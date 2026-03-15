Résultat de l'élection municipale 2026 à Anglet : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Anglet

Tête de listeListe
Claude Olive
Claude Olive Liste divers droite
NATURELLEMENT ANGLET
  • Claude Olive
  • Florence Lasserre
  • Anthony Bleuze
  • Florence Servais-Betoin
  • Patrick Chasseriaud
  • Liane Beobide
  • Jean-Louis Bourricaud
  • Régine Daguerre
  • Jean-Paul Gourgues
  • Joëlle Turcat
  • Xavier de Paredes
  • Colette Mouesca
  • Fabrice Berassen
  • Christiane Bossavie
  • Alexandre Cardenas
  • Caroline Oustalet
  • Matthieu Bourasseau
  • Marie Tarantola
  • Cédric Crouzille
  • Richa Mendiboure
  • Léo Micouin
  • Laetitia Letamendia
  • Kevin Bebon
  • Valérie Leduc
  • Michel Tardio
  • Annie Idiart
  • Gregoire Lascube
  • Nathalie Vaquero
  • Serge Prevautel
  • Isabelle Hemeret
  • Nicolas Bobet
  • Valérie Periz-Alvarez
  • Rémy Laclau
  • Oceane Guillermin
  • Paul Jourdon
  • Karine Renaille
  • Guillaume Brieda
  • Fabienne Dumoret-Porteil
  • Yaël Testut
  • Sylvie Le Merlus
  • Stephane Manse
  • Marguerite-Marie Etcheverry
  • Jean Marie Larre
  • Nicole Darrasse
Mahaut Fanchini
Mahaut Fanchini Liste d'union à gauche
ANGLET ENSEMBLE
  • Mahaut Fanchini
  • Jérôme Pires Da Fonseca
  • Marie José Rivas
  • Sébastien Krier
  • Adeline Girard Lechartier
  • Bernard Marti
  • Muriel Morot-Monomy
  • Bertrand Metton
  • Amélie Knibiehly
  • Matthieu O'Jeanson
  • Florence Mazeres
  • Pierre-Emmanuel Knibiehly
  • Lexhann Garrivet
  • Jean-Jacques Doyhénart
  • Florence Léal
  • François Lambert
  • Élise Wilbois
  • Eric Godher
  • Aurélie Sandrine Goumet
  • Laurent Jabin
  • Sandrine Tison
  • David Barthod
  • Pauline d'Halluin
  • François Lacouara
  • Lucile Pagés de Lacaba
  • Boris Wilbois
  • Pauline Lacouara
  • Jean-Pierre Carricano
  • Maurren Damman
  • Mathieu Castaings
  • Marie-Hélène Nourrit
  • Jerôme Potiès
  • Marie Labourdique
  • Gilbert Rivas
  • Justine Jadot
  • Xabi Avellan
  • Annie Bernard
  • Laurent Denis Dutoit
  • Janine Dubois
  • Daniel Garcia
  • Sarah Thibert
  • Émilien Fouré
  • Huguette Bireche
  • Vincent Velten
Enaut Beñat Alfaro
Enaut Beñat Alfaro Liste régionaliste
Anglet se pense ici, Hemen Angelu
  • Enaut Beñat Alfaro
  • Corinne Manso
  • Mathieu Boloquy
  • Magali Costinot
  • Christian Mendiboure
  • Marie-José Burucoa
  • Eñaut Etchepareborde
  • Maeva Marcel
  • Jean-François Lissart
  • Catherine Chantecaille
  • Damien Alcantara
  • Laura Urtasun Akerreta
  • Nicolas Caussé
  • Maylis Quihillalt
  • Antoine Lenguin
  • Amaia Etchelecou
  • Bertrand Tauziet
  • Julie Coudrin
  • Matias Libier
  • Oihana Macazaga
  • Marc Galvan
  • Élisa Maury
  • Fabien Mendiboure
  • Margaita Luro
  • José Luis Turrillas Aranceta
  • Marilou Lapeyrade
  • Noël Oillarburu
  • Valérie Duval
  • François Kuttler
  • Teixa Ibarboure
  • Jean-Gabriel Bourgade
  • Eluska Saint-Andre
  • Bixente Salha
  • Leire Caldumbide-Maitia
  • Bastien Moulia
  • Maria Del Carmen Galarraga Aguirregabiria
  • Jon Malik Diop
  • Saioa Lejardi Rigou
  • Thomas Jean Greciet
  • Fani Darees
  • Iñaki Caldumbide
  • Liza Callaert
  • Mikel Ithurbide

