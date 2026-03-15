Résultat municipale 2026 à Andé (27430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Andé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Andé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Andé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcelline CÉRÉ
Marcelline CÉRÉ (12 élus) Andé un nouvel élan 		332 50,38%
  • Marcelline CÉRÉ
  • Cyrille CELLIER
  • Karine BEAUFRÈRE
  • Frédéric MENOUER
  • Céline PRUD'HOMME
  • Arnaud MOULIN
  • Typhaine BRUAND
  • Lionel BARDANO
  • Agathe TIXIER
  • Damien VINCENT
  • Nadine POULIQUEN
  • Bruno BACHELET
Miguel MORENNE
Miguel MORENNE (3 élus) ANDE, MON VILLAGE 		327 49,62%
  • Miguel MORENNE
  • Nathalie BARBARAY
  • Pascal GROULT
Participation au scrutin Andé
Taux de participation 66,37%
Taux d'abstention 33,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 669

Source : ministère de l’Intérieur

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