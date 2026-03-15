Résultat municipale 2026 à Anduze (30140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Anduze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Anduze, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Anduze [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bonifacio IGLESIAS
Bonifacio IGLESIAS (19 élus) Ensemble pour Anduze 		1 209 65,89%
  • Bonifacio IGLESIAS
  • Muriel GANSTER
  • Claude PERRIER
  • Delphine BICHET
  • Gilles AURIAC
  • Karine FRAISSE
  • Peter KRAUSS
  • Corinne RENOULT
  • Benjamin MEURIN
  • Sandy SCHWEDA
  • Emmanuel GROSHENY
  • Dominique JEANNOT
  • Daniel BUDET
  • Françoise THIBAULT
  • Christian DUMAS
  • Adelaïde BISCARAT
  • Esteban VIGNOLLE
  • Catherine ROCHER
  • Bernard PAGNUCCO
Geneviève BLANC
Geneviève BLANC (4 élus) ANDUZE AVANCE 		626 34,11%
  • Geneviève BLANC
  • Kevin TIZI
  • Sylvie LEGEMBRE
  • Jean-Pierre SAMAMA
Participation au scrutin Anduze
Taux de participation 70,24%
Taux d'abstention 29,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Nombre de votants 1 898

Source : ministère de l’Intérieur

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