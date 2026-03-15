Résultat municipale 2026 à Andernos-les-Bains (33510) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Andernos-les-Bains. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Andernos-les-Bains, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Andernos-les-Bains [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Jean-Yves ROSAZZA
Jean-Yves ROSAZZA ANDERNOS POUR TOUS 		2 105 41,60%
Christophe CHARPENTIER
Christophe CHARPENTIER ANDERNOS LES BAINS ENSEMBLE POUR DEMAIN 		1 025 20,26%
Phillipe BACONNET
Phillipe BACONNET ANDERNOS VILLAGE 		690 13,64%
Arnaud LEROY
Arnaud LEROY ANDERNOS-EN-COMMUN 		570 11,26%
Sacha FONTAINE
Sacha FONTAINE Changeons de cap 		413 8,16%
Jean-Michel PAPON
Jean-Michel PAPON LE BON SENS POUR ANDERNOS 		257 5,08%
Participation au scrutin Andernos-les-Bains Partiels *
Taux de participation 66,32%
Taux d'abstention 33,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 5 104

* Résultats partiels sur 64% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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