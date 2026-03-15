Résultat municipale 2026 à Andrésy (78570) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Andrésy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Andrésy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Andrésy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre DOS SANTOS
Jean-Pierre DOS SANTOS OUVERTURE A ANDRESY 		1 518 29,93%
Michel PRÈS
Michel PRÈS Andrésy Réunie 		1 413 27,86%
Lionel WASTL
Lionel WASTL ANDRÉSY ÉNERGIES RENOUVELÉES 		1 176 23,19%
Thierry JOUANEAUD
Thierry JOUANEAUD OSONS POUR ANDRESY ! 		965 19,03%
Participation au scrutin Andrésy
Taux de participation 56,10%
Taux d'abstention 43,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 5 241

Source : ministère de l’Intérieur

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