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Olive
Claude Olive (33 élus) Anglet avançons en confiance 		8 078 67,22%
  • Claude Olive
  • Nicole Darrasse
  • Jean-Michel Barate
  • Florence Lasserre
  • Patrick Chasseriaud
  • Valérie Dequeker
  • Anthony Bleuze
  • Colette Mouesca
  • Jean-Pierre Laflaquiere
  • Joëlle Turcat
  • Jean-Paul Ospital
  • Melanie Balmat
  • André Berthet
  • Caroline Oustalet
  • Jean-Paul Gourgues
  • Marie Lasserre
  • Xavier De Paredes
  • Florence Servais
  • Cédric Crouzille
  • Sylvie Hialle
  • Fabien Accurso
  • Valerie Castrec
  • Gregoire Lascube
  • Christine Arsa
  • Jean-Louis Bourricaud
  • Christiane Bossavie
  • Serge Prevautel
  • Anne Dumortier
  • Christian Mutio
  • Valérie Labastie
  • Alexandre Cardenas
  • Sarah Amsellem
  • Kevin Bebon
Sandrine Derville
Sandrine Derville (5 élus) Vivement anglet 		3 188 26,52%
  • Sandrine Derville
  • Bernard Marti
  • Marie-José Rivas
  • Claude Gardeur
  • Elise Wilbois
Sandra Pereira-Ostanel
Sandra Pereira-Ostanel (1 élu) Reveillez anglet 		751 6,24%
  • Sandra Pereira-Ostanel
Participation au scrutin Anglet
Taux de participation 40,16%
Taux d'abstention 59,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 488

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Olive
Claude Olive (31 élus) Anglet avec passion 		11 021 57,91%
  • Claude Olive
  • Nicole Darrasse
  • Jacques Veunac
  • Florence Lasserre-David
  • Patrick Chasseriaud
  • Valérie Dequeker
  • Anthony Bleuze
  • Colette Mouesca
  • Jean-Paul Gourgues
  • Joëlle Turcat
  • Jean-Pierre Laflaquiere
  • Caroline Oustalet
  • Jean-Michel Barate
  • Sophie Laplace
  • Serge Prevautel
  • Marie-Hélène Cazaux
  • André Berthet
  • Christine Arsa
  • Daniel Dufau
  • Marie Lasserre
  • Lucius Millet-Barbe
  • Sylvie Hialle
  • Jean-Paul Ospital
  • Florence Servais
  • Xavier De Paredes
  • Christiane Brunerie
  • Jean-Louis Dulac
  • Anne-Marie Boell
  • Jean-Louis Bourricaud
  • Valérie Labastie
  • Christian Mutio
Jean Espilondo
Jean Espilondo (8 élus) Anglet, l'avenir avec vous 		8 010 42,08%
  • Jean Espilondo
  • Claudine Getten-Porche
  • Guy Mondorge
  • Sandrine Derville
  • Georges Daubagna
  • Marie-José Rivas
  • Pierre Duhau-Laurent
  • Faridha Hadidi
Participation au scrutin Anglet
Taux de participation 66,45%
Taux d'abstention 33,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,63%
Nombre de votants 19 748

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Olive
Claude Olive Anglet avec passion 		8 061 44,59%
Jean Espilondo
Jean Espilondo Anglet, l'avenir avec vous 		6 588 36,44%
Jean-Baptiste Mortalena
Jean-Baptiste Mortalena Anglet au centre 		1 786 9,88%
Mikel Ithurbide
Mikel Ithurbide Hemen angelu 		1 039 5,74%
Claude Larrieu
Claude Larrieu Anglet à gauche toute 		601 3,32%
Participation au scrutin Anglet
Taux de participation 62,67%
Taux d'abstention 37,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Nombre de votants 18 625

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