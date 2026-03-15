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19:21 - Le poids démographique et économique d'Andernos-les-Bains aux élections municipales A mi-chemin des municipales, Andernos-les-Bains regorge de diversité et d'activités. Avec ses 24,64% de cadres pour 12 614 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 692 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 944 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 20% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 19,03% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,71% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 62,28% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 589,39 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Andernos-les-Bains, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Les électeurs d'Andernos-les-Bains tentés par le RN ? Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Andernos-les-Bains il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 17,79% des bulletins exprimés lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 34,00% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 15,77% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le RN arrachait 34,22% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,45% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 29,98% pour le RN. Il terminera avec 36,38% lors du vote final.

16:58 - Une abstention de 72,59 % à Andernos-les-Bains aux dernières municipales La mobilisation s'élevait à 27,41 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Andernos-les-Bains (un taux particulièrement faible), bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part réuni 80,44 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, il est instructif d'étudier l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'affluence pour les législatives, mesurée de son côté à 55,46 % en 2022, a largement grossi pour culminer à 73,57 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 59,43 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement attachée au vote. Au soir de cette élection municipale de 2026, l'état de la participation jouera quoi qu'il en soit sur les résultats d'Andernos-les-Bains.

15:59 - Il y a deux ans, Andernos-les-Bains a choisi la droite L'orientation des électeurs d'Andernos-les-Bains a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé. Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens d'Andernos-les-Bains avaient en effet donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 26,45% des inscrits. Sophie Panonacle (Majorité présidentielle) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Andernos-les-Bains après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 36,99%. Laurent Lamara (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 29,98%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sophie Panonacle culminant à 63,62% des votes localement.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux d'Andernos-les-Bains il y a 4 ans ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Andernos-les-Bains choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 35,61% des voix, devant Marine Le Pen crédité de 17,79%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,00% pour Emmanuel Macron, contre 34,00% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Andernos-les-Bains accordaient leurs suffrages à Sophie Panonacle (Ensemble !) avec 40,02% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,78% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Andernos-les-Bains se positionne comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Fiscalité en hausse à Andernos-les-Bains : un effet sur les municipales Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Andernos-les-Bains entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 19,30 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 3,04607 millions d'euros (3 046 070 € très exactement) environ, bien en deçà des quelque 7,27131 millions d'euros perçus en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Andernos-les-Bains s'est établi à un peu moins de 34,66 % en 2024 (contre 14,78 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Andernos-les-Bains s'est chiffrée à environ 1 464 euros en 2024 contre 1 272 euros en début de mandat.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur le résultat des municipales 2020 à Andernos-les-Bains À Andernos-les-Bains, les résultats du scrutin municipal précédent se sont avérés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, 'Andernos pour tous' menée par Jean-Yves Rosazza a logiquement rassemblé 2 592 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour cette élection de 2026 à Andernos-les-Bains, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'intérêt cette année se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité en place. C'est vraisemblablement dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à chercher.