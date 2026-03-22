Résultat de l'élection municipale 2026 à Andrésy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Andrésy

Le deuxième tour des élections municipales à Andrésy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michel Près
Michel Près Liste Divers
Andrésy Réunie
  • Michel Près
  • Véronique Civel
  • Mourad Boukandoura
  • Maud Boschat
  • Rachid Esadi
  • Sarah Kroun
  • Michel Marqué
  • Lauren Quenette
  • Olivier Canu
  • Véronique Mélès
  • Nicolas Lenoir
  • Aurélie Macadoux
  • Stéphane Clergé
  • Virginie Legrand
  • Ibrahim Daoudi
  • Caroline Muller
  • Alexy Meech
  • Sylvie Pichard
  • Christophe Marchant
  • Brigitte Penn Renaud
  • Sébastien Coumoul
  • Flavie Yimgaing
  • Joé Chrysostom
  • Sylvie Renault
  • Jean-Claude Anne
  • Kelly Dubois
  • Dominique Harvent
  • Francine Mouillet
  • Gil Borg
  • Alexandra Delamotte
  • Abdel-Hadi Boudib
  • Elodie Couret
  • Luc Sytsma
Lionel Wastl
Lionel Wastl Liste écologiste
ANDRÉSY ÉNERGIES RENOUVELÉES
  • Lionel Wastl
  • Josette Deroux
  • Laurent Beunier
  • Sylvie Goldfain
  • Alain Goy
  • Virginie Saint-Marcoux
  • Karim Belhabchi
  • Nadine Bartolacci
  • Nadjib Boina Mzé
  • Michèle Chateau
  • Jean-Claude Di Fede
  • Laurène Mitrevski
  • Patrick Soissons
  • Camille Alliel
  • Pedro Linero
  • Dominique Amy
  • Michael Gomis
  • Maria-Francesca d'Ercole
  • Romain Clervoy
  • Hélène Breichner
  • Arnaud Desbois
  • Sylvie Prevot
  • Jose Gimenez Pallas
  • Patricia Le Bouëdec
  • Clément Courselle
  • Virginie Jacqmin
  • Valdemar Lopes
  • Isabelle Guillot
  • Denis Dehier
  • Angela Akanni
  • Stéphane Bouchet
  • Françoise Sourdillat
  • Marc-Noël Vandamme
  • Régine Camps-Robertson
  • Franck Tual
Jean-Pierre Dos Santos
Jean-Pierre Dos Santos Liste divers droite
OUVERTURE A ANDRESY
  • Jean-Pierre Dos Santos
  • Christele Le Couedic
  • Frederic Attia
  • Lusinda Morgado
  • Arnaud Carrard
  • Magali Trafarski
  • Jeremy Mallet
  • Catherine Labourey
  • Jean-Pierre Trevisan
  • Martine Havel
  • Jean de Saint Pierre
  • Melina Morgado
  • Thomas Fleury
  • Sarah Bendenguir
  • Mohammed Hicham
  • Gaelle Texier
  • Nicolas Joly
  • Caroline Cotreuil
  • Denis Lucazeau
  • Natacha Godin
  • Antoine Leroy
  • Sihame Quessab
  • Renald Fiquet
  • Lucie Pinto Rodrigues
  • Nicolas Lebecherel
  • Isabelle Bernaert
  • Didier Fernez
  • Johanna Caniot Dos Santos
  • Franck Gruson
  • Albane Achim-Chion
  • Christophe Bizot
  • Nathalie Le Roux
  • Cyril Fernando
  • Ghislaine Lecolant
  • Didier Lagalle
Thierry Jouaneaud
Thierry Jouaneaud Liste Divers
OSONS POUR ANDRESY !
  • Thierry Jouaneaud
  • Béatrice Lebeau
  • Jean-Marc Fata
  • Christel Samson
  • Rachid Laghnadi
  • Laetitia Robin
  • Guillaume Le Blond
  • Carine Morand
  • Hamza Najib
  • Bérénice Lanciot
  • Pierre-Alexandre Morvant
  • Stéphanie Duc
  • Philippe Bechtel
  • Annie Malhere
  • Timothée Simaga
  • Mélanie Delaunay
  • Jens Jacobsen
  • Linda Le Borgne
  • Etienne Pires
  • Chloé Monnier
  • Michel Hadla
  • Linda Mercier
  • Marc Bohrer
  • Joëlle Charles
  • Guillaume Drzewecki
  • Colette Delor
  • Guy Zikria
  • Virginie Walter
  • Angel Drumea
  • Caroline Dandrea
  • Stephen Philippe
  • Elsa Chaperon
  • Jonathan Pondezi
  • Maria Wijas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Andrésy

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre DOS SANTOS
Jean-Pierre DOS SANTOS (Ballotage) OUVERTURE A ANDRESY 		1 518 29,93%
Michel PRÈS
Michel PRÈS (Ballotage) Andrésy Réunie 		1 413 27,86%
Lionel WASTL
Lionel WASTL (Ballotage) ANDRÉSY ÉNERGIES RENOUVELÉES 		1 176 23,19%
Thierry JOUANEAUD
Thierry JOUANEAUD (Ballotage) OSONS POUR ANDRESY ! 		965 19,03%
Participation au scrutin Andrésy
Taux de participation 56,10%
Taux d'abstention 43,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 5 241

Source : ministère de l’Intérieur

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