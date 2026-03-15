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19:21 - Analyse socio-économique d'Angerville : perspectives électorales À Angerville, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. Dans la commune, 22,15% des résidents sont des enfants, et 6,16% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (77,63%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1802 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,02% et d'une population étrangère de 9,01% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Angerville mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,03% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Vers une poussée du RN à Angerville aux élections de 2026 ? Le RN était resté en retrait lors du scrutin municipal à Angerville en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 32,41% des voix lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 55,11% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 28,61% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN sécurisait 53,98% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,23% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 43,52% pour le RN. Ce dernier finira en tête avec 55,21% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Les électeurs d'Angerville vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre des municipales de 2026 à Angerville, l'affluence dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 44,89 % lors des municipales de 2020 (proche des 44,7 % observés au niveau national), en pleine crise sanitaire à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 73,56 %. Même si les dynamiques diffèrent d'un type d'élection à l'autre, il est pertinent d'examiner l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une participation de 44,62 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 61,84 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient concentré 44,00 % des électeurs. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une commune en déficit de participation par rapport au reste du pays.

15:59 - Angerville : retour sur le vote de l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Le choc des Européennes de 2024 à Angerville avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,23%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 16,28% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) aux avants-postes avec 43,52% au premier tour, devant Mathieu Hillaire (Union de la gauche) avec 26,31%. Le second round n'a pas changé grand chose, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 55,21% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Angerville : des verdicts très tranchés lors des scrutins il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Angerville plébiscitaient Nathalie Da Conceicao Carvalho (RN) avec 28,61% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nathalie Da Conceicao Carvalho virant de nouveau en tête avec 53,98% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Angerville votaient précédemment en priorité pour Marine Le Pen (32,41%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 26,67%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,11% pour Marine Le Pen, contre 44,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Angerville laisse ainsi apparaître un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Et si l'élection à Angerville se jouait sur la fiscalité ? À Angerville, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,92 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de près de 77 900 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 807 990 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Angerville est passé à 36,50 % en 2024 (contre 17,45 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Angerville s'est établi à environ 922 euros en 2024 (contre 756 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Angerville Quelle avait été l'issue du dernier scrutin municipal à Angerville ? À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Johann Mittelhausser (Divers) a distancé ses concurrents en obtenant 82,03% des bulletins. À ses trousses, Paul Agbekodo (Divers) a rassemblé 17,96% des suffrages. Ce succès d'emblée du candidat Divers a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Angerville, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant place l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.