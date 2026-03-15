Résultat de l'élection municipale 2026 à Anglet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Anglet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Anglet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Anglet.
L'actu des élections municipales 2026 à Anglet
12:08 - Bureaux de vote à Anglet : les horaires d'ouverture
Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 33 bureaux de vote d'Anglet. En 2026, les électeurs d'Anglet sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Anglet
|Tête de listeListe
|
Claude Olive
Liste divers droite
NATURELLEMENT ANGLET
|
|
Mahaut Fanchini
Liste d'union à gauche
ANGLET ENSEMBLE
|
|
Enaut Beñat Alfaro
Liste régionaliste
Anglet se pense ici, Hemen Angelu
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Olive (33 élus) Anglet avançons en confiance
|8 078
|67,22%
|
|Sandrine Derville (5 élus) Vivement anglet
|3 188
|26,52%
|
|Sandra Pereira-Ostanel (1 élu) Reveillez anglet
|751
|6,24%
|
|Participation au scrutin
|Anglet
|Taux de participation
|40,16%
|Taux d'abstention
|59,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 488
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Olive (31 élus) Anglet avec passion
|11 021
|57,91%
|
|Jean Espilondo (8 élus) Anglet, l'avenir avec vous
|8 010
|42,08%
|
|Participation au scrutin
|Anglet
|Taux de participation
|66,45%
|Taux d'abstention
|33,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,63%
|Nombre de votants
|19 748
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Olive Anglet avec passion
|8 061
|44,59%
|Jean Espilondo Anglet, l'avenir avec vous
|6 588
|36,44%
|Jean-Baptiste Mortalena Anglet au centre
|1 786
|9,88%
|Mikel Ithurbide Hemen angelu
|1 039
|5,74%
|Claude Larrieu Anglet à gauche toute
|601
|3,32%
|Participation au scrutin
|Anglet
|Taux de participation
|62,67%
|Taux d'abstention
|37,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,95%
|Nombre de votants
|18 625
Villes voisines d'Anglet
- Anglet (64600)
- Ecole primaire à Anglet
- Maternités à Anglet
- Crèches et garderies à Anglet
- Classement des collèges à Anglet
- Salaires à Anglet
- Impôts à Anglet
- Dette et budget d'Anglet
- Climat et historique météo d'Anglet
- Accidents à Anglet
- Délinquance à Anglet
- Inondations à Anglet
- Nombre de médecins à Anglet
- Pollution à Anglet
- Entreprises à Anglet
- Prix immobilier à Anglet