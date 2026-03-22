Résultat de l'élection municipale 2026 à Angers : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Angers

Le deuxième tour des élections municipales à Angers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Romain Laveau
Romain Laveau Liste d'union à gauche
Demain Angers
  • Romain Laveau
  • Silvia Camara-Tombini
  • Noam Leandri
  • Kildine Le Proux de la Riviere
  • Benjamin Briand-Boucher
  • Céline Véron-Pierrard
  • William Benaïssa
  • Léa Vernerey
  • Aykel Garbaa
  • Rachel Capron
  • Sylvain Martinet
  • Kardiatou Ba
  • Jocelyn Leclerc
  • Mathou Mathilde Virfollet
  • Nicolas Berthoux
  • Nadiré Ceribas
  • Gérard Lefort
  • Sonia Portenguen
  • Yannis Zaitouni
  • Nina Dib
  • Eric Verneau
  • Sarah Hamon
  • Alain Pagano
  • Sophie Briand-Boucher
  • Alexandre Triki
  • Norma Mevel Pla
  • Julien Blanchet
  • Charlotte Pelluau
  • Daniel Habasque
  • Ghislaine Olive-Martin
  • Anthony Guidault
  • Elsa Richard
  • Nicolas Bocquillon
  • Louise Rondepierre
  • Philippe Gaudin
  • Sarah Mille
  • Vincent Desrousseaux
  • Brigitte Nélias
  • Yves Aurégan
  • Margaux Bréheret
  • Thimothée Barini
  • Aurélie Frouin
  • Manoha Chalon
  • Rachel Baudry
  • Patrick Tourenne
  • Juliette Nicolas
  • Alain Le Cornec
  • Cécile Gendraud
  • Damien Peltier
  • Marie-Jeanne Ragueneau
  • Rémi Bernadberoy
  • Lucille Noisette
  • Damien Mesnil
  • Annick Boutinon
  • Tanguy Dubois
  • Agathe Jarry
  • Erwan Maignan
  • Sylvie Gabin
  • Patrick Chevalier
Christophe Béchu
Christophe Béchu Liste divers centre
Angers Pour Vous
  • Christophe Béchu
  • Christelle Lardeux-Coiffard
  • Anthony Lusson
  • Jeanne Behre-Robinson
  • Roch Brancour
  • Roselyne Bienvenu
  • Antoine Lelarge
  • Sophie Lebeaupin
  • Youssouf Senoussi
  • Laure Rondeau-Desroches
  • Nicolas Dufétel
  • Marie de Tournemire
  • Benjamin Kirschner
  • Aurélia Perrotte
  • Florian Rapin
  • Marianne Desset
  • Dimitri Loiseau
  • Karine Engel
  • Maxence Henry
  • Nabila Otmani
  • Richard Yvon
  • Marina Chupin
  • Simon Gigan
  • Anita Dauvillon
  • Stéphane Pabritz
  • Christine Farges
  • Julien Guillant
  • Alexa Chamoret
  • Antoine Robert Capblancq
  • Isabelle Prime
  • Augustin Thieffry
  • Christine Blin
  • Jérôme Chassereau
  • Augustine Yecke
  • Xavier Baudouin
  • Zahia Jory
  • Laurent Vieu
  • Marie-Scholastique Bouldoires
  • Patric Bahamed-Athlan
  • Sylva Rotureau
  • Angelo Tocco
  • Victoria-Luz Redon-Graux
  • Yvan Martineau
  • Touraya Marsli
  • Christophe Marquet
  • Peggy Vulin
  • Arnaud Faget
  • Anne Brochet
  • François Bouvet
  • Victoria Le Goff
  • Matthieu Le Cardiec
  • Christine Bontemps
  • Victor Martin
  • Camille Maître
  • Grégory Buon
  • Constance Nebbula
  • Emmanuel Capus
  • Florence Dabin
  • Jean-Marc Verchère

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Angers

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe BÉCHU
Christophe BÉCHU (Ballotage) Angers Pour Vous 		24 281 49,48%
Romain LAVEAU
Romain LAVEAU (Ballotage) Demain Angers 		14 088 28,71%
Arash SAEIDI
Arash SAEIDI ANGERS POPULAIRE 		4 023 8,20%
Aurore LAHONDÈS
Aurore LAHONDÈS Rassemblement pour Angers 		3 888 7,92%
Valentin RAMBAULT
Valentin RAMBAULT Angers 2026 		1 936 3,94%
Céline L'HUILLIER
Céline L'HUILLIER Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		445 0,91%
Nicolas CUISINIER
Nicolas CUISINIER NPA Révolutionnaires-ANGERS ouvrière et révolutionnaire 		414 0,84%
Participation au scrutin Angers
Taux de participation 53,49%
Taux d'abstention 46,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 49 799

Source : ministère de l’Intérieur

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