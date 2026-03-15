Résultat municipale 2026 à Angervilliers (91470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Angervilliers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Angervilliers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Angervilliers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dany BOYER
Dany BOYER (16 élus) Angervilliers votre village 		544 66,42%
  • Dany BOYER
  • Mickaël COLAS
  • Danièle MAUCOTEL
  • Cyril CAULAY
  • Alexia CHANOINE
  • Bruno MEUNIER
  • Maryse RENARD
  • Claude FAURE
  • Stephanie BESSA
  • Stephane TREHET
  • Vanessa AUGUSTO
  • Gilles BENOIST
  • Florine AUTHIER
  • Seghir KADRI
  • Christine LE FRESNE
  • François RAYNAL
Olivier THEROND
Olivier THEROND (3 élus) Angervilliers citoyens 		275 33,58%
  • Olivier THEROND
  • Karima DUCROT
  • Laurent SIMONNEAU
Participation au scrutin Angervilliers
Taux de participation 67,07%
Taux d'abstention 32,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 839

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Angervilliers