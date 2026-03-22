Résultat de l'élection municipale 2026 à Annay : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Annay [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Annay sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Annay.
L'actu des élections municipales 2026 à Annay
11:44 - L'élection a déjà livré un résultat instructif
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Annay, c'est David Kusnirek (Ecologiste) qui a pris l'avantage avec 41,52 % des bulletins valides. À sa suite, Yves Terlat (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 28,36 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une nette domination. Pour compléter ce tableau, avec 21,61 %, Pascal Campel, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Lucien Chatelain, avec la nuance Divers gauche, a récolté 8,50 % des suffrages, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance. À noter que pour ce premier tour à Annay, le vote a enregistré une participation de 62,40 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Annay
Le deuxième tour des élections municipales à Annay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascal Campel
Liste divers gauche
ENSEMBLE REVEILLONS ANNAY
|
|
Yves Terlat
Liste divers gauche
LISTE DE RASSEMBLEMENT UNION ANNAYSIENNE-CHANGER VRAIMENT
|
|
David Kusnirek
Liste écologiste
L'AVENIR D'ANNAY ENTRE VOS MAINS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Annay
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David KUSNIREK (Ballotage) L'AVENIR D'ANNAY ENTRE VOS MAINS
|830
|41,52%
|Yves TERLAT (Ballotage) L'UNION ANNAYSIENNE
|567
|28,36%
|Pascal CAMPEL (Ballotage) ENSEMBLE REVEILLONS ANNAY
|432
|21,61%
|Lucien CHATELAIN CHANGER VRAIMENT
|170
|8,50%
|Participation au scrutin
|Annay
|Taux de participation
|62,40%
|Taux d'abstention
|37,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Nombre de votants
|2 109
Source : ministère de l’Intérieur
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