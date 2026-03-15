Résultat de l'élection municipale 2026 à Andernos-les-Bains : les infos en direct

Christophe Charpentier Liste Divers

ANDERNOS LES BAINS ENSEMBLE POUR DEMAIN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christophe Charpentier Programme de Christophe Charpentier à Andernos-les-Bains (ANDERNOS LES BAINS ENSEMBLE POUR DEMAIN) Équipe municipale La liste « Andernos-les-Bains, Ensemble pour demain » est composée de membres engagés et expérimentés, prêts à servir la communauté. Chaque membre connaît bien la ville et les attentes des habitants, ce qui renforce leur capacité à répondre aux besoins locaux. L'équipe se veut dynamique et sans étiquette politique, axée sur l'écoute et la disponibilité envers les Andernosiens. Transition écologique Le projet municipal met l'accent sur la préservation de l'environnement et la durabilité. Des initiatives telles que la création de bassins de biodiversité et l'implantation d'un verger pédagogique sont envisagées pour promouvoir une ville plus verte. L'objectif est de renforcer la coopération citoyenne autour des enjeux écologiques et de garantir une gestion responsable des ressources naturelles. Participation citoyenne La municipalité souhaite instaurer de nouvelles instances de participation pour impliquer les habitants dans les décisions locales. Des comités de quartier et un budget participatif sont prévus pour favoriser l'engagement des citoyens. L'organisation de référendums locaux et la création d'un réseau d'associations visent à renforcer la démocratie et la transparence dans la gestion de la ville. Solidarité et inclusion Le projet municipal inclut des mesures pour améliorer la vie des populations vulnérables, comme la création d'une maison médicale et des logements d'urgence. Des initiatives pour les personnes âgées et en situation de handicap sont également prévues, afin de favoriser leur inclusion et leur bien-être. L'objectif est de construire une ville solidaire, où chacun peut bénéficier d'un soutien adapté à ses besoins.

Christophe Charpentier

Nicole Rives

Patrice Jegouic

Christine Ciesla

José Rubio

Myriam Trompier

Jordan Rotin

Anaïs Bourrut Lacouture

David Brunner

Philippine Pérusat

Fabrice Lescure

Mélissa Blondel

Clément Viala

Inés Mbina-Ivéga

Matthieu Dumas

Muriel Delaere

Mathieu Salle

Sylvie Dalet

Christophe Robin

Sandrine Jacob épouse Lusseaud

Jean-Luc Lazaro

Annick Descamps

Jérémy Slowinski

Charlotte Yattou

Grégory Barres

Alexia Pintea

Laurent Peyrussan

Dianne Matthews

Bernard Lesimple

Maryse Guinant

Antonio Mateo Parra

Catherine Riviere

Dominique Boz

Hélène Grangetas

Michel Arsicaud

Sacha Fontaine Liste divers gauche

Changeons de cap Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sacha Fontaine Programme de Sacha Fontaine à Andernos-les-Bains (Changeons de cap) Mieux protéger la ville Le projet vise à adapter Andernos-les-Bains aux risques climatiques en modernisant les infrastructures. Cela inclut la restauration des anciens réseaux pour éviter les déversements et la révision du Plan Local d’Urbanisme. L'objectif est également de replanter des arbres et de favoriser l'utilisation de produits locaux dans les cantines. Mieux partager les espaces Une foncière communale sera créée pour augmenter le nombre de logements sociaux à 25 %. Le projet prévoit également l'installation d'un village de mobile-homes pour les saisonniers. De plus, des mesures seront prises pour encourager la location à l'année des résidences secondaires à des prix abordables. Mieux s’entraider Le programme propose de réviser le quotient familial pour des tarifs plus équitables et de faciliter l'accès à la culture et au sport. Il inclut la création d'une maison des solidarités pour offrir des services d'hébergement d'urgence et de planning familial. Une maison de santé communale sera également mise en place pour améliorer les soins de santé. Mieux se déplacer Le projet prévoit le rétablissement de la ligne 410 au centre-ville pour améliorer les transports en commun. Des conditions d'attente dignes seront garanties avec de véritables abribus. Enfin, des initiatives pour développer la mobilité douce, comme des vélos en libre-service et un tram-train, seront mises en œuvre.

