour, contre 52,30 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins abstentionniste que la moyenne. Pour ces municipales, cette variable à Amplepuis sera en conséquence déterminante dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Comment Amplepuis a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants d'Amplepuis plébiscitaient Jonathan Gery (Rassemblement National) avec 38,52% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jonathan Gery culminant à 42,96% des votes sur place. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (39,47%). La physionomie politique d'Amplepuis a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - Amplepuis : regard sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Amplepuis s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Amplepuis tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,90% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 25,99%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 53,15%, contre 46,85% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Amplepuis portaient leur choix sur Nathalie Serre (LR) avec 26,81% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nathalie Serre virant de nouveau en tête avec 66,24% des voix.

12:58 - À Amplepuis, une fiscalité en hausse qui pèsera sur l'issue du scrutin Du côté de la fiscalité locale d'Amplepuis, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 593 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 517 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 27,69 % en 2024 (contre 16,66 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 34 500 euros en 2024, en net recul par rapport aux 572 400 euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 10,43 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Un résultat très clair aux élections municipales de 2020 à Amplepuis Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal de 2020 à Amplepuis ? Dès le premier tour, René Pontet (Divers centre) a dominé les débats en rassemblant 61,33% des suffrages. Juste derrière, Daniel Dumontet (Divers gauche) a obtenu 38,66% des votes. Cette victoire au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Amplepuis, cet équilibre pose les bases. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera le principal enjeu pour le camp adverse ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.