Résultat municipale 2026 à Angles (85750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Angles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Angles, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Angles [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno SUJEVIC (18 élus) ANGLES L'AVENIR ENSEMBLE
|1 090
|55,27%
|
|Aurélie RENOU (5 élus) Angles un nouvel élan
|882
|44,73%
|
|Participation au scrutin
|Angles
|Taux de participation
|69,45%
|Taux d'abstention
|30,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Nombre de votants
|2 044
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Angles [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Angles en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Angles
19:20 - Angles : élections municipales et dynamiques démographiques
Dans les rues d'Angles, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 2 966 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Avec 182 entreprises, Angles permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (60,77%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 62,03% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 101 € par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,71%, révélant une situation économique instable. Angles manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.
17:57 - Un Rassemblement national fermement enraciné à Angles
Le RN n'était pas officiellement en lice pour la dernière bataille municipale à Angles il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 30,50% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 48,43% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 26,04% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Angles comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,51% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,18% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,06% lors du vote définitif, actant la victoire pour Béatrice Bellamy.
16:58 - Dernières municipales : 50,86 % de participation à Angles
En ce jour d'élection municipale 2026 à Angles, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 49,14 % pour le premier tour des élections de 2020, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 20,62 % des habitants inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 41,55 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 27,97 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 44,04 % des inscrits. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Angles comme une ville moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de la moyenne.
15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Angles
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Lors des dernières européennes, le podium à Angles s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,51%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (17,84%) et Raphaël Glucksmann (11,32%). Les élections législatives à Angles près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Marie-Christine Ebran (Rassemblement National) en tête du peloton avec 47,18% au premier tour, devant Béatrice Bellamy (Majorité présidentielle) avec 36,32%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie-Christine Ebran culminant à 51,06% des suffrages exprimés localement.
14:57 - Pour les élections 2026, Angles reste un territoire bien ancré à l'extrême droite
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Angles accordaient leurs suffrages à Franck Laloue (RN) avec 26,04% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Béatrice Bellamy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 58,29% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Angles plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,50% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 29,85%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,57% pour Emmanuel Macron, contre 48,43% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Angles révèle donc un territoire dominé par l'extrême droite.
12:58 - Joël MONVOISIN a-t-il maîtrisé la fiscalité à Angles ?
Si on analyse la fiscalité d'Angles, le taux de la taxe d'habitation est passé à 24,44 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 478 510 € la même année. Une somme loin des quelque 1,11467 million d'euros engrangés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Angles est passé à un peu moins de 31,47 % en 2024 (contre 14,95 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Angles s'est établi à 768 € en 2024 (contre 829 € en 2020).
11:59 - Les résultats de la dernière élection à Angles
Quel avait été le dénouement des précédentes municipales à Angles ? Dès le premier tour de scrutin, Joël Monvoisin a décroché la pole position en totalisant 759 soutiens (60,00%). Dans la position du principal opposant, Bruno Sujevic a engrangé 506 suffrages en sa faveur (40,00%). Ce triomphe au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Angles, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire écrasante, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Angles, c'est aujourd'hui
Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. En comparaison, les dernières municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. Pour faire leur devoir électoral, les votants de la commune peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote d'Angles. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Angles dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
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