Résultat de l'élection municipale 2026 à Andrésy : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Andrésy

Tête de listeListe
Michel Près
Michel Près Liste Divers
Andrésy Réunie
  • Michel Près
  • Véronique Civel
  • Mourad Boukandoura
  • Maud Boschat
  • Rachid Esadi
  • Sarah Kroun
  • Michel Marqué
  • Lauren Quenette
  • Olivier Canu
  • Véronique Mélès
  • Nicolas Lenoir
  • Aurélie Macadoux
  • Stéphane Clergé
  • Virginie Legrand
  • Ibrahim Daoudi
  • Caroline Muller
  • Alexy Meech
  • Sylvie Pichard
  • Christophe Marchant
  • Brigitte Penn Renaud
  • Sébastien Coumoul
  • Flavie Yimgaing
  • Joé Chrysostom
  • Sylvie Renault
  • Jean-Claude Anne
  • Kelly Dubois
  • Dominique Harvent
  • Francine Mouillet
  • Gil Borg
  • Alexandra Delamotte
  • Abdel-Hadi Boudib
  • Elodie Couret
  • Luc Sytsma
Lionel Wastl
Lionel Wastl Liste écologiste
ANDRÉSY ÉNERGIES RENOUVELÉES
  • Lionel Wastl
  • Josette Deroux
  • Laurent Beunier
  • Sylvie Goldfain
  • Alain Goy
  • Virginie Saint-Marcoux
  • Karim Belhabchi
  • Nadine Bartolacci
  • Nadjib Boina Mzé
  • Michèle Chateau
  • Jean-Claude Di Fede
  • Laurène Mitrevski
  • Patrick Soissons
  • Camille Alliel
  • Pedro Linero
  • Dominique Amy
  • Michael Gomis
  • Maria-Francesca d'Ercole
  • Romain Clervoy
  • Hélène Breichner
  • Arnaud Desbois
  • Sylvie Prevot
  • Jose Gimenez Pallas
  • Patricia Le Bouëdec
  • Clément Courselle
  • Virginie Jacqmin
  • Valdemar Lopes
  • Isabelle Guillot
  • Denis Dehier
  • Angela Akanni
  • Stéphane Bouchet
  • Françoise Sourdillat
  • Marc-Noël Vandamme
  • Régine Camps-Robertson
  • Franck Tual
Jean-Pierre Dos Santos
Jean-Pierre Dos Santos Liste divers droite
OUVERTURE A ANDRESY
  • Jean-Pierre Dos Santos
  • Christele Le Couedic
  • Frederic Attia
  • Lusinda Morgado
  • Arnaud Carrard
  • Magali Trafarski
  • Jeremy Mallet
  • Catherine Labourey
  • Jean-Pierre Trevisan
  • Martine Havel
  • Jean de Saint Pierre
  • Melina Morgado
  • Thomas Fleury
  • Sarah Bendenguir
  • Mohammed Hicham
  • Gaelle Texier
  • Nicolas Joly
  • Caroline Cotreuil
  • Denis Lucazeau
  • Natacha Godin
  • Antoine Leroy
  • Sihame Quessab
  • Renald Fiquet
  • Lucie Pinto Rodrigues
  • Nicolas Lebecherel
  • Isabelle Bernaert
  • Didier Fernez
  • Johanna Caniot Dos Santos
  • Franck Gruson
  • Albane Achim-Chion
  • Christophe Bizot
  • Nathalie Le Roux
  • Cyril Fernando
  • Ghislaine Lecolant
  • Didier Lagalle
Thierry Jouaneaud
Thierry Jouaneaud Liste Divers
OSONS POUR ANDRESY !
  • Thierry Jouaneaud
  • Béatrice Lebeau
  • Jean-Marc Fata
  • Christel Samson
  • Rachid Laghnadi
  • Laetitia Robin
  • Guillaume Le Blond
  • Carine Morand
  • Hamza Najib
  • Bérénice Lanciot
  • Pierre-Alexandre Morvant
  • Stéphanie Duc
  • Philippe Bechtel
  • Annie Malhere
  • Timothée Simaga
  • Mélanie Delaunay
  • Jens Jacobsen
  • Linda Le Borgne
  • Etienne Pires
  • Chloé Monnier
  • Michel Hadla
  • Linda Mercier
  • Marc Bohrer
  • Joëlle Charles
  • Guillaume Drzewecki
  • Colette Delor
  • Guy Zikria
  • Virginie Walter
  • Angel Drumea
  • Caroline Dandrea
  • Stephen Philippe
  • Elsa Chaperon
  • Jonathan Pondezi
  • Maria Wijas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel Wastl
Lionel Wastl (24 élus) Andrésy energies renouvelées 		1 688 44,97%
  • Lionel Wastl
  • Laurence Alavi
  • Michel Près
  • Annie Minarik
  • Sébastien Coumoul
  • Cathie Sissung
  • Laurent Beunier
  • Chantal Lorio
  • Ludovic Lauby
  • Nadine Bartolacci
  • Romain Hude
  • Virginie Saint-Marcoux
  • Elie Coedel
  • Isabelle Guillot
  • Guillaume Esnault
  • Michèle Chateau
  • Alain Goy
  • Myriam Michel
  • Karim Belhabchi
  • Virginie Jacqmin
  • Thomas Aubert
  • Josette Deroux
  • Serge Goupil
  • Véronique Gravat
Virginie Muneret
Virginie Muneret (7 élus) Andresy dynamique 		1 512 40,28%
  • Virginie Muneret
  • Franck Martz
  • Marie-Françoise Perroto
  • Christian Taillebois
  • Emmanuelle Menin
  • Ibrahima Diop
  • Sandrine Lavarenne
Denis Faist
Denis Faist (2 élus) Notre parti c'est andrésy (npca) 		553 14,73%
  • Denis Faist
  • Véronique Civel
Participation au scrutin Andrésy
Taux de participation 42,02%
Taux d'abstention 57,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 832

