Résultat de l'élection municipale 2026 à Annemasse : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Annemasse

Tête de listeListe
Dominique Lachenal
Dominique Lachenal Liste divers gauche
ANNEMASSE RASSEMBLE AVEC DOMINIQUE LACHENAL
  • Dominique Lachenal
  • Joseph Favre
  • Mylène Saillet Raphoz
  • Pascal Sauge
  • Ines Ayeb
  • Nicolas Lebeau-Guillot
  • Emmanuelle Moysan
  • Natan Bouzy
  • Andréa Wagenknecht
  • Vincent Dozol
  • Diane Nkou
  • Christian Dupessey
  • Maryline Bouché
  • Frédéric Gaillard
  • Anne Favrelle
  • Jonathan Naville
  • Louiza Lounis
  • Hernan Urzua Aviles
  • My Hong Ngo
  • Christian Verdonnet
  • Céline Mugnier
  • Régis Bordron
  • Sophie Fradet
  • Samuel Taloté
  • Noémie Peller-Bullat
  • Olivier Paret-Peintre
  • Mejda El Mahssini
  • Yves Fournier
  • Micheline Vunda
  • Raphaël Wagner
  • Khady Foltz
  • Adem Kurt
  • Catherine Gauthier
  • François Berthet
  • Amandine Pierron
  • Nordine Abbas Chohra
  • Charline Jeannin
  • Jordan Armesto
  • Saïda Mesbah
  • Christian Aebischer
  • Andrée Millet
Cüneyt Yesilyurt
Cüneyt Yesilyurt Liste Divers
TOUS UNIS POUR ANNEMASSE
  • Cüneyt Yesilyurt
  • Anne-Marie Brdar
  • Hicheme Lehmici
  • Dalila Bellachia
  • Arnaud Janin
  • Malika Farhi
  • Noël Otero
  • Nour Jenfi
  • Saïf Djoulah
  • Béatrice Renaud
  • Deniz Kiran
  • Alizée Ambregna
  • Djamel Djadel
  • Kamar Bendib
  • Süleyman Kaygisiz
  • Linda Djoulah
  • Sébastien Sanna
  • Hagère Rahoui
  • Tevfik Koyluk
  • Ana Otero
  • Nicolas Freyche
  • Yasmine Barghouti
  • Frédéric Aydin-Boutillier
  • Lize Cleyet-Merle
  • Yann Derolland
  • Marie-Noëlle Guigon
  • Philippe Jacqueson
  • Beyza Sevinc
  • Mehmet Bali
  • Aliyah Mazarine Megueni
  • Quentin Dumand
  • Arife Damla Koyluk
  • Maxime David
  • Mariam Nassar
  • Khalid Barghouti
  • Inès Michèle Amoura
  • Matis Brdar
  • Camille Getreau
  • Souhil Berrak
Gabriel Doublet
Gabriel Doublet Liste Divers
Pour Annemasse Par Annemasse
  • Gabriel Doublet
  • Nadia Mugnier
  • Maxime Gaconnet
  • Chadia Limam
  • Amine Mehdi
  • Nastia Ouejdouni
  • Christophe Borrel
  • Radjaa Mehdi
  • Samir Bassim
  • Sara Shala-Maloku
  • Steve Bonnard
  • Férial Djaffali
  • Sébastien Lesage
  • Anissa Haddad
  • Christophe Mayca
  • Charline Chénot
  • Stéphane Hamza
  • Ramona Dessemond
  • Bulent Kasirga
  • Emma Bonet
  • Antony Margollé
  • Maroussia Kossonogow
  • Stéphane Moncel
  • Noélie Bernard
  • Nasser Hadji
  • Violetta Jovanovic
  • Mohamed El Idrissi
  • Sandrine Roure
  • Azad Ates
  • Monique Demolis
  • Jonathan Nacto
  • Sarah Hadamer
  • Laurent Thouvenot
  • Laure Baki
  • Guillaume Deffaugt
  • Lola Chamoux
  • Elyes Kassar
  • Gabriella Taricone
  • Anthony Decoux
  • Célia Bechikh
  • Benjamin Kopp

