Résultat municipale 2026 à Angles (85750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Angles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Angles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Angles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno SUJEVIC
Bruno SUJEVIC (18 élus) ANGLES L'AVENIR ENSEMBLE 		1 090 55,27%
  • Bruno SUJEVIC
  • Sophie GREGOIRE
  • Jacques FOUCHARD
  • Christine DUVAL
  • Michel CHALEMBERT-AVISSE
  • Charlotte BODIN
  • Patrice CRETTE
  • Lydie BRAULT
  • Michel CHADENEAU
  • Jacqueline EXPERT
  • Laurent DUARTE
  • Caroline PAPIN
  • Bertrand BOILEAU
  • Delphine BAUDRY
  • Marc SIRE
  • Marielle RUMILLY
  • Arnaud GILLET
  • Marine PIERRU
Aurélie RENOU
Aurélie RENOU (5 élus) Angles un nouvel élan 		882 44,73%
  • Aurélie RENOU
  • Philippe MOREL
  • Valerie BOURGEOIS
  • Dominique GIRAUD
  • Angéline MATHIEU
Participation au scrutin Angles
Taux de participation 69,45%
Taux d'abstention 30,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 2 044

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Vendée ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Vendée. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Angles