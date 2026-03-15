Résultat de l'élection municipale 2026 à Andernos-les-Bains : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Andernos-les-Bains [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Andernos-les-Bains sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Andernos-les-Bains.
L'actu des élections municipales 2026 à Andernos-les-Bains
12:05 - Tout savoir sur les élections municipales à Andernos-les-Bains
Les 14 bureaux de vote de la ville d'Andernos-les-Bains seront ouverts jusqu'à 18 h pour accueillir les électeurs. Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du covid. La liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Andernos-les-Bains est consultable ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Andernos-les-Bains
|Tête de listeListe
|
Christophe Charpentier
Liste Divers
ANDERNOS LES BAINS ENSEMBLE POUR DEMAIN
|
|
Sacha Fontaine
Liste divers gauche
Changeons de cap
|
|
Arnaud Leroy
Liste Divers
ANDERNOS-EN-COMMUN
|
|
Jean-Michel Papon
Liste Divers
LE BON SENS POUR ANDERNOS
|
|
Jean-Yves Rosazza
Liste Divers
ANDERNOS POUR TOUS
|
|
Phillipe Baconnet
Liste du Rassemblement National
ANDERNOS VILLAGE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Rosazza (33 élus) Andernos pour tous
|2 592
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Andernos-les-Bains
|Taux de participation
|27,41%
|Taux d'abstention
|72,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 022
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Rosazza (26 élus) Andernos se décide aujourd'hui
|3 738
|51,00%
|
|Philippe Pérusat (7 élus) Andernos tout simplement
|3 183
|43,43%
|
|Joël Confoulan L'union pour andernos
|408
|5,56%
|Participation au scrutin
|Andernos-les-Bains
|Taux de participation
|74,91%
|Taux d'abstention
|25,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|7 555
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Pérusat Andernos tout simplement
|2 789
|39,30%
|Jean-Yves Rosazza Andernos se décide aujourd'hui
|2 593
|36,54%
|Joël Confoulan L'union pour andernos
|754
|10,62%
|Arnaud Leroy Generations andernos
|693
|9,76%
|Philippe Baconnet Andernos d'abord!
|266
|3,74%
|Participation au scrutin
|Andernos-les-Bains
|Taux de participation
|72,36%
|Taux d'abstention
|27,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Nombre de votants
|7 227
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