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Dupessey
Christian Dupessey (30 élus) Annemasse ville d'avenirs 		2 087 50,02%
  • Christian Dupessey
  • Louiza Lounis
  • Michel Boucher
  • Dominique Lachenal
  • Pascal Sauge
  • Mylène Saillet
  • Nabil Louaar
  • Ines Ayeb
  • Nicolas Lebeau-Guillot
  • Maryline Bouché
  • Amine Mehdi
  • Gulsun Ersoy
  • Robert Burgniard
  • Chadia Limam
  • Eric Minchella
  • Sophie Villari
  • Christian Aebischer
  • Aïcha Maatougui
  • Julien Beauchot
  • Diane Nkou
  • Frédéric Gaillard
  • Sophie Fradet
  • Christian Verdonnet
  • Ramona Dessemond
  • Jonathan Naville
  • Christina Ali Ahmad
  • Yves Fournier
  • Sylvie Meline
  • Christophe Borrel
  • Céline Mugnier
Maxime Gaconnet
Maxime Gaconnet (8 élus) Generations annemasse 		1 682 40,31%
  • Maxime Gaconnet
  • Pascale Mayca
  • Djamel Djadel
  • Natalia Dejean
  • Matthieu Loiseau
  • Geraldine Valette-Gurrieri
  • Cuneyt Yesilyurt
  • Leila Yesil
Kévin Chaleil--Dos Ramos
Kévin Chaleil--Dos Ramos (1 élu) Annemasse renouveau 		403 9,65%
  • Kévin Chaleil--Dos Ramos
Participation au scrutin Annemasse
Taux de participation 27,79%
Taux d'abstention 72,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 315

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Dupessey
Christian Dupessey (29 élus) Annemasse ensemble, l'avenir au quotidien 		3 476 47,42%
  • Christian Dupessey
  • Dominique Lachenal
  • Michel Boucher
  • Louiza Lounis
  • Alain Girard-Desprolet
  • Annie Derôme
  • Eric Minchella
  • Agnès Cuny
  • Patrick Lochon
  • Madeleine Fournier
  • Robert Burgniard
  • Laetitia Zaghouane
  • Christian Aebischer
  • Mylène Saillet
  • Jacques Delqué
  • Maryline Bouché
  • Gilles Rigaud
  • Christina Ali Ahmad
  • Bernard Sage-Vallier
  • Diane Nkou
  • Sisouk Bilavarn
  • Sylvie Meline
  • Fouzi Laifaoui
  • Sophie Fradet
  • Julien Beauchot
  • Aude Denos
  • Nabil Louaar
  • Anne Libersa
  • Eric Peugniez
Louis Mermet
Louis Mermet (8 élus) Annemasse 2014 		2 893 39,47%
  • Louis Mermet
  • Caroline Duret-Nasr
  • Salah Benattia
  • Michèle Baud-Jolivet
  • Jean-Pierre Benoist
  • Emilie Rey
  • Sylvain Bogeat
  • Françoise Bachet
Jean Capasso
Jean Capasso (2 élus) Annemasse bleu marine 		960 13,09%
  • Jean Capasso
  • Clara Migliaccio
Participation au scrutin Annemasse
Taux de participation 45,00%
Taux d'abstention 55,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Nombre de votants 7 488

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Dupessey
Christian Dupessey Annemasse ensemble, l'avenir au quotidien 		3 271 46,35%
Louis Mermet
Louis Mermet Annemasse 2014 		2 602 36,87%
Jean Capasso
Jean Capasso Annemasse bleu marine 		1 184 16,77%
Participation au scrutin Annemasse
Taux de participation 43,79%
Taux d'abstention 56,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,16%
Nombre de votants 7 287

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