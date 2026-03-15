Résultat municipale 2026 à Andelot-Blancheville (52700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Andelot-Blancheville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Andelot-Blancheville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Andelot-Blancheville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-France JOFFROY
Marie-France JOFFROY (12 élus) Pour Andelot-Blancheville, choisissons l'expérience et l'avenir 		208 50,61%
  • Marie-France JOFFROY
  • Alexandre DEMANGE
  • Loëtitia HENRISSAT
  • Florent ECOSSE
  • Claudine BERGAMINI
  • Bernard LUISIN
  • Isabelle VOLOT
  • Mathieu THOUVENOT
  • Delphine MARTIN
  • Nicolas DIETENBECK
  • Agnieszka BOCZULA
  • Jean-Charles BEGE
Christian COURTIER
Christian COURTIER (3 élus) Ensemble pour Andelot-Blancheville avec un grand A 		203 49,39%
  • Christian COURTIER
  • Camille CHITTARO
  • Yannick CLEVY
Participation au scrutin Andelot-Blancheville
Taux de participation 68,55%
Taux d'abstention 31,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 425

Source : ministère de l’Intérieur

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