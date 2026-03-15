Résultat de l'élection municipale 2026 à Andilly : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Andilly [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Andilly sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Andilly.
L'actu des élections municipales 2026 à Andilly
13:45 - Une fiscalité en hausse à Andilly qui influencera le résultat
Si l'on regarde de près la fiscalité d'Andilly, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,79 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 18 250 € la même année, marquant une forte baisse face aux 718 710 € engrangés en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son rendement et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Andilly atteint désormais 33,46 % en 2024 (contre 16,28 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Andilly a atteint environ 1 355 euros en 2024 contre 1 092 euros en début de mandat.
11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Andilly
À Andilly, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Daniel Fargeot a distancé ses concurrents avec 64,55% des voix. Deuxième, Jean-Christophe Tirat a engrangé 274 suffrages en sa faveur (35,44%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Daniel Fargeot a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Andilly, ce décor sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - À quelle heure ferment les 2 bureaux de vote à Andilly ?
Les municipales sont organisées ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de désigner les élus locaux de toutes les communes françaises. En 2020, le second tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue à cause du covid. Il avait été repoussé au mois de juin. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est affichée ci-dessous. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote d'Andilly sont les suivants : de 8 h à 20 h. Pour recevoir les résultats des élections municipales à Andilly dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Andilly
|Tête de listeListe
|
Alexandre Legal
Divers
VIVRE ANDILLY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Fargeot (19 élus) Pour andilly !
|499
|64,55%
|
|Jean-Christophe Tirat (4 élus) Andilly, un nouveau souffle
|274
|35,44%
|
|Participation au scrutin
|Andilly
|Taux de participation
|50,38%
|Taux d'abstention
|49,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|787
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Fargeot (20 élus) Andilly preservons ses valeurs
|712
|71,20%
|
|Cecile Jude (3 élus) Andilly pour vous
|288
|28,80%
|
|Participation au scrutin
|Andilly
|Taux de participation
|65,80%
|Taux d'abstention
|34,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,38%
|Nombre de votants
|1 035
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