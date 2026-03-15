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19:18 - Élections à Andouillé : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population d'Andouillé peut-elle affecter le résultat des élections municipales ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 20,14% des résidents sont des enfants, et 9,90% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 335 €/an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1254 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,49%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,41%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Andouillé mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,20% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Andouillé ? Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste pour la dernière élection municipale à Andouillé il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 22,82% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 37,36% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 14,64% au ticket lepéniste lors du premier tour. Il n'y a eu pas de second tour, Yannick Favennec étant choisi directement. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 27,82% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 28,65% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 28,71% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : la participation à Andouillé avant 2026 L'envie d'aller voter des électeurs d'Andouillé constituera ce soir un gros enjeu pour cette élection municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales avait vu 58,89 % des électeurs aller jusqu'aux urnes dans la commune, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux. 1 017 votants s'étaient alors mobilisés alors que sévissait la pandémie du coronavirus. Notons que les élections municipales restent en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les Français participent le plus. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 78,09 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 51,30 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 69,86 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 46,87 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent constituer une contrée civiquement engagée au regard des moyennes nationales.

15:59 - Andouillé : le vote des électeurs l'année de la dissolution À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens d'Andouillé avaient placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 27,82% des votes. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants d'Andouillé plébiscitaient ensuite Yannick Favennec (Horizons) avec 42,02% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Yannick Favennec culminant à 71,29% des suffrages exprimés sur place. La préférence des électeurs d'Andouillé a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux d'Andouillé il y a 4 ans ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Andouillé voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 31,84% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 22,82%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en donnant 62,64% pour Emmanuel Macron, contre 37,36% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Andouillé soutenaient en priorité Yannick Favennec (Ensemble !) avec 49,82% au premier tour. L'élection se réglait dès le premier tour. Cette physionomie politique de Andouillé dessine une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Évolution de la fiscalité locale : les chiffres clés d'Andouillé Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Andouillé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,17 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 41 050 €, marquant une forte baisse face aux 372 340 € perçus en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Andouillé atteint désormais 46,26 % en 2024 (contre 26,40 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Andouillé a atteint environ 784 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 747 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Andouillé Les résultats des précédentes élections municipales à Andouillé ont offert un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour, Bertrand Lemaitre a fait la course en tête en rassemblant 736 suffrages (75,48%). Juste derrière, Philippe Verron a capté 239 voix (24,51%). Cette victoire écrasante a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Andouillé, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.