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19:21 - Comment la composition démographique d'Angervilliers façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Angervilliers comme dans toute la France. Avec ses 29,63% de cadres supérieurs pour 1 720 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. Avec 107 entreprises, Angervilliers est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (88,37%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 23,46% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 54,89% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 589,35 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Pour conclure, Angervilliers incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le score du RN à Angervilliers ? Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière bataille municipale à Angervilliers il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 27,25% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 42,72% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 21,78% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Angervilliers comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,25% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 36,89% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,55% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Steevy Gustave.

16:58 - Angervilliers classée parmi les villes mobilisées avant les municipales À l'occasion des élections municipales, le niveau d'abstention pèsera fortement sur les résultats d'Angervilliers. Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 44,06 % des électeurs (un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national) alors que de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison du coronavirus. De longue date, les élections municipales demeurent en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus massivement, s'agissant d'élire leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention se fixer à 15,91 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 39,93 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 26,05 % au premier tour, contre 46,11 % en 2022. En prenant du recul, les chiffres semblent former une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste de la France.

15:59 - Angervilliers classée à droite avant les municipales 2026 Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Angervilliers avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (37,25%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 14,99% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Angervilliers avaient ensuite favorisé Stefan Milosevic (Rassemblement National) avec 36,89% au premier tour, devant Alexis Izard (Ensemble !) avec 34,45%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Stefan Milosevic culminant à 51,55% des votes sur place. Le contexte politique d'Angervilliers a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Les électeurs d'Angervilliers avaient résolument privilégié la majorité présidentielle en 2022 En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Angervilliers voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 29,16% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 27,25%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en offrant 57,28% pour Emmanuel Macron, contre 42,72% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Angervilliers plébiscitaient Alexis Izard (Ensemble !) avec 26,57% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alexis Izard virant de nouveau en tête avec 58,03% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Angervilliers un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité d'Angervilliers À Angervilliers, où la fiscalité locale n'a pas évolué entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 11,66 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 19 790 €. Un montant loin des quelque 325 300 euros perçus en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son rendement et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Angervilliers a évolué pour se fixer à un peu moins de 30,25 % en 2024 (contre 13,88 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Angervilliers s'est chiffrée à 770 euros en 2024 contre 781 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 à Angervilliers : une élection pliée dès le premier round La lecture des résultats des municipales de 2020 à Angervilliers est particulièrement éclairante. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Dany Boyer a raflé la première place en totalisant 398 bulletins (62,77%). Juste derrière, Olivier Therond a capté 236 votes (37,22%). Ce succès d'emblée de Dany Boyer a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Angervilliers, cet équilibre a forcément orienté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité si large constituera le principal défi pour les forces d'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.