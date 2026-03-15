Résultat de l'élection municipale 2026 à Annemasse : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Annemasse [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Annemasse sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Annemasse.
L'actu des élections municipales 2026 à Annemasse
12:07 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Annemasse
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les citoyens d'Annemasse sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Annemasse est affichée plus bas. Retenez également que les horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote d'Annemasse sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Pour recevoir les résultats des élections à Annemasse dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Annemasse
|Tête de listeListe
|
Dominique Lachenal
Liste divers gauche
ANNEMASSE RASSEMBLE AVEC DOMINIQUE LACHENAL
|
|
Cüneyt Yesilyurt
Liste Divers
TOUS UNIS POUR ANNEMASSE
|
|
Gabriel Doublet
Liste Divers
Pour Annemasse Par Annemasse
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Dupessey (30 élus) Annemasse ville d'avenirs
|2 087
|50,02%
|
|Maxime Gaconnet (8 élus) Generations annemasse
|1 682
|40,31%
|
|Kévin Chaleil--Dos Ramos (1 élu) Annemasse renouveau
|403
|9,65%
|
|Participation au scrutin
|Annemasse
|Taux de participation
|27,79%
|Taux d'abstention
|72,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 315
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Dupessey (29 élus) Annemasse ensemble, l'avenir au quotidien
|3 476
|47,42%
|
|Louis Mermet (8 élus) Annemasse 2014
|2 893
|39,47%
|
|Jean Capasso (2 élus) Annemasse bleu marine
|960
|13,09%
|
|Participation au scrutin
|Annemasse
|Taux de participation
|45,00%
|Taux d'abstention
|55,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,12%
|Nombre de votants
|7 488
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Dupessey Annemasse ensemble, l'avenir au quotidien
|3 271
|46,35%
|Louis Mermet Annemasse 2014
|2 602
|36,87%
|Jean Capasso Annemasse bleu marine
|1 184
|16,77%
|Participation au scrutin
|Annemasse
|Taux de participation
|43,79%
|Taux d'abstention
|56,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,16%
|Nombre de votants
|7 287
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