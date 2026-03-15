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19:17 - L'avenir de la France se dessine aussi à Anduze Comment les électeurs d'Anduze peuvent-ils influencer le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 27% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 22,75%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (55,22%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1759 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (6,32%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,83%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,08%, comme à Anduze, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Anduze Le RN n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Anduze en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 23,90% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 43,62% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 18,55% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste sécurisait 44,69% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 33,55% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 34,92% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il clôturera le scrutin avec 48,54% lors du vote final.

16:58 - La commune d'Anduze plutôt mobilisée lors des élections En ce jour d'élection municipale à Anduze, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier round des municipales avait été marqué par une abstention de 42,80 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 57,20 %), la pandémie du coronavirus ayant fortement impacté le vote. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 23,61 % dans la ville (participation de 76,39 %). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 44,72 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,91 %, contre 50,81 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une contrée où l'abstention est contenue par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quels résultats à Anduze ? Le paysage politique d'Anduze a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens d'Anduze avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 33,55% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants d'Anduze accordaient leurs suffrages à Alexandre Allegret-Pilot (Union de l'extrême droite) avec 34,92% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Michel Sala (Union de la gauche), avec 51,46%.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité d'Anduze apparaissait comme complexe à positionner sur l'échiquier politique Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Anduze soutenaient en priorité Michel Sala (Nupes) avec 31,58% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michel Sala virant de nouveau en tête avec 55,31% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Anduze voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 26,28% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 25,04%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en donnant 56,38% pour Emmanuel Macron, contre 43,62% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Anduze s'inscrit comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Les premières élections à Anduze depuis la réforme fiscale Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Anduze entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,00 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 233 400 euros la même année. Un produit qui est loin des 670 660 € récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son rendement et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Anduze s'est établi à un peu moins de 40,65 % en 2024 (contre 16,00 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Anduze s'est chiffrée à environ 912 euros en 2024 contre 594 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Anduze Les forces politiques en présence sont encore aujourd'hui influencées par le verdict du dernier scrutin municipal à Anduze. À l'occasion du premier vote, Geneviève Blanc a dominé le scrutin avec 53,06% des suffrages. À sa poursuite, Bonnifacio Iglesias a capté 620 votes (46,93%). Ce triomphe au premier tour de Geneviève Blanc a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Anduze, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera le principal enjeu pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.