Sacha Fontaine

Karen Peyrache

Sylvain Faure

Catherine Delarue

Rémi Devos

Mathilde Delarue

Yannick Lavesque

Alexia Leroy

Alain Verdeau

Karin Kronester

Christophe Conraux

Anouk Delobbe

Guillaume Daillier

Sylvie Lobry

Thomas Eveillard

Julie Faure

Denis Ristord

Martine Devé

Jérôme Jacques

Nina Colussi-Corte

Tom Bacon

Ambre Fontaine

Hervé Lagarde

Christiane Bernadin

Tom Devos

Renée Diez

Jacques Brunet

Annette Hilaire

Maxan Combe

Claude Leroy

Jean Delarue

Marie-Hélène Ricquier

Matéo Devos

Arnaud Leroy Liste Divers

ANDERNOS-EN-COMMUN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Arnaud Leroy Programme de Arnaud Leroy à Andernos-les-Bains (ANDERNOS-EN-COMMUN) Engagement pour Andernos Arnaud Leroy se présente comme tête de liste du collectif Andernos-en-Commun, avec un fort engagement pour l'intérêt général. Son parcours professionnel varié, incluant des postes à responsabilité, témoigne de son dynamisme et de sa volonté de servir la commune. La liste est constituée de citoyens aux parcours divers, unis par le désir de redynamiser Andernos-les-Bains. Développement durable La préservation du patrimoine naturel du Bassin d'Arcachon est une priorité pour le collectif. Des mesures sont proposées pour adapter la ville aux changements climatiques et garantir un cadre de vie préservé. Cela inclut la suspension des permis de construire non conformes et la révision du PLU pour maintenir l'identité architecturale. Vie locale dynamique Le projet vise à développer un tourisme tout au long de l'année et à soutenir le commerce de proximité. Il est essentiel de renforcer les échanges entre la municipalité et les associations pour animer la ville. L'objectif est de créer une ville vivante et dynamique, loin d'une simple station balnéaire. Démocratie participative Pour relancer la démocratie locale, des comités de quartier et des méthodes participatives seront instaurés. Cela inclut la création d'applications pour recueillir les besoins des citoyens et des "rendez-vous COBAN" pour informer sur les actions de la communauté. L'engagement est de construire un avenir commun basé sur la participation active des habitants.

Arnaud Leroy

Audrey Giolito

Benjamin Rossignol

Shéhérazade Deniard

Christian Suss

Anaïs Rossignol

Guillaume Vuadelle

Stéphanie Privat-Bruno

Gregory Fleury

Alicia Crozier

Thierry Visseaux

Emilie Francois

Patrick Lienard

Françoise Suss

Nicolas Mercier

Delphine Baclin

Cyril Corselis

Isabelle Combarel

Kévin Villares

Sylvie Madella

Claude Gonzalez

Zelie Trouillet-Nowak

David Fièvre-Robert

Vaena Delveaux

Sylvain Huot

Cecilia Lopes

Philippe Brindeau

Michèle Kerleguer

Jérémy Boudy

Céline Chappuis

Marc Bourdon

Anne-Gaëlle Yvon

François Tabutiaux

Jean-Michel Papon Liste Divers

LE BON SENS POUR ANDERNOS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Michel Papon Programme de Jean-Michel Papon à Andernos-les-Bains (LE BON SENS POUR ANDERNOS) Assainissement et environnement La protection de l'environnement est au cœur des préoccupations de la liste LE BON SENS POUR ANDERNOS. Un audit technique des réseaux d'assainissement sera mis en place pour garantir la qualité des eaux du Bassin d'Arcachon. La pollution actuelle menace non seulement la biodiversité, mais aussi les activités économiques locales telles que l'ostréiculture et le tourisme. Urbanisme maîtrisé Un urbanisme respectueux est essentiel pour préserver le cadre de vie des Andernosiennes et Andernosisiens. La liste propose un moratoire sur les projets d'urbanisme les plus impactants et une révision des règles en vigueur. L'objectif est de protéger les espaces naturels tout en évitant une densification excessive de la commune. Logement et mixité sociale Le projet vise à favoriser l'accès au logement pour les résidents permanents d'Andernos-les-Bains. Des programmes adaptés seront soutenus pour répondre aux besoins réels des habitants et encourager la mixité sociale. Cela permettra de garantir une vie équilibrée tout au long de l'année dans la commune. Soutien au commerce local La revitalisation du centre-ville est une priorité pour dynamiser l'économie locale. Un plan sera lancé pour accompagner les commerçants et renforcer l'attractivité de Andernos tout au long de l'année. L'objectif est de créer une économie durable, loin de la dépendance saisonnière.

