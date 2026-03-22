Résultat de l'élection municipale 2026 à Andernos-les-Bains : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Andernos-les-Bains [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Andernos-les-Bains sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Andernos-les-Bains.
L'actu des élections municipales 2026 à Andernos-les-Bains
11:48 - Jean-Yves Rosazza, Christophe Charpentier et Phillipe Baconnet forment le trio de tête à Andernos-les-Bains
Pour le premier tour des élections municipales à Andernos-les-Bains, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin s'est soldé par une participation de 66,86 % localement. C'est Jean-Yves Rosazza qui a pris une longueur d'avance en récoltant 40,39 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Christophe Charpentier est arrivé en deuxième position avec 20,27 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une domination claire. La première place, déjà remportée il y a six ans, a été maintenue pour Jean-Yves Rosazza, mais il a accusé une lourde baisse avec 59 points perdus depuis la dernière élection. Par ailleurs, avec 13,89 %, Phillipe Baconnet, étiqueté Rassemblement National, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Arnaud Leroy a récolté 12,63 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Andernos-les-Bains
Le deuxième tour des élections municipales à Andernos-les-Bains a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Charpentier
Liste Divers
ANDERNOS LES BAINS ENSEMBLE POUR DEMAIN
|
|
Arnaud Leroy
Liste Divers
ANDERNOS-EN-COMMUN
|
|
Jean-Yves Rosazza
Liste Divers
ANDERNOS POUR TOUS
|
|
Phillipe Baconnet
Liste du Rassemblement National
ANDERNOS VILLAGE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Andernos-les-Bains
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves ROSAZZA (Ballotage) ANDERNOS POUR TOUS
|3 237
|40,39%
|Christophe CHARPENTIER (Ballotage) ANDERNOS LES BAINS ENSEMBLE POUR DEMAIN
|1 625
|20,27%
|Phillipe BACONNET (Ballotage) ANDERNOS VILLAGE
|1 113
|13,89%
|Arnaud LEROY (Ballotage) ANDERNOS-EN-COMMUN
|1 012
|12,63%
|Sacha FONTAINE Changeons de cap
|662
|8,26%
|Jean-Michel PAPON LE BON SENS POUR ANDERNOS
|366
|4,57%
|Participation au scrutin
|Andernos-les-Bains
|Taux de participation
|66,86%
|Taux d'abstention
|33,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|8 121
Source : ministère de l’Intérieur
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