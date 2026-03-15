Résultat de l'élection municipale 2026 à Andrésy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Andrésy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Andrésy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Andrésy.
L'actu des élections municipales 2026 à Andrésy
12:07 - Elections à Andrésy : les horaires des 11 bureaux de vote
Les municipales offrent la possibilité aux 9 273 électeurs d'Andrésy de se faire entendre sur la manière dont est gérée leur commune. À Andrésy comme ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Qui succédera à Lionel Wastl, qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Ci-dessous, il est possible de retrouver la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Andrésy. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote d'Andrésy sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. Cette page affichera les résultats du premier tour à Andrésy à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Andrésy
|Tête de listeListe
|
Michel Près
Liste Divers
Andrésy Réunie
|
|
Lionel Wastl
Liste écologiste
ANDRÉSY ÉNERGIES RENOUVELÉES
|
|
Jean-Pierre Dos Santos
Liste divers droite
OUVERTURE A ANDRESY
|
|
Thierry Jouaneaud
Liste Divers
OSONS POUR ANDRESY !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel Wastl (24 élus) Andrésy energies renouvelées
|1 688
|44,97%
|
|Virginie Muneret (7 élus) Andresy dynamique
|1 512
|40,28%
|
|Denis Faist (2 élus) Notre parti c'est andrésy (npca)
|553
|14,73%
|
|Participation au scrutin
|Andrésy
|Taux de participation
|42,02%
|Taux d'abstention
|57,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 832
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel Wastl Andrésy energies renouvelées
|1 244
|32,12%
|Virginie Muneret Andresy dynamique
|1 019
|26,31%
|Denis Faist Notre parti c'est andrésy (npca)
|569
|14,69%
|Renaud Ferretti 100% andresy
|487
|12,57%
|Alexis Bakonyi Osons andrésy !
|393
|10,14%
|Elisabeth Dousset Andrésy-solidarite-ecologie
|160
|4,13%
|Participation au scrutin
|Andrésy
|Taux de participation
|43,56%
|Taux d'abstention
|56,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 970
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hugues Ribault (23 élus) Andresy au coeur de l'action
|2 088
|37,20%
|
|Virginie Muneret (6 élus) Andresy dynamique
|1 934
|34,46%
|
|Lionel Wastl (4 élus) Andresy energies renouvelees
|1 590
|28,33%
|
|Participation au scrutin
|Andrésy
|Taux de participation
|61,60%
|Taux d'abstention
|38,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,35%
|Nombre de votants
|5 747
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hugues Ribault Andresy au coeur de l'action
|1 811
|33,56%
|Virginie Muneret Andresy dynamique
|1 713
|31,74%
|Lionel Wastl Andresy energies renouvelees
|1 013
|18,77%
|Philippe Laville Construisons ensemble un andresy solidaire
|859
|15,91%
|Participation au scrutin
|Andrésy
|Taux de participation
|59,41%
|Taux d'abstention
|40,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,65%
|Nombre de votants
|5 543
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