Jean-Michel Papon

Isabelle Doerr

Jean-Louis Douniez

Annie Clement

Hubert Dutouya

Jana Machenaud

Frederic Tourni

Sandrine Barbieux

Aimeric Decout

Katia Nowak

Jean-Pierre Berninet

Anne-Marie Collin

Francois Biencourt

Martine Leger

Alain Pouey

Jacqueline Prunet

Francois Veillon

Jacqueline Trely

Francois Azens

Monique Adam

Robert Weber

Chantal Decure

Jean-Jacques Wil

Sylvie Samuel

Eric Devarenne

Margaux Papon

Jean Patricio

Annette Dejean

Henri Boudat

Julie Lacaze

Luc Lambart

Martine Chretien

Joseph Rodolfo

Jean-Yves Rosazza Liste Divers

ANDERNOS POUR TOUS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Yves Rosazza Programme de Jean-Yves Rosazza à Andernos-les-Bains (ANDERNOS POUR TOUS) Élections municipales Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Il est crucial que les citoyens se mobilisent pour voter, afin de défendre les valeurs de la République et de la démocratie. Cette participation est essentielle pour garantir un avenir meilleur pour la commune. Engagement environnemental Un des axes majeurs du programme est la protection de l'environnement et la préservation du cadre de vie. Cela inclut la création de voies douces et partagées, ainsi que l'aménagement des trottoirs. L'intégration de préoccupations environnementales dans toutes les décisions est une priorité pour le futur mandat. Solidarité et logement Le renforcement de l'action sociale et de la solidarité est au cœur des préoccupations de la municipalité. Un effort particulier sera porté sur le logement pour répondre aux besoins des Andernosiens. Ce soutien vise à améliorer le quotidien des habitants et à favoriser l'inclusion sociale. Projets d'avenir Le mandat à venir sera marqué par de grands projets tels que la reconstruction de la Jetée et la transformation du Rex. De nouveaux équipements sportifs et une maison médicale seront également créés pour dynamiser la ville. Ces initiatives visent à améliorer le bien-être des Andernosiens et à préparer un avenir prometteur pour la jeunesse.

Jean-Yves Rosazza

Martine Dufourg

Thierry Rossignol

Aude Gallant

Nicolas Galaup

Isabelle Petit

Jean-François Garric

Karen Brudy

Eric Coignat

Nicole Andrieux

Thierry Stievenard

Valérie Chauvet

Jean-Luc Emanuele

Isabelle Gsell

Philippe Etienne

Catherine Roux

Bernard Lahaye

Sarah Duarte

Jean-Philippe Boudard

Fadila Kismoune

Mathieu Dulac

Isabelle Compan

Romain Roselier

Nelly Delort

Romain Desfarges

Sandrine Lorilloux

Christian Barthalou

Olivia Laurent

Matthieu Hebrat

Nina Laulhère

Julien Issoulié

Audrey Brizard-Toyes

David Briot

Anne-Catherine Bac

Jean-Marie Ducamin

Phillipe Baconnet Liste du Rassemblement National

ANDERNOS VILLAGE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Phillipe Baconnet Programme de Phillipe Baconnet à Andernos-les-Bains (ANDERNOS VILLAGE) Engagement politique Philippe BACONNET se présente comme candidat aux élections municipales d'Andernos-les-Bains. Ancien conseiller municipal, il souhaite rassembler une équipe compétente pour répondre aux défis de la commune. Son engagement est soutenu par des figures politiques comme Marine LE PEN et Jordan BARDELLA. Priorités de sécurité Une des priorités de Philippe BACONNET est d'augmenter les effectifs de la Police Municipale. Il propose également d'appliquer une politique de tolérance zéro contre les incivilités et la délinquance. Ces mesures visent à assurer la sécurité des habitants d'Andernos-les-Bains. Dynamisme économique Philippe BACONNET souhaite soutenir les commerces locaux pour dynamiser l'économie de la commune. Il prévoit de geler les taux locaux d'imposition afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. De plus, il envisage d'améliorer l'offre de transports en commun pour faciliter l'accès aux services. Préservation du cadre de vie La préservation de l'identité d'Andernos-les-Bains est une priorité pour Philippe BACONNET, qui propose de réviser le PLU. Il souhaite également créer de nouvelles manifestations populaires pour renforcer le lien social. L'écoute des attentes des habitants sera au cœur de sa gestion municipale.