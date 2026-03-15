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19:17 - Tendances démographiques et électorales à Andé : ce qu'il faut retenir Dans la commune d'Andé, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de 36% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,13%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (84,71%) met en relief l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,75%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 709 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,35%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,95%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Andé mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,30% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à Andé ? Le RN n'avait pas concouru à la dernière bataille municipale à Andé il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 35,44% des voix lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 53,62% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 35,32% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN réunissait 55,43% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 47,99% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 46,94% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 52,39% lors du vote final, actant la victoire pour Philippe Brun.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Andé ? Lors des municipales de 2020 à Andé, l'abstention avait grimpé à 63,59 % à la fin du premier round, un score notable alors que l'épidémie de coronavirus avait rendu prudents beaucoup d'électeurs. Il est pourtant communément admis que le scrutin municipal demeure, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les Français se rendent le plus aux urnes. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 21,21 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 38,60 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 25,60 %, contre 48,19 % en 2022. Si on prend un peu de recul, la commune se positionne comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Ce facteur à Andé constituera quoi qu'il en soit l'un des tournants de ces municipales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Andé Le scrutin des Européennes 2024 à Andé avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,99%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 14,83% des suffrages. Les élections des députés à Andé qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Patrice Pauper (Rassemblement National) en tête du peloton avec 46,94% au premier tour, devant Philippe Brun (Union de la gauche) avec 27,70%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Patrice Pauper culminant à 52,39% des votes dans la localité.

14:57 - En 2022, la municipalité d'Andé s'était clairement tournée vers l'extrême droite L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Andé se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Andé plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 35,44% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 27,09%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,62% pour Marine Le Pen, contre 46,38% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Andé portaient leur choix sur Chrystelle Saulière (RN) avec 35,32% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,43%.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Andé Du côté de la fiscalité d'Andé, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 862 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 636 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 39,79 % en 2024 (contre environ 16,60 % en 2020). Cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 23 030 € en 2024. Un montant loin des 206 490 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 12,00 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Andé Comment s'était achevé le précédent scrutin municipal à Andé ? Seule en lice, 'Ensemble pour andé' a naturellement rassemblé 276 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Andé, ce décor constitue un point de départ particulier. La naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux après cette élection sans réelle concurrence. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats.