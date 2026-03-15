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19:21 - Andrésy : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact auront les habitants d'Andrésy sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,02%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 35,49%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,53% et d'une population étrangère de 7,33% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (51,25%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Andrésy, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Andrésy aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste était resté en retrait lors des élections locales à Andrésy en 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 13,74% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,36% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 10,69% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Andrésy comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,20% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 24,86% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il achèvera sa course avec 25,12% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Andrésy ? Pour ces municipales 2026, la mobilisation des votants à Andrésy sera essentielle dans l'épilogue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait vu 43,56 % des inscrits se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, dans la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 56,44 %), le Covid-19 ayant pesé sur l'événement. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre attiré les électeurs, avec 77,52 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 22,48 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 54,21 % des électeurs (soit environ 5 037 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 69,75 %, bien au-delà des 51,05 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données établissent le profil d'une contrée fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Andrésy Aurélien Rousseau (Union de la gauche) avait remporté au premier tour des élections législatives à Andrésy après la dissolution de 2024 avec 33,34%. Nadia Hai (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 32,11%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Aurélien Rousseau culminant à 37,61% des suffrages exprimés dans la commune. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (21,20%). Le panorama politique d'Andrésy a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un fief macroniste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité d'Andrésy s'était clairement orientée à la majorité présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Andrésy portaient leur choix sur Nadia Hai (Ensemble !) avec 32,44% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,14%. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Andrésy accordaient par ailleurs leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 35,35%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 21,57%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 72,64% pour Emmanuel Macron, contre 27,36% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité locale à Andrésy ces dernières années ? Sur le plan de la fiscalité locale d'Andrésy, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint environ 1 315 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 1 327 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 39,36 % en 2024 (contre près de 20,15 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 161 900 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 5 227 190 € enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 15,98 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Andrésy Il peut se révéler instructif d'examiner les résultats des dernières municipales à Andrésy. Au terme du premier tour, Lionel Wastl (Europe Ecologie-Les Verts) a viré en tête en totalisant 1 244 suffrages (32,12%). Juste derrière, Virginie Muneret (Divers droite) a recueilli 26,31% des bulletins valides. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Denis Faist (Divers centre), avec 14,69% des voix. Ce delta notable dessinait un rapport de force clair au soir du premier tour. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Lionel Wastl l'a finalement emporté avec 44,97% des suffrages, face à Virginie Muneret avec 1 512 électeurs (40,28%) et Denis Faist avec 553 électeurs inscrits (14,73%). L'élection s'est au final avérée bien plus indécise que prévu, la principale concurrente parvenant à inverser la tendance grâce à des réserves de voix conséquentes. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. En dépit du fait que Virginie Muneret a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 493 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le candidat étiqueté Europe Ecologie-Les Verts a probablement profité des voix des listes de gauche.