Résultat de l'élection municipale 2026 à Angoulême : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Angoulême [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Angoulême sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Angoulême.
L'actu des élections municipales 2026 à Angoulême
11:50 - Xavier Bonnefont, Anne-Aziliz Petit-Louboutin et Vincent You forment le trio de tête à Angoulême
Les élections municipales 2026 à Angoulême ont vu Xavier Bonnefont (Divers droite) arriver en tête dimanche dernier avec 27,76 % des suffrages exprimés. Ensuite, Anne-Aziliz Petit-Louboutin (La France insoumise) a pris la position de dauphine avec 17,82 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. La première place, déjà remportée en 2020, a été maintenue pour Xavier Bonnefont, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 24 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Vincent You, étiqueté Divers droite, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Patrick Mardikian, avec la nuance Divers gauche, a récolté 12,82 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Angoulême, le vote a mobilisé 52,10 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Angoulême
Le deuxième tour des élections municipales à Angoulême a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Xavier Bonnefont
Liste divers droite
L'essentiel c'est vous !
|
|
Patrick Mardikian
Liste divers gauche
CHOISISSONS ANGOULEME AVEC PATRICK MARDIKIAN
|
|
Anne-Aziliz Petit-Louboutin
Liste de La France insoumise
L'union populaire Angoulême
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Angoulême
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier BONNEFONT (Ballotage) L'essentiel c'est vous !
|3 779
|27,76%
|Anne-Aziliz PETIT-LOUBOUTIN (Ballotage) L'union populaire Angoulême
|2 425
|17,82%
|Vincent YOU (Ballotage) ANGOULEME VOUS AIME
|2 257
|16,58%
|Patrick MARDIKIAN (Ballotage) CHOISISSONS ANGOULEME AVEC PATRICK MARDIKIAN
|1 745
|12,82%
|Christophe DUHOUX-SALABERRY (Ballotage) Angoulême Collectif 2026
|1 422
|10,45%
|Didier PEIRIN REDESSINONS ANGOULÊME
|962
|7,07%
|Raphaël MANZANAS CHANGER LA VILLE
|674
|4,95%
|Jean-Christophe COMPAIN Agir Pour Angoulême
|204
|1,50%
|Olivier NICOLAS Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|144
|1,06%
|Participation au scrutin
|Angoulême
|Taux de participation
|52,10%
|Taux d'abstention
|47,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Nombre de votants
|13 840
Source : ministère de l’Intérieur
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