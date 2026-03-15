Résultat municipale 2026 à Ancerville (55170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ancerville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ancerville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ancerville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël FOURNIER
Jean-Noël FOURNIER (18 élus) VIVRE ANCERVILLE 		650 55,60%
  • Jean-Noël FOURNIER
  • Martine JOSEPH
  • Jérôme GRANDPRÉ
  • Dominique CARDON
  • David MARTINOT
  • Kelly CHALONS
  • Jean-Marie COLLET
  • Sylvie SCHUFT
  • Jean-Philippe BRIYS
  • Laurence PAUTASSO
  • Christian SÉCLIER
  • Delphine BAILLY
  • Yves BARBIER
  • Laurianne DUCHENE
  • Jean-Paul JACQUET
  • Delphine BIANCHI
  • Dominique ANTOINE
  • Fany PRIN
Angelico MATTIONI
Angelico MATTIONI (5 élus) UNE NOUVELLE ENERGIE POUR ANCERVILLE 		519 44,40%
  • Angelico MATTIONI
  • Lydie LERECH
  • Antoine BOCQUET
  • Patricia BAYETTE
  • Emilien PIERROT
Participation au scrutin Ancerville
Taux de participation 59,30%
Taux d'abstention 40,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 1 205

Source : ministère de l’Intérieur

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