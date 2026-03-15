Résultat de l'élection municipale 2026 à Aniche : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aniche

Tête de listeListe
Michel Stienne
Michel Stienne Liste divers centre
Un nouveau regard sur Aniche
  • Michel Stienne
  • Marianne Deloeuil
  • Karim Hammiche
  • Christelle Leclercq
  • Francis Fournier
  • Clara Tilmant
  • Jérôme Willemo
  • Charlotte Gros
  • Michel Debeve
  • Séverine Delforge
  • Kévin Lutas
  • Martina Melouki
  • Donatien Galand
  • Siham Berdeg
  • Alain Nathiez
  • Brigitte Macrelle
  • Torcato Couto Lima
  • Luna Stienne
  • Jean-François Merlant
  • Aurélie Savary
  • Jérôme Bossut
  • Marie-Christine Cartier
  • Christopher Guyonnet
  • Jenny Delplanque
  • Karim Benmedjahed
  • Eileen Mora
  • Joël Descaudin
  • Laura Legrand
  • Edwin Lutas
  • Céline Leroy
  • Anthony Brassart
Kevin Crepin
Kevin Crepin Liste du Rassemblement National
Avec vous, pour Aniche
  • Kevin Crepin
  • Gisèle Jacquemart
  • Denis Davrin
  • Magali Verdière
  • Marcel Devignes
  • Carole Carpentier
  • Christian Turek
  • Mélanie Saint-Leger Santerre
  • James Raout
  • Emeline Cordier
  • Maël Devignes
  • Alina Flinois
  • Adrien Cavro
  • Marie Devienne
  • Rodrigue Fontaine
  • Delphine Malecki
  • Dylan Bierque
  • Amélie Maille
  • Théo Cordier
  • Karine Riquoir
  • Tizyano Hoffmann
  • Paulette Finart
  • Patrick Goubel
  • Dolorès Ledoux
  • Mathéo Rogé
  • Liliane Dhaussy
  • Jérôme Keerstock
  • Séverine Giunchi
  • Geoffrey Trioux
Xavier Bartoszek
Xavier Bartoszek Liste divers gauche
Aniche, Notre Ville dans le coeur et dans l'action
  • Xavier Bartoszek
  • Jessica Tanca
  • David Paris
  • Catherine Leriche
  • Yannick Cambier
  • Mirtille Stievenard
  • Laurent Helbecque
  • Marie-Thérèse Valin
  • Jean Debeve
  • Davina Dewitte-Berdeg
  • Daniel Bartozek
  • Léone Taisne
  • Nicolas Facon
  • Christelle Charlon
  • Ludovic Lebrun
  • Lydie Foucaut
  • Eric Walraeve
  • Cathy Lefebvre
  • Said Omari
  • Virginie Buyssens
  • Michel Masclet
  • Alisson Hagard
  • Luc Ottaviani
  • Samia Tobi
  • Benoît Demarthe
  • Anne-Marie Déruelle
  • Didier Desfontaines
  • Marie Françoise Giorgetti
  • Sullyvan Rassoul
  • Lucienne Dordain
  • Lionel Barege

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Bartoszek
Xavier Bartoszek (25 élus) Aniche, notre ville - dans le coeur et dans l'action 		1 403 49,17%
  • Xavier Bartoszek
  • Jessica Tanca
  • Noël Poignard
  • Mirtille Stievenard
  • Jean-Claude Denis
  • Catherine Leriche
  • Yves Condevaux
  • Marie-Thérèse Valin
  • Thierry Strbik
  • Cathy Lefebvre
  • David Paris
  • Léone Taisne
  • Jean Debeve
  • Aurélie Hammiche
  • Jérémy Durand
  • Mélanie Deilhes
  • Yannick Cambier
  • Lydie Jonniaux
  • Nicolas Facon
  • Séverine Willemo
  • Anthony Brassart
  • Virginie Buyssens
  • Florian Woerly
  • Cindy Canlers
  • Bruno Cotton
Michel Meurdesoif
Michel Meurdesoif (7 élus) Rassemblement citoyen aniche ma commune j'y tiens 		1 132 39,67%
  • Michel Meurdesoif
  • Isabelle Chantreau
  • Rémy Fleury
  • Christelle Lutas
  • Eric Walraeve
  • Martine Moroge
  • Nazim Flici
Pascal Cléry
Pascal Cléry (1 élu) Plus sûre, plus belle, ma commune avant tout ! 		318 11,14%
  • Pascal Cléry
Participation au scrutin Aniche
Taux de participation 42,85%
Taux d'abstention 57,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 896

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Bartoszek
Xavier Bartoszek Aniche, notre ville - dans le coeur et dans l'action 		971 33,18%
Michel Meurdesoif
Michel Meurdesoif Rassemblement citoyen aniche ma commune j'y tiens 		888 30,34%
Pascal Cléry
Pascal Cléry Plus sûre, plus belle, ma commune avant tout ! 		499 17,05%
Michel Fleurquin
Michel Fleurquin Fiers d'etre anichois 		342 11,68%
Adam Krys
Adam Krys Unis pour aniche 		226 7,72%
Participation au scrutin Aniche
Taux de participation 44,40%
Taux d'abstention 55,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 996

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Hemez
Marc Hemez (25 élus) Changeons aniche, tous ensemble... 		1 906 46,37%
  • Marc Hemez
  • Carole Carpentier
  • Georges Lemoine
  • Jessica Tanca
  • Michel Fleurquin
  • Rosa La Spina
  • Jean-Claude Denis
  • Marie Bonnafil
  • Dominique Hervet
  • Mirtille Stievenard
  • Xavier Bartoszek
  • Aude-Claire Dubar
  • Christian Vitu
  • Marie-Bernadette Poulain
  • Jean-Gabriel Dujardin
  • Léone Taisne
  • Christian Collet
  • Viviane Lupart
  • Norbert Sarpaux
  • Hélène Owczarczak
  • Michel Debeve
  • Marylène Drecq
  • Farid Fettache
  • Marie-Agnès Roger
  • Clément Cornu
Michel Meurdesoif
Michel Meurdesoif (7 élus) Rassemblement citoyen aniche ma commune j'y tiens 		1 863 45,32%
  • Michel Meurdesoif
  • Renée Hary
  • Jean-Louis Chantreau
  • Danièle Brenski
  • Roger Facon
  • Martine Moroge
  • Laurent Helbecque
Jeannine Marquaille
Jeannine Marquaille (1 élu) Aniche agir avec vous 		341 8,29%
  • Jeannine Marquaille
Participation au scrutin Aniche
Taux de participation 62,30%
Taux d'abstention 37,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 4 189

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Hemez
Marc Hemez Changeons aniche, tous ensemble... 		1 682 43,28%
Michel Meurdesoif
Michel Meurdesoif Rassemblement citoyen aniche ma commune j'y tiens 		1 543 39,70%
Jeannine Marquaille
Jeannine Marquaille Aniche agir avec vous 		661 17,00%
Participation au scrutin Aniche
Taux de participation 59,90%
Taux d'abstention 40,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,53%
Nombre de votants 4 028

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