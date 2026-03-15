Résultat de l'élection municipale 2026 à Aniche : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aniche [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Aniche sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aniche.
L'actu des élections municipales 2026 à Aniche
12:05 - Jusqu'à quelle heure voter à Aniche ?
Les municipales offrent la possibilité aux Français de donner leur opinion sur les enjeux qui concernent leur territoire. À Aniche comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. À titre de rappel, Xavier Bartoszek a remporté l'élection au second tour en 2020. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Ci-dessous, il est possible de consulter la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Aniche. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote d'Aniche sont les suivants : de 8 h à 18 h. Les résultats à Aniche seront visibles sur cette page dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aniche
|Tête de listeListe
|
Michel Stienne
Liste divers centre
Un nouveau regard sur Aniche
|
|
Kevin Crepin
Liste du Rassemblement National
Avec vous, pour Aniche
|
|
Xavier Bartoszek
Liste divers gauche
Aniche, Notre Ville dans le coeur et dans l'action
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Bartoszek (25 élus) Aniche, notre ville - dans le coeur et dans l'action
|1 403
|49,17%
|
|Michel Meurdesoif (7 élus) Rassemblement citoyen aniche ma commune j'y tiens
|1 132
|39,67%
|
|Pascal Cléry (1 élu) Plus sûre, plus belle, ma commune avant tout !
|318
|11,14%
|
|Participation au scrutin
|Aniche
|Taux de participation
|42,85%
|Taux d'abstention
|57,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 896
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Bartoszek Aniche, notre ville - dans le coeur et dans l'action
|971
|33,18%
|Michel Meurdesoif Rassemblement citoyen aniche ma commune j'y tiens
|888
|30,34%
|Pascal Cléry Plus sûre, plus belle, ma commune avant tout !
|499
|17,05%
|Michel Fleurquin Fiers d'etre anichois
|342
|11,68%
|Adam Krys Unis pour aniche
|226
|7,72%
|Participation au scrutin
|Aniche
|Taux de participation
|44,40%
|Taux d'abstention
|55,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 996
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Hemez (25 élus) Changeons aniche, tous ensemble...
|1 906
|46,37%
|
|Michel Meurdesoif (7 élus) Rassemblement citoyen aniche ma commune j'y tiens
|1 863
|45,32%
|
|Jeannine Marquaille (1 élu) Aniche agir avec vous
|341
|8,29%
|
|Participation au scrutin
|Aniche
|Taux de participation
|62,30%
|Taux d'abstention
|37,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Nombre de votants
|4 189
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Hemez Changeons aniche, tous ensemble...
|1 682
|43,28%
|Michel Meurdesoif Rassemblement citoyen aniche ma commune j'y tiens
|1 543
|39,70%
|Jeannine Marquaille Aniche agir avec vous
|661
|17,00%
|Participation au scrutin
|Aniche
|Taux de participation
|59,90%
|Taux d'abstention
|40,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,53%
|Nombre de votants
|4 028
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