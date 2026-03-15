Résultat de l'élection municipale 2026 à Andernos-les-Bains : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Andernos-les-Bains

Tête de listeListe
Christophe Charpentier
Christophe Charpentier Liste Divers
ANDERNOS LES BAINS ENSEMBLE POUR DEMAIN
  • Christophe Charpentier
  • Nicole Rives
  • Patrice Jegouic
  • Christine Ciesla
  • José Rubio
  • Myriam Trompier
  • Jordan Rotin
  • Anaïs Bourrut Lacouture
  • David Brunner
  • Philippine Pérusat
  • Fabrice Lescure
  • Mélissa Blondel
  • Clément Viala
  • Inés Mbina-Ivéga
  • Matthieu Dumas
  • Muriel Delaere
  • Mathieu Salle
  • Sylvie Dalet
  • Christophe Robin
  • Sandrine Jacob épouse Lusseaud
  • Jean-Luc Lazaro
  • Annick Descamps
  • Jérémy Slowinski
  • Charlotte Yattou
  • Grégory Barres
  • Alexia Pintea
  • Laurent Peyrussan
  • Dianne Matthews
  • Bernard Lesimple
  • Maryse Guinant
  • Antonio Mateo Parra
  • Catherine Riviere
  • Dominique Boz
  • Hélène Grangetas
  • Michel Arsicaud
Sacha Fontaine
Sacha Fontaine Liste divers gauche
Changeons de cap
  • Sacha Fontaine
  • Karen Peyrache
  • Sylvain Faure
  • Catherine Delarue
  • Rémi Devos
  • Mathilde Delarue
  • Yannick Lavesque
  • Alexia Leroy
  • Alain Verdeau
  • Karin Kronester
  • Christophe Conraux
  • Anouk Delobbe
  • Guillaume Daillier
  • Sylvie Lobry
  • Thomas Eveillard
  • Julie Faure
  • Denis Ristord
  • Martine Devé
  • Jérôme Jacques
  • Nina Colussi-Corte
  • Tom Bacon
  • Ambre Fontaine
  • Hervé Lagarde
  • Christiane Bernadin
  • Tom Devos
  • Renée Diez
  • Jacques Brunet
  • Annette Hilaire
  • Maxan Combe
  • Claude Leroy
  • Jean Delarue
  • Marie-Hélène Ricquier
  • Matéo Devos
Arnaud Leroy
Arnaud Leroy Liste Divers
ANDERNOS-EN-COMMUN
  • Arnaud Leroy
  • Audrey Giolito
  • Benjamin Rossignol
  • Shéhérazade Deniard
  • Christian Suss
  • Anaïs Rossignol
  • Guillaume Vuadelle
  • Stéphanie Privat-Bruno
  • Gregory Fleury
  • Alicia Crozier
  • Thierry Visseaux
  • Emilie Francois
  • Patrick Lienard
  • Françoise Suss
  • Nicolas Mercier
  • Delphine Baclin
  • Cyril Corselis
  • Isabelle Combarel
  • Kévin Villares
  • Sylvie Madella
  • Claude Gonzalez
  • Zelie Trouillet-Nowak
  • David Fièvre-Robert
  • Vaena Delveaux
  • Sylvain Huot
  • Cecilia Lopes
  • Philippe Brindeau
  • Michèle Kerleguer
  • Jérémy Boudy
  • Céline Chappuis
  • Marc Bourdon
  • Anne-Gaëlle Yvon
  • François Tabutiaux
Jean-Michel Papon
Jean-Michel Papon Liste Divers
LE BON SENS POUR ANDERNOS
  • Jean-Michel Papon
  • Isabelle Doerr
  • Jean-Louis Douniez
  • Annie Clement
  • Hubert Dutouya
  • Jana Machenaud
  • Frederic Tourni
  • Sandrine Barbieux
  • Aimeric Decout
  • Katia Nowak
  • Jean-Pierre Berninet
  • Anne-Marie Collin
  • Francois Biencourt
  • Martine Leger
  • Alain Pouey
  • Jacqueline Prunet
  • Francois Veillon
  • Jacqueline Trely
  • Francois Azens
  • Monique Adam
  • Robert Weber
  • Chantal Decure
  • Jean-Jacques Wil
  • Sylvie Samuel
  • Eric Devarenne
  • Margaux Papon
  • Jean Patricio
  • Annette Dejean
  • Henri Boudat
  • Julie Lacaze
  • Luc Lambart
  • Martine Chretien
  • Joseph Rodolfo
Jean-Yves Rosazza
Jean-Yves Rosazza Liste Divers
ANDERNOS POUR TOUS
  • Jean-Yves Rosazza
  • Martine Dufourg
  • Thierry Rossignol
  • Aude Gallant
  • Nicolas Galaup
  • Isabelle Petit
  • Jean-François Garric
  • Karen Brudy
  • Eric Coignat
  • Nicole Andrieux
  • Thierry Stievenard
  • Valérie Chauvet
  • Jean-Luc Emanuele
  • Isabelle Gsell
  • Philippe Etienne
  • Catherine Roux
  • Bernard Lahaye
  • Sarah Duarte
  • Jean-Philippe Boudard
  • Fadila Kismoune
  • Mathieu Dulac
  • Isabelle Compan
  • Romain Roselier
  • Nelly Delort
  • Romain Desfarges
  • Sandrine Lorilloux
  • Christian Barthalou
  • Olivia Laurent
  • Matthieu Hebrat
  • Nina Laulhère
  • Julien Issoulié
  • Audrey Brizard-Toyes
  • David Briot
  • Anne-Catherine Bac
  • Jean-Marie Ducamin
Phillipe Baconnet
Phillipe Baconnet Liste du Rassemblement National
ANDERNOS VILLAGE
  • Phillipe Baconnet
  • Catherine Castel
  • Cyrill Vert
  • Oceane Lacour
  • Pierre Beaumont
  • Anne-Marie Fenelon
  • Frédéric Besson
  • Nina Melia
  • Sébastien Gravaud
  • Mélanie Delfour
  • Patrick Watrin
  • Hélène Puymirat
  • Benjamin Baulinet
  • Stéphanie Maury
  • Thierry Semionoff-Bru
  • Nadine Candelier
  • Christophe Rouyé
  • Pascaline Piéron
  • Frédéric Cauchois
  • Manon Vimont
  • Philippe Vivien
  • Florence Colomina
  • Philippe Kuilenberg
  • Lilianne Alphonse
  • Dorian Dubroqua
  • Sara Baglieri
  • Didier Gsell
  • Marie Payelle
  • Didier Duplessy
  • Marcelle Lefebvre
  • Dominique Chardon-Joussemet
  • Sylvie Couzinet
  • Daniel Olive
  • Nathalie Paulais
  • Pascal Poulain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Rosazza
Jean-Yves Rosazza (33 élus) Andernos pour tous 		2 592 100,00%
  • Jean-Yves Rosazza
  • Catherine Brisset
  • Thierry Rossignol
  • Aude Gallant
  • Pascal Chauvet
  • Martine Dufourg
  • Roger Treutenaere
  • Sylvie Etcheber
  • Jean-Marie Ducamin
  • Karen Brudy
  • Éric Coignat
  • Audrey Brizard-Toyes
  • Jean-François Garric
  • Sylvie Minvielle
  • Nicolas Bonnat
  • Maryse Bigot
  • Nicolas Galaup
  • Isabelle Petit
  • Bernard Lahaye
  • Isabelle Gsell
  • Jean-Philippe Boudard
  • Valérie Chauvet
  • Jean-Marie Girault
  • Inès Cassisa
  • Jean-Luc Emanuele
  • Catherine Roux
  • Mathieu Dulac
  • Sandrine Lorilloux
  • Pierre-Emmanuel Raux
  • Anne-Catherine Bac
  • Jean-François Guinant
  • Élodie Mene De Laporte
  • Alain Rossignol
Participation au scrutin Andernos-les-Bains
Taux de participation 27,41%
Taux d'abstention 72,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 022

