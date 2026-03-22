Résultat de l'élection municipale 2026 à Andernos-les-Bains : les résultats du 2e tour

Programme de Christophe Charpentier à Andernos-les-Bains (ANDERNOS LES BAINS ENSEMBLE POUR DEMAIN)

Engagement citoyen

Le projet politique de Christophe Charpentier met l'accent sur la participation des citoyens dans la gestion de la ville. Des instances de participation citoyenne seront créées, telles que des conseils consultatifs et des comités de quartier. L'objectif est de favoriser une démocratie locale active et d'impliquer les Andernosiens dans les décisions qui les concernent.

Transition écologique

La préservation de l'environnement est au cœur des préoccupations de la liste « Andernos-les-Bains, Ensemble pour demain ». Plusieurs initiatives, comme la création de bassins de biodiversité aquatique et le soutien à une station d'épuration, visent à rendre la ville plus verte et durable. Ces actions sont conçues pour améliorer la qualité de vie tout en respectant l'écosystème local.

Sécurité renforcée

La sécurité des Andernosiens est une priorité pour Christophe Charpentier. Des mesures telles que le renforcement des effectifs de la Police municipale et l'extension des caméras de vidéo tranquillité seront mises en place. L'objectif est de créer un environnement plus sûr pour tous les habitants de la ville.

Solidarité et inclusion

Le projet inclut des initiatives pour soutenir les populations vulnérables, notamment la création d'une maison médicale et des logements d'urgence. Des actions spécifiques pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap seront également mises en œuvre. Cela reflète une volonté d'assurer une ville humaine et solidaire, où chacun peut se sentir inclus.