Résultat municipale 2026 à Andornay (70200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Andornay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Andornay, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Andornay [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel LAINE (9 élus) ANDORNAY
|73
|61,34%
|
|Bernard AMOR (2 élus) ANDORNAY ENSEMBLE
|46
|38,66%
|
|Participation au scrutin
|Andornay
|Taux de participation
|85,11%
|Taux d'abstention
|14,89%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|120
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Andornay - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard AMOR (Ballotage) ANDORNAY ENSEMBLE
|43
|37,39%
|Lionel LAINE (Ballotage) ANDORNAY
|42
|36,52%
|Patrick DEWAELE (Ballotage) ANDORNAY SERENITE TRANSPARENCE
|30
|26,09%
|Participation au scrutin
|Andornay
|Taux de participation
|84,29%
|Taux d'abstention
|15,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|118
Election municipale 2026 à Andornay [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Andornay sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Andornay.
L'actu des élections municipales 2026 à Andornay
18:34 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Andornay
Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants d'Andornay plébiscitaient Emeric Salmon (Rassemblement National) avec 54,87% au premier tour. Les électeurs tranchaient d'ailleurs le sujet d'emblée dans la circonscription, où l'élection s'est achevée d'entrée. Les élections européennes précédemment à Andornay avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,51%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 12,79% des suffrages. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc révélé que Andornay s'affirmait alors toujours comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Andornay
Les résultats des dernières élections municipales à Andornay ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Rappelons qu'à l'époque, cette élection s'est déroulée sur la base de candidatures individuelles et non de listes, avec la possibilité de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote. Dès le premier tour, 11 sièges ont été pourvus. Lors de ce premier tour, Diane-Laure Bricot a réuni le plus grand nombre de votes avec 74 voix (97,36%), devançant Dominique Barbe qui a recueilli 73 voix (96,05%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à Andornay, ces équilibres individuels si spécifiques aux communes rurales vont encore compter. En France, le mode de scrutin spécifique permettant les candidatures individuelles n'est toutefois plus d'actualité.
13:58 - Qui sont les candidats à Andornay pour le 2e tour de l'élection ?
Comme le montrent les candidatures officielles pour le second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le scrutin a donc une suite ce dimanche, avec Bernard Amor et Lionel Laine. Il convient de mentionner le retrait de Patrick Dewaele, qui pouvait pourtant rester dans la course après un résultat initial qualificatif. Ouvert jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune d'Andornay permettra aux résidents de prendre une décision.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Andornay ?
Il y a une semaine à Andornay, le rendez-vous a mobilisé 84,29 % des électeurs sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est Bernard Amor qui a dominé en rassemblant 37,39 % des voix. Dans son sillage, Lionel Laine s'est classé deuxième avec 36,52 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, avec 26,09 %, Patrick Dewaele a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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