Résultat municipale 2026 à Angevillers (57440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Angevillers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Angevillers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Angevillers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie COLIN
Jean-Marie COLIN (13 élus) ANGEVILLERS VOTRE VILLAGE NOTRE MISSION 		384 65,20%
  • Jean-Marie COLIN
  • Marie PAWELSKI
  • Christophe BAREL
  • Bénédicte MELOT
  • Jean-Baptiste KAISER
  • Sandrine VERDIN-POL
  • Zeneddin ZERARGA
  • Rachel ARCELLA
  • Luc Desire MERCIER
  • Sonia PORZI
  • Julien CHASTANG
  • Aurelie SZYMANOWICZ
  • Alexandre PIOU
Sebastien SCHILTZ
Sebastien SCHILTZ (2 élus) ENERGIE NOUVELLE ANGEVILLERS 		205 34,80%
  • Sebastien SCHILTZ
  • Emilie HIRTZ
Participation au scrutin Angevillers
Taux de participation 63,78%
Taux d'abstention 36,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 604

Source : ministère de l’Intérieur

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