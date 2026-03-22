Résultat de l'élection municipale 2026 à Annay : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Annay

Le deuxième tour des élections municipales à Annay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascal Campel
Pascal Campel Liste divers gauche
ENSEMBLE REVEILLONS ANNAY
  • Pascal Campel
  • Louisette Taillez
  • Dominique Labalette
  • Marion Gasnier-Kubiak
  • David Jennequin
  • Laetitia Hennuin
  • Eric Lenain
  • Helene Webber
  • Pascal Leleux
  • Laura Bleuze
  • Dominique Dewuite
  • Valerie Tantart
  • Jonathan Willay
  • Angeline Queva
  • Yves Boursier
  • Malorie Damerval
  • Pierre-Yves Marecki
  • Peggy Etoc
  • Sylvain Dilly
  • Véronique Planchon
  • Jérémy Lipinski
  • Mélissandre Hien
  • Patrice San Vicente
  • Séverine Willay
  • Jean-Luc Didelet
  • Patricia Marecki
  • Roland Cabusat
  • Michele San - Vicente Baudrin
  • Christian Richlinski
Yves Terlat
Yves Terlat Liste divers gauche
LISTE DE RASSEMBLEMENT UNION ANNAYSIENNE-CHANGER VRAIMENT
  • Yves Terlat
  • Hélène Creteur
  • Albert Dancoisne
  • Magalie Descamps
  • Jean-Claude Hoffmann
  • Brigitte Carlier
  • Lucien Chatelain
  • Arlette Soltys
  • Arnaud Caron
  • Céline Quillet
  • Franck Martin
  • Laurie Coudenis
  • Yves Dreze
  • Sonia Priem
  • Claude Druelle
  • Cathy Marin
  • Jackie Francke
  • Rachel David
  • Farid Yahiaoui
  • Fabienne Lenne
  • Philippe Thumerel
  • Michèle Moren
  • Marcel Jorand
  • Nathalie Dilly
  • Frédéric Gawlowski
  • Martine Demeyere
  • Benoit Roger
  • Sandrine Parisot
  • Serge Dedourge
David Kusnirek
David Kusnirek Liste écologiste
L'AVENIR D'ANNAY ENTRE VOS MAINS
  • David Kusnirek
  • Annick Dussossoy
  • Pascal Bonardel
  • Sylvie Vilcot
  • Sullivan Sambon
  • Lucienne Gouy
  • Mathieu Aprile
  • Myriam Carton
  • Christophe Tournemine
  • Nadine Leroy
  • Hervé Billet
  • Véronique Goussen
  • Eric Martin
  • Sabrina Ait Keddour
  • Bruno Przybysz
  • Martine Delacourt
  • Thomas Riviere
  • Célina Lentremy
  • Anthony Felgueiras
  • Béatrice Bochu
  • Pascal Lesire
  • Cassandra Guilmain
  • Olivier Davroux
  • Florine Morel
  • Abdrahim Anejar
  • Isabelle Richard
  • Jean-François Poutrain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Annay

Tête de listeListe Voix % des voix
David KUSNIREK
David KUSNIREK (Ballotage) L'AVENIR D'ANNAY ENTRE VOS MAINS 		830 41,52%
Yves TERLAT
Yves TERLAT (Ballotage) L'UNION ANNAYSIENNE 		567 28,36%
Pascal CAMPEL
Pascal CAMPEL (Ballotage) ENSEMBLE REVEILLONS ANNAY 		432 21,61%
Lucien CHATELAIN
Lucien CHATELAIN CHANGER VRAIMENT 		170 8,50%
Participation au scrutin Annay
Taux de participation 62,40%
Taux d'abstention 37,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 2 109

Source : ministère de l’Intérieur

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