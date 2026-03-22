Résultat de l'élection municipale 2026 à Angers : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Angers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Angers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Angers.
L'actu des élections municipales 2026 à Angers
11:53 - Que disaient les résultats de l'élection municipale à Angers la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Angers ont vu Christophe Béchu (Divers centre) prendre la première place dimanche dernier avec 49,48 % des votes. Ensuite, Romain Laveau (Union de la gauche) s'est classé deuxième avec 28,71 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Pour compléter ce tableau, avec 8,20 %, Arash Saeidi (La France insoumise) n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Plus en retrait, Aurore Lahondès, avec la nuance Rassemblement National, a terminé avec 7,92 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. Du côté de la mobilisation à Angers, le rendez-vous électoral a mobilisé 53,49 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Angers
Le deuxième tour des élections municipales à Angers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Romain Laveau
Liste d'union à gauche
Demain Angers
|
|
Christophe Béchu
Liste divers centre
Angers Pour Vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Angers
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe BÉCHU (Ballotage) Angers Pour Vous
|24 281
|49,48%
|Romain LAVEAU (Ballotage) Demain Angers
|14 088
|28,71%
|Arash SAEIDI ANGERS POPULAIRE
|4 023
|8,20%
|Aurore LAHONDÈS Rassemblement pour Angers
|3 888
|7,92%
|Valentin RAMBAULT Angers 2026
|1 936
|3,94%
|Céline L'HUILLIER Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|445
|0,91%
|Nicolas CUISINIER NPA Révolutionnaires-ANGERS ouvrière et révolutionnaire
|414
|0,84%
|Participation au scrutin
|Angers
|Taux de participation
|53,49%
|Taux d'abstention
|46,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|49 799
Source : ministère de l’Intérieur
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