Résultat municipale 2026 à Andornay (70200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Andornay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Andornay, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Andornay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel LAINE
Lionel LAINE (9 élus) ANDORNAY 		73 61,34%
  • Lionel LAINE
  • Dominique BARBE
  • Cyril LHOTEL
  • Diane-Laure BRICOT
  • Fabrice GYSS
  • Annie LEDOUX
  • Patrick DEWAELE
  • Bernadette DIETRICH
  • François BOLOT
Bernard AMOR
Bernard AMOR (2 élus) ANDORNAY ENSEMBLE 		46 38,66%
  • Bernard AMOR
  • Sara MARTIN
Participation au scrutin Andornay
Taux de participation 85,11%
Taux d'abstention 14,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 120

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Andornay - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard AMOR
Bernard AMOR (Ballotage) ANDORNAY ENSEMBLE 		43 37,39%
Lionel LAINE
Lionel LAINE (Ballotage) ANDORNAY 		42 36,52%
Patrick DEWAELE
Patrick DEWAELE (Ballotage) ANDORNAY SERENITE TRANSPARENCE 		30 26,09%
Participation au scrutin Andornay
Taux de participation 84,29%
Taux d'abstention 15,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 118

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