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel Wastl
Lionel Wastl Andrésy energies renouvelées 		1 244 32,12%
Virginie Muneret
Virginie Muneret Andresy dynamique 		1 019 26,31%
Denis Faist
Denis Faist Notre parti c'est andrésy (npca) 		569 14,69%
Renaud Ferretti
Renaud Ferretti 100% andresy 		487 12,57%
Alexis Bakonyi
Alexis Bakonyi Osons andrésy ! 		393 10,14%
Elisabeth Dousset
Elisabeth Dousset Andrésy-solidarite-ecologie 		160 4,13%
Participation au scrutin Andrésy
Taux de participation 43,56%
Taux d'abstention 56,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 970

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hugues Ribault
Hugues Ribault (23 élus) Andresy au coeur de l'action 		2 088 37,20%
  • Hugues Ribault
  • Nicolle Gendron
  • Denis Faist
  • Angélique Montero-Mendez
  • Alain Mazagol
  • Valérie Henriet
  • Guy Briault
  • Catherine Labourey
  • Jean-Pierre Dos Santos
  • Stéphanie Bails
  • Michel Marque
  • Catherine Pol
  • Edouard Goxe
  • Hélène Benilsi
  • Jean-Claude Anne
  • Marie-France Ceccaldi
  • Sylvain Audebert
  • Christel Fage
  • Christophe Bizot
  • Véronique Dole
  • Michel De Ruyck
  • Florence Le Bihan
  • Rachid Laghnadi
Virginie Muneret
Virginie Muneret (6 élus) Andresy dynamique 		1 934 34,46%
  • Virginie Muneret
  • Franck Martz
  • Marie-Françoise Perroto
  • Alexis Bakonyi
  • Emmanuelle Menin
  • Christian Taillebois
Lionel Wastl
Lionel Wastl (4 élus) Andresy energies renouvelees 		1 590 28,33%
  • Lionel Wastl
  • Laurence Alavi
  • Eric Dareau
  • Caroline Mandry
Participation au scrutin Andrésy
Taux de participation 61,60%
Taux d'abstention 38,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Nombre de votants 5 747

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hugues Ribault
Hugues Ribault Andresy au coeur de l'action 		1 811 33,56%
Virginie Muneret
Virginie Muneret Andresy dynamique 		1 713 31,74%
Lionel Wastl
Lionel Wastl Andresy energies renouvelees 		1 013 18,77%
Philippe Laville
Philippe Laville Construisons ensemble un andresy solidaire 		859 15,91%
Participation au scrutin Andrésy
Taux de participation 59,41%
Taux d'abstention 40,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,65%
Nombre de votants 5 543

Villes voisines d'Andrésy

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