Résultat de l'élection municipale 2026 à Andilly : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Andilly

Tête de listeListe
Alexandre Legal
Alexandre Legal Divers
VIVRE ANDILLY
  • Alexandre Legal
  • Cecilia Dos Santos
  • Hervé Whiston
  • Cécile Jude
  • Cyril Debel
  • Béatrice Lafleur
  • Antoine Campinos
  • Marie-Stéphane Dhéret
  • Philippe Feugere
  • Sophie Danet
  • Daniel Fargeot
  • Véronique Alexandre
  • Jean-Christophe Tirat
  • Delphine Delsaux
  • Anani Sale
  • Marion de Medeiros
  • Sasha Hladky
  • Florence Ehrhart
  • Maksymilian Sierocki
  • Isabelle Leite
  • Mathieu Szubinski
  • Christelle Pinet
  • Romain Derneden
  • Hikma Chiboub
  • Mickael Martins

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Fargeot
Daniel Fargeot (19 élus) Pour andilly ! 		499 64,55%
  • Daniel Fargeot
  • Elodie Neil
  • Antoine Campinos
  • Virginie Henneuse
  • Philippe Feugere
  • Samira Chakkaf Andalouci
  • Alexandre Legal
  • Cecilia Dos Santos
  • Hervé Whiston
  • Marion De Medeiros
  • Alain Gonthier
  • Cécile Jude
  • Yves Hamiafo Ntemfack
  • Béatrice Lafleur
  • Cyril Debel
  • Véronique Alexandre
  • Mathieu Szubinski
  • Françoise Gion
  • Mickael Martins
Jean-Christophe Tirat
Jean-Christophe Tirat (4 élus) Andilly, un nouveau souffle 		274 35,44%
  • Jean-Christophe Tirat
  • Karine Magnier
  • Xavier Biehler
  • Florence Ehrhart
Participation au scrutin Andilly
Taux de participation 50,38%
Taux d'abstention 49,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 787

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Fargeot
Daniel Fargeot (20 élus) Andilly preservons ses valeurs 		712 71,20%
  • Daniel Fargeot
  • Annie Guidez
  • Serge Biguenet
  • Marie-Elisabeth Carminati
  • Xavier Biehler
  • Valérie Huche
  • Hervé Whiston
  • Michelle Richard
  • Arthur Miguel
  • Claire Picard
  • Philippe Feugere
  • Patricia Dumesnil
  • Vincent Busquet
  • Claudine Sirvent
  • Rodolphe Casse
  • Sophie Venard
  • Alain Gonthier
  • Christine Delanoy
  • Vincent Peru
  • Anne-Flore Schoonjans
Cecile Jude
Cecile Jude (3 élus) Andilly pour vous 		288 28,80%
  • Cecile Jude
  • Francis Enjolras
  • Cecilia Dos Santos
Participation au scrutin Andilly
Taux de participation 65,80%
Taux d'abstention 34,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,38%
Nombre de votants 1 035

Villes voisines d'Andilly

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