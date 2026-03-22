Résultat de l'élection municipale 2026 à Andernos-les-Bains : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Andernos-les-Bains

Le deuxième tour des élections municipales à Andernos-les-Bains a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Charpentier
Christophe Charpentier Liste Divers
ANDERNOS LES BAINS ENSEMBLE POUR DEMAIN
  • Christophe Charpentier
  • Nicole Rives
  • Patrice Jegouic
  • Christine Ciesla
  • José Rubio
  • Myriam Trompier
  • Jordan Rotin
  • Anaïs Bourrut Lacouture
  • David Brunner
  • Philippine Pérusat
  • Fabrice Lescure
  • Mélissa Blondel
  • Clément Viala
  • Inés Mbina-Ivéga
  • Matthieu Dumas
  • Muriel Delaere
  • Mathieu Salle
  • Sylvie Dalet
  • Christophe Robin
  • Sandrine Jacob épouse Lusseaud
  • Jean-Luc Lazaro
  • Annick Descamps
  • Jérémy Slowinski
  • Charlotte Yattou
  • Grégory Barres
  • Alexia Pintea
  • Laurent Peyrussan
  • Dianne Matthews
  • Bernard Lesimple
  • Maryse Guinant
  • Antonio Mateo Parra
  • Catherine Riviere
  • Dominique Boz
  • Hélène Grangetas
  • Michel Arsicaud
Arnaud Leroy
Arnaud Leroy Liste Divers
ANDERNOS-EN-COMMUN
  • Arnaud Leroy
  • Audrey Giolito
  • Benjamin Rossignol
  • Shéhérazade Deniard
  • Christian Suss
  • Anaïs Rossignol
  • Guillaume Vuadelle
  • Stéphanie Privat-Bruno
  • Gregory Fleury
  • Alicia Crozier
  • Thierry Visseaux
  • Emilie Francois
  • Patrick Lienard
  • Françoise Suss
  • Nicolas Mercier
  • Delphine Baclin
  • Cyril Corselis
  • Isabelle Combarel
  • Kévin Villares
  • Sylvie Madella
  • Claude Gonzalez
  • Zelie Trouillet-Nowak
  • David Fièvre-Robert
  • Vaena Delveaux
  • Sylvain Huot
  • Cecilia Lopes
  • Philippe Brindeau
  • Michèle Kerleguer
  • Jérémy Boudy
  • Céline Chappuis
  • Marc Bourdon
  • Anne-Gaëlle Yvon
  • François Tabutiaux
Jean-Yves Rosazza
Jean-Yves Rosazza Liste Divers
ANDERNOS POUR TOUS
  • Jean-Yves Rosazza
  • Martine Dufourg
  • Thierry Rossignol
  • Aude Gallant
  • Nicolas Galaup
  • Isabelle Petit
  • Jean-François Garric
  • Karen Brudy
  • Eric Coignat
  • Nicole Andrieux
  • Thierry Stievenard
  • Valérie Chauvet
  • Jean-Luc Emanuele
  • Isabelle Gsell
  • Philippe Etienne
  • Catherine Roux
  • Bernard Lahaye
  • Sarah Duarte
  • Jean-Philippe Boudard
  • Fadila Kismoune
  • Mathieu Dulac
  • Isabelle Compan
  • Romain Roselier
  • Nelly Delort
  • Romain Desfarges
  • Sandrine Lorilloux
  • Christian Barthalou
  • Olivia Laurent
  • Matthieu Hebrat
  • Nina Laulhère
  • Julien Issoulié
  • Audrey Brizard-Toyes
  • David Briot
  • Anne-Catherine Bac
  • Jean-Marie Ducamin
Phillipe Baconnet
Phillipe Baconnet Liste du Rassemblement National
ANDERNOS VILLAGE
  • Phillipe Baconnet
  • Catherine Castel
  • Cyrill Vert
  • Oceane Lacour
  • Pierre Beaumont
  • Anne-Marie Fenelon
  • Frédéric Besson
  • Nina Melia
  • Sébastien Gravaud
  • Mélanie Delfour
  • Patrick Watrin
  • Hélène Puymirat
  • Benjamin Baulinet
  • Stéphanie Maury
  • Thierry Semionoff-Bru
  • Nadine Candelier
  • Christophe Rouyé
  • Pascaline Piéron
  • Frédéric Cauchois
  • Manon Vimont
  • Philippe Vivien
  • Florence Colomina
  • Philippe Kuilenberg
  • Lilianne Alphonse
  • Dorian Dubroqua
  • Sara Baglieri
  • Didier Gsell
  • Marie Payelle
  • Didier Duplessy
  • Marcelle Lefebvre
  • Dominique Chardon-Joussemet
  • Sylvie Couzinet
  • Daniel Olive
  • Nathalie Paulais
  • Pascal Poulain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Andernos-les-Bains

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves ROSAZZA
Jean-Yves ROSAZZA (Ballotage) ANDERNOS POUR TOUS 		3 237 40,39%
Christophe CHARPENTIER
Christophe CHARPENTIER (Ballotage) ANDERNOS LES BAINS ENSEMBLE POUR DEMAIN 		1 625 20,27%
Phillipe BACONNET
Phillipe BACONNET (Ballotage) ANDERNOS VILLAGE 		1 113 13,89%
Arnaud LEROY
Arnaud LEROY (Ballotage) ANDERNOS-EN-COMMUN 		1 012 12,63%
Sacha FONTAINE
Sacha FONTAINE Changeons de cap 		662 8,26%
Jean-Michel PAPON
Jean-Michel PAPON LE BON SENS POUR ANDERNOS 		366 4,57%
Participation au scrutin Andernos-les-Bains
Taux de participation 66,86%
Taux d'abstention 33,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 8 121

Source : ministère de l’Intérieur

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