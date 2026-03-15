Résultat municipale 2026 à Andouillé (53240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Andouillé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Andouillé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Andouillé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno ROULAND
Bruno ROULAND AGIR ENSEMBLE POUR ANDOUILLE 		725 59,23%
Sacha GARNIER
Sacha GARNIER UN NOUVEL ELAN POUR ANDOUILLE 		499 40,77%
Participation au scrutin Andouillé
Taux de participation 68,88%
Taux d'abstention 31,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Nombre de votants 1 266

Source : ministère de l’Intérieur

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