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Rosazza
Jean-Yves Rosazza (26 élus) Andernos se décide aujourd'hui 		3 738 51,00%
  • Jean-Yves Rosazza
  • Marie-France Comte
  • Thierry Rossignol
  • Catherine Rauturier
  • Pascal Chauvet
  • Sylvie Minvielle
  • Roger Treutenaere
  • Sophie Martel
  • Jean-Marie Ducamin
  • Audrey Brizard-Toyes
  • Éric Coignat
  • Fanny Garmendia
  • Thomas Vedrine
  • Sylvie Calascibetta
  • Bernard Lahaye
  • Catherine Simon-Brisset
  • René Gregoire
  • Noëlle Peres
  • Thierry Chamoulaud
  • Anne-Laure Albo
  • Jean-Marie Girault
  • Karine Duchene
  • Jean-Philippe Boudard
  • Aude Gallant-Kiefer
  • Pierre-Emmanuel Raux
  • Delphine Lacaze
Philippe Pérusat
Philippe Pérusat (7 élus) Andernos tout simplement 		3 183 43,43%
  • Philippe Pérusat
  • Catherine Lacaze
  • Jean-Pierre Laulom
  • Fabienne Charpentier
  • Joël Clavé
  • Céline Bentivoglio
  • Emmanuel Artis
Joël Confoulan
Joël Confoulan L'union pour andernos 		408 5,56%
Participation au scrutin Andernos-les-Bains
Taux de participation 74,91%
Taux d'abstention 25,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 7 555

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Pérusat
Philippe Pérusat Andernos tout simplement 		2 789 39,30%
Jean-Yves Rosazza
Jean-Yves Rosazza Andernos se décide aujourd'hui 		2 593 36,54%
Joël Confoulan
Joël Confoulan L'union pour andernos 		754 10,62%
Arnaud Leroy
Arnaud Leroy Generations andernos 		693 9,76%
Philippe Baconnet
Philippe Baconnet Andernos d'abord! 		266 3,74%
Participation au scrutin Andernos-les-Bains
Taux de participation 72,36%
Taux d'abstention 27,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Nombre de votants 7 227

Villes voisines d'Andernos-les-Bains

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