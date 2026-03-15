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19:18 - Les défis socio-économiques d'Andelot-Blancheville et leurs implications électorales Quelle influence les habitants d'Andelot-Blancheville exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 13,12% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,39% sont des personnes âgées. Le taux de familles détenant au moins une voiture (66,28%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 375 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,71%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,01%) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Andelot-Blancheville mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 32,43% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Quelle est la place du RN à Andelot-Blancheville ? Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Andelot-Blancheville il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 42,60% des suffrages lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 64,56% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 37,85% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 54,45% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 55,86% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 59,39% pour le parti à la flamme. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Laurence Robert-Dehault.

16:58 - Les électeurs d'Andelot-Blancheville vont-ils se mobiliser aux municipales ? La participation s'élevait à 69,06 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Andelot-Blancheville (un chiffre exceptionnellement haut) alors que l'épidémie de Covid commençait à frapper la population. N'oublions pas que les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 74,92 %. Même si les logiques varient selon le type d'élection, la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024 demeure riche en enseignements. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 46,94 % au premier tour en 2022 à 61,88 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 49,67 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune se positionne à l'arrivée comme une zone civiquement engagée. L'affluence dans les bureaux de vote d'Andelot-Blancheville sera en conséquence une clé pour cette municipale 2026.

15:59 - Andelot-Blancheville : retour sur les résultats électoraux de 2024 Lors des dernières européennes, le résultat à Andelot-Blancheville s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (55,86%), challengée par la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (12,41%) et Valérie Hayer (8,28%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Andelot-Blancheville avaient ensuite favorisé Laurence Robert-Dehault (Rassemblement National) avec 59,39% au premier tour, devant Nicolas Lacroix (Divers droite) avec 32,87%. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription. La préférence des électeurs d'Andelot-Blancheville a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens d'Andelot-Blancheville ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Andelot-Blancheville accordaient leurs suffrages à François Cornut-Gentille (LR) avec 38,19% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Laurence Robert-Dehault (Rassemblement National) en première position avec 54,45% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Andelot-Blancheville privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (42,60%), surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 18,83%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,56% pour Marine Le Pen, contre 35,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Andelot-Blancheville une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Andelot-Blancheville Si l'on observe la fiscalité d'Andelot-Blancheville, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,02 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 15 930 € la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 131 200 euros perçus en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son produit et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Andelot-Blancheville a évolué pour se fixer à environ 36,78 % en 2024 (contre 14,84 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Andelot-Blancheville s'est établi à environ 566 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 443 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Andelot-Blancheville L'étude des résultats des municipales de 2020 à Andelot-Blancheville est particulièrement éclairante. Il convient de souligner que ce scrutin s'est déroulé sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures individuelles, et la possibilité pour les votants de panacher. 15 candidats ont été élus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Marie-France Joffroy a obtenu la première place avec 290 voix (68,07%). En deuxième position, Jean-Charles Bege a capté 67,37% des voix. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin de 2026 à Andelot-Blancheville, cette dynamique très singulière sera de nouveau observée avec intérêt. Le système électoral spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.