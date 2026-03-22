Résultat de l'élection municipale 2026 à Angoulême : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Angoulême

Le deuxième tour des élections municipales à Angoulême a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Xavier Bonnefont
Xavier Bonnefont Liste divers droite
L'essentiel c'est vous !
  • Xavier Bonnefont
  • Elise Vouvet
  • Jean-Philippe Pousset
  • Samantha Landreau
  • Pascal Monier
  • Anne-Laure Willaumez
  • Philippe Monjarret
  • Stéphanie Marchand
  • Gérard Desaphy
  • Zalissa Zoungrana
  • Guillaume Chupin
  • Hortense Chartier
  • Gilbert Pierre-Justin
  • Agnès Peigat
  • Laïd Bouazza
  • Sandrine Jouineau
  • François Elie
  • Charlène Mesnard-Calmels
  • David Comet
  • Nadia Ternet-Paulet
  • Djillali Merioua
  • Dominique Gautreau
  • Alain Lagarde
  • Laurence Bistos
  • Jean-Pôl Gatellier
  • Catherine Revel
  • Bruno Bardin
  • Hinaya Djabiri
  • Marcel Dommartin
  • Sandra Ros
  • Florian Surget
  • Elodie Pauwels
  • Christian Balotte
  • Sabine Bertheas
  • François Souty
  • Isabelle Maury-Laribiere
  • Nicolas Huot-Marchand
  • Géraldine Sinamal
  • Laurent Ponsaille
  • Claire Stanislas
  • Jean-Noël Desport
  • Isabelle Vrignaud
  • Philippe Vergnaud
  • Stéphanie Garcia
Patrick Mardikian
Patrick Mardikian Liste divers gauche
CHOISISSONS ANGOULEME AVEC PATRICK MARDIKIAN
  • Patrick Mardikian
  • Aurélie Zadra
  • Denys Baillard
  • Amélie Peytour
  • Alexandre Perez
  • Béatrix de Fontanes
  • Jérémy Chiron
  • Laurie-Anne Diguet
  • Frederic Magnant
  • Claire Caillaud
  • Simon Déforge
  • Amélie Harrault
  • David Pougnaud-Barrillon
  • Christine Burgeres
  • Michel Cavaille
  • Annie Lavoix
  • Thomas Dubois
  • Marie-Christine Elisabeth Leger
  • Bastien Engelbach
  • Anne-Sophie Biscuit
  • Eric Jolly
  • Catherine Perez
  • Eric Gadon
  • Thaïs Cardenas
  • Rachid Rahmani
  • Rachida Courmont
  • Jean-François Tournepiche
  • Aurélie Imbert
  • Tristan Lagrange
  • Anna Maria Botella Serrano
  • Adrien Mercier
  • Gida Bouazza
  • William Laville
  • Jacqueline Goudoux
  • Frédéric Saint-Pol
  • Mireille Duret
  • Christophe Rousseau
  • Malvina Peyrebesse
  • Antonio Fernandez
  • Sandrine Faure
  • Frédéric Maury
  • Eliane Madeleine Sureaud
  • Antoine Texier
  • Danielle Fleurat
  • Frédéric Denis Sagot
Anne-Aziliz Petit-Louboutin
Anne-Aziliz Petit-Louboutin Liste de La France insoumise
L'union populaire Angoulême
  • Anne-Aziliz Petit-Louboutin
  • Matthieu Dussaigne
  • Sarah Amrani
  • Antoine Brumont
  • Aude Marchand
  • René Pilato
  • Chantal Rassinoux
  • Nicolas Baleynaud
  • Monique Lecru
  • Sacha Vin-Niveaux
  • Eileen Chaix
  • Alain Morange
  • Manon Tredan
  • Anthony Brondel
  • Hélène Augeraud
  • Alfredo Voisin
  • Marie-Noëlle Terracol
  • Tayeb Bouazza
  • Marge Beffa
  • Quentin Azzedine Lahjaily
  • Maëlle Desbleumortiers
  • François Quirier- Tanei
  • Morgane Noëlle Tolub
  • Dorian Giraud
  • Edwige Chatris
  • Jules Duclos
  • Chloé Ravenel
  • Julien Tessier
  • Justine Marsan
  • Maël Judeaux
  • Florence Mas-Y-Mas
  • Victor Bernard Paul Bordage
  • Fanny Justine Doreau
  • David Duriot
  • Dominique Couturier
  • Hugo Bonneau-Penisson
  • Anna Miyou Boisson
  • Christian Boutin
  • Maria Jesus Cuello Sancho
  • Arnaud Cambedouzou
  • Natacha Bernede
  • Xavier Dujardin
  • Reine Rivet
  • Alban Gamay
  • Juliette Guy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Angoulême

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier BONNEFONT
Xavier BONNEFONT (Ballotage) L'essentiel c'est vous ! 		3 779 27,76%
Anne-Aziliz PETIT-LOUBOUTIN
Anne-Aziliz PETIT-LOUBOUTIN (Ballotage) L'union populaire Angoulême 		2 425 17,82%
Vincent YOU
Vincent YOU (Ballotage) ANGOULEME VOUS AIME 		2 257 16,58%
Patrick MARDIKIAN
Patrick MARDIKIAN (Ballotage) CHOISISSONS ANGOULEME AVEC PATRICK MARDIKIAN 		1 745 12,82%
Christophe DUHOUX-SALABERRY
Christophe DUHOUX-SALABERRY (Ballotage) Angoulême Collectif 2026 		1 422 10,45%
Didier PEIRIN
Didier PEIRIN REDESSINONS ANGOULÊME 		962 7,07%
Raphaël MANZANAS
Raphaël MANZANAS CHANGER LA VILLE 		674 4,95%
Jean-Christophe COMPAIN
Jean-Christophe COMPAIN Agir Pour Angoulême 		204 1,50%
Olivier NICOLAS
Olivier NICOLAS Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		144 1,06%
Participation au scrutin Angoulême
Taux de participation 52,10%
Taux d'abstention 47,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 13 840

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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