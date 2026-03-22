Résultat de l'élection municipale 2026 à Andrésy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Andrésy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Andrésy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Andrésy.
L'actu des élections municipales 2026 à Andrésy
11:50 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Andrésy il y a une semaine ?
Dimanche dernier à Andrésy, le rendez-vous a vu 56,10 % des inscrits se déplacer sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Jean-Pierre Dos Santos (Divers droite) qui a pris l'avantage en s'adjugeant 29,93 % des bulletins valides. Ensuite, Michel Près a pris la position de dauphin avec 27,86 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, avec 23,19 %, Lionel Wastl, étiqueté Ecologiste, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Thierry Jouaneaud a rassemblé 19,03 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Andrésy
Le deuxième tour des élections municipales à Andrésy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michel Près
Liste Divers
Andrésy Réunie
|
|
Lionel Wastl
Liste écologiste
ANDRÉSY ÉNERGIES RENOUVELÉES
|
|
Jean-Pierre Dos Santos
Liste divers droite
OUVERTURE A ANDRESY
|
|
Thierry Jouaneaud
Liste Divers
OSONS POUR ANDRESY !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Andrésy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre DOS SANTOS (Ballotage) OUVERTURE A ANDRESY
|1 518
|29,93%
|Michel PRÈS (Ballotage) Andrésy Réunie
|1 413
|27,86%
|Lionel WASTL (Ballotage) ANDRÉSY ÉNERGIES RENOUVELÉES
|1 176
|23,19%
|Thierry JOUANEAUD (Ballotage) OSONS POUR ANDRESY !
|965
|19,03%
|Participation au scrutin
|Andrésy
|Taux de participation
|56,10%
|Taux d'abstention
|43,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|5 241
Source : ministère de l’Intérieur
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