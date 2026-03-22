Résultat de l'élection municipale 2026 à Angers : les résultats du 2e tour

Programme de Romain Laveau à Angers (Demain Angers)

Élections Municipales

Les élections municipales à Angers se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Le premier tour a déjà vu la participation de 14 297 électrices et électeurs. Le second tour est crucial pour choisir le maire et son équipe pour les six prochaines années.

Engagement Écologique

Le collectif Demain Angers propose une gestion plus écologique de la ville. Parmi les mesures envisagées, on trouve la gratuité des transports en commun les week-ends et l'augmentation de la fréquence des bus et tramways. Ces initiatives visent à rendre Angers plus respectueuse de l'environnement et accessible à tous.

Solidarité et Citoyenneté

Le programme inclut des mesures pour renforcer la solidarité et la citoyenneté à Angers. Cela comprend l'encadrement des loyers et l'adaptation des logements aux besoins des seniors. De plus, une mutuelle santé communale est proposée pour soutenir les habitants dans leurs dépenses de santé.

Participation Démocratique

La participation des citoyens est au cœur du projet de Demain Angers. Le collectif encourage un dialogue étroit avec les Angevins pour co-construire l'avenir de la ville. L'objectif est de créer une gestion démocratique et inclusive, répondant aux attentes de tous les habitants.