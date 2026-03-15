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19:20 - Angles : élections municipales et dynamiques démographiques Dans les rues d'Angles, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 2 966 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Avec 182 entreprises, Angles permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (60,77%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 62,03% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 101 € par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,71%, révélant une situation économique instable. Angles manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Un Rassemblement national fermement enraciné à Angles Le RN n'était pas officiellement en lice pour la dernière bataille municipale à Angles il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 30,50% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 48,43% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 26,04% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Angles comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,51% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,18% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,06% lors du vote définitif, actant la victoire pour Béatrice Bellamy.

16:58 - Dernières municipales : 50,86 % de participation à Angles En ce jour d'élection municipale 2026 à Angles, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 49,14 % pour le premier tour des élections de 2020, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 20,62 % des habitants inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 41,55 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 27,97 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 44,04 % des inscrits. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Angles comme une ville moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de la moyenne.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Angles Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Lors des dernières européennes, le podium à Angles s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,51%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (17,84%) et Raphaël Glucksmann (11,32%). Les élections législatives à Angles près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Marie-Christine Ebran (Rassemblement National) en tête du peloton avec 47,18% au premier tour, devant Béatrice Bellamy (Majorité présidentielle) avec 36,32%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie-Christine Ebran culminant à 51,06% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Pour les élections 2026, Angles reste un territoire bien ancré à l'extrême droite Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Angles accordaient leurs suffrages à Franck Laloue (RN) avec 26,04% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Béatrice Bellamy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 58,29% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Angles plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,50% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 29,85%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,57% pour Emmanuel Macron, contre 48,43% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Angles révèle donc un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Joël MONVOISIN a-t-il maîtrisé la fiscalité à Angles ? Si on analyse la fiscalité d'Angles, le taux de la taxe d'habitation est passé à 24,44 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 478 510 € la même année. Une somme loin des quelque 1,11467 million d'euros engrangés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Angles est passé à un peu moins de 31,47 % en 2024 (contre 14,95 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Angles s'est établi à 768 € en 2024 (contre 829 € en 2020).

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Angles Quel avait été le dénouement des précédentes municipales à Angles ? Dès le premier tour de scrutin, Joël Monvoisin a décroché la pole position en totalisant 759 soutiens (60,00%). Dans la position du principal opposant, Bruno Sujevic a engrangé 506 suffrages en sa faveur (40,00%). Ce triomphe au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Angles, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire écrasante, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.