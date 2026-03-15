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19:19 - Le poids démographique et économique d'Angevillers aux municipales Quel portrait faire d'Angevillers, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 1 357 habitants répartis dans 611 logements, cette localité présente une densité de 156 habitants par km². L'existence de 39 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 24,89% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 28,99% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 38,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 574,63 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Finalement, Angevillers incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Les électeurs d'Angevillers attirés par le RN ? Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière bataille municipale à Angevillers en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 29,75% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 45,48% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 34,36% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le RN obtenait 52,10% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 42,82% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 42,07% pour le RN. Ce dernier terminera en tête avec 53,42% le dimanche suivant, actant la victoire pour Laurent Jacobelli.

16:58 - La commune d'Angevillers plutôt abstentionniste lors des élections Lors des municipales de 2020 à Angevillers, l'abstention était allée jusqu'à 71,61 % à la fin du premier tour, largement au-dessus des 55,3 % nationaux alors que la pandémie du Covid commençait à se propager dans la population. Il est pourtant de coutume d'observer que le scrutin municipal demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les électeurs votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 28,92 % des inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 55,69 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 40,40 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 63,74 % des inscrits. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville se révèle donc sensiblement comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à Angevillers sera en définitive fondamentale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - À Angevillers, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs d'Angevillers avaient placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 42,82% des bulletins. Laurent Jacobelli (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Angevillers après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 42,07%. Samuel Zonato (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 25,86%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Laurent Jacobelli culminant à 53,42% des voix dans la commune. Le contexte politique d'Angevillers a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants d'Angevillers ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Angevillers était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,64% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 29,75%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,52% pour Emmanuel Macron, contre 45,48% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Angevillers accordaient leurs suffrages à Laurent Jacobelli (RN) avec 34,36% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Laurent Jacobelli virant de nouveau en tête avec 52,10% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Angevillers s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La municipalité d'Angevillers a généralement augmenté sa fiscalité locale Alors que les impôts locaux ont augmenté à Angevillers entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 15,27 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 10 700 euros la même année. Un produit qui est loin des 171 650 € perçus en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Angevillers atteint désormais 38,53 % en 2024 (contre 17,85 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Angevillers s'est établi à 728 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 545 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Angevillers ? Qui l'avait emporté lors des élections municipales de 2020 à Angevillers ? Seule en lice, 'Village de coeur, coeur de village' menée par Jean-Marie Colin a naturellement obtenu 100,00% des suffrages dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Angevillers, cette répartition historique des voix pose les bases. L'enjeu lors des résultats de ces municipales sera de déterminer si une véritable opposition se manifeste face à cette domination. Un indice est sans doute caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).