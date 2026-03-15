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19:18 - Les défis socio-économiques d'Ancerville et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Ancerville comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 583 habitants répartis dans 1 351 logements, cette localité présente une densité de 120 hab par km². Ses 116 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 819 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 28% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,83% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 42,89% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 9,52%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 234 euros par mois. Ancerville manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.

17:57 - La commune d'Ancerville s'ancre en faveur du RN Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté au moment de la dernière élection municipale à Ancerville il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 43,07% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 63,66% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 44,19% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 57,39% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 58,65% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 59,92% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 62,85% lors du vote final, actant la victoire pour Maxime Amblard.

16:58 - Les électeurs d'Ancerville vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre des élections municipales 2026 à Ancerville, le nombre d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle pivot sur les résultats. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 684 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 32,49 %, un score en demi-teinte, de nombreux électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Notons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été chiffré à 74,94 %. L'affluence pour les législatives, établie pour sa part à 45,51 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 66,19 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 54,87 %. Si on prend un peu de recul, le territoire se positionne à l'arrivée comme une contrée en déficit de participation.

15:59 - En 2024, Ancerville s'était tournée vers l'extrême droite Les élections européennes du printemps 2024 à Ancerville avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (58,65%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 12,35% des voix. Maxime Amblard (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Ancerville après la dissolution avec 59,92%. Bertrand Pancher (Divers droite) échouait à la deuxième place avec 25,79%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Maxime Amblard culminant à 62,85% des suffrages exprimés localement. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux d'Ancerville lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Ancerville s'affirme comme un sol très favorable aux idées nationalistes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Ancerville voyait en effet Marine Le Pen prendre la tête localement avec 43,07% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 21,37%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,66% pour Marine Le Pen, contre 36,34% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Ancerville accordaient leurs suffrages à Brigitte Gaudineau (RN) avec 44,19% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Brigitte Gaudineau virant de nouveau en tête avec 57,39% des voix.

12:58 - À l'approche des municipales, comment a évolué l'imposition à Ancerville ? Côté fiscalité d'Ancerville, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint environ 750 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 500 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 38,47 % en 2024 (contre près de 11,72 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 10 880 € en 2024. Une somme loin des 412 450 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,87 %. Cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Ancerville ? L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Ancerville s'avère riche d'enseignements. Unique liste en présence, 'Passionnement ancerville' menée par Jean-Louis Canova a naturellement recueilli 561 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Ancerville, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. La naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux à la suite de cette élection sans véritable concurrence. La liste des candidats (voir ci-dessous) donne assurément déjà un premier élément de réponse.