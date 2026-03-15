Résultat municipale 2026 à Angerville (91670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Angerville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Angerville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Angerville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Johann MITTELHAUSSER
Johann MITTELHAUSSER (25 élus) TOUJOURS ENSEMBLE POUR ANGERVILLE 		1 227 82,40%
  • Johann MITTELHAUSSER
  • Frédéricque SABOURIN-MICHEL
  • Dominique VAURY
  • Patricia AMBROSIO TADI
  • Cédric CHIHANE
  • Christel THIROUIN
  • Alain LAJUGIE
  • Naïma SIFER
  • Bruno DUPUIS
  • Aurélie BOSQUE
  • Dominique BASSIERE
  • Keyssy BILINGI
  • Jacques DRAPPIER
  • Aurélia VATER
  • Abdraman CAMARA
  • Marianne BUSSIÈRE
  • Pierre BONNEAU
  • Anne-Laure TROCHET
  • Thierry DEMOISSON
  • Julieta MARTINS
  • Emmanuel BAGARAGAZA
  • Françoise BOIVIN
  • Jérôme FAUCHEUX
  • Nadège BRASSEUR
  • Emmanuel PARMENTIER
Franck THEVRET
Franck THEVRET (2 élus) AGIR POUR ANGERVILLE 		262 17,60%
  • Franck THEVRET
  • Leslie TELEMING MEZAPMO
Participation au scrutin Angerville
Taux de participation 51,91%
Taux d'abstention 48,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 1 539

Source : ministère de l’Intérieur

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