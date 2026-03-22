Résultat de l'élection municipale 2026 à Annœullin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Annœullin

Le deuxième tour des élections municipales à Annœullin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Quentin Blondeau
Quentin Blondeau Liste du Rassemblement National
Rassemblons Annoeullin
  • Quentin Blondeau
  • Magali Sion
  • Yann Catteau
  • Clémentine Mellet
  • Pierre Pomme
  • Céléna Guilbert
  • Philippe Cailleret
  • Lea Coppik
  • Alexandre Gruard
  • Jade Ducatillon
  • Hugo Dordain
  • Pauline Ruchot
  • Emeric Chuffart
  • Christelle Vaillant
  • Maxime Haudrechy
  • Claire Baron
  • Alain Horanek
  • Marie Alloi
  • Frédéric Waterlot
  • Mylène Burny
  • Maxence Lemaire
  • Virginie Stanek
  • Ceylian Gourlet
  • Nelly Bridelence
  • Johnny Baert
  • Dominique Koczincki
  • Jean-Marc Prévost
  • Blandine Masselot
  • Amédée Cipriotti
  • Virginie Fontaine
  • Denis Cattiaux
  • Virginie Duthilleul
  • Camille Tonon
Sebastien Leroy
Sebastien Leroy Liste divers gauche
Annoeullin au coeur avec Sébastien Leroy
  • Sebastien Leroy
  • Sophie Maille
  • Julien Parsy
  • Souad Megnafi
  • Alexis Lecoeuche
  • Marjorie Lejoint
  • Simon Kulakowski
  • Sabrina Wambergue
  • Frederic Ryckebusch
  • Isabelle Berqué
  • Hervé Samiez
  • Anne-Marie Poissonnier-Leroux
  • Victor Masse
  • Josette Cadran
  • Jean-Paul Crombecq
  • Justine Gugelot
  • Christophe Delattre
  • Catherine Dubar
  • Bernard Vandenbussche
  • Laetitia Goudal
  • Dominique Berqué
  • Estelle Donné
  • Fabrice Merlot
  • Stephanie Marlier
  • Emmanuel Croes
  • Sabine Desbiens
  • Vincent Cambier
  • Alicia Deuez
  • Geoffrey Da Rocha
  • Séverine Caron-Dubois
  • Jean-Pierre Dendoncker
  • Emeline Leroux
  • Pierre Devocelle
  • Elise Boulet
  • Hubert Leclercq
Thierry Spillebout
Thierry Spillebout Liste divers droite
AGIR POUR ANNOEULLIN
  • Thierry Spillebout
  • Hélène Desfossez
  • Matthieu Pietrowski
  • Aurore Paris
  • Antoine Vansteenkiste
  • Danielle Gregori
  • Vincent Chabrier
  • Sylvie Pretre
  • Christophe Pelletier
  • Patricia Guillotte
  • Jérôme Guidez
  • Alison Verfaillie
  • Emmanuel Koutey
  • Audrey Foulon
  • Antoine Dumont
  • Nadine Deregnieaux
  • Jean Michel Janssens
  • Christine Vandenmersh
  • Bernard Dekens
  • Carine Olivier
  • Vincent Bonnet
  • Frédérique Coupey
  • Éric Jacquart
  • Marianne Maille
  • Marc Leroy
  • Graziella Foschia
  • Clément Tacquenire
  • Sylvie Leroy
  • Emmanuel Tanfin
  • Corinne Lemaire
  • Cédric Gaulard
  • Élodie Saintive
  • Alain Duparcq

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Annœullin

Tête de listeListe Voix % des voix
Sebastien LEROY
Sebastien LEROY (Ballotage) Annoeullin au coeur avec Sébastien Leroy 		1 686 38,57%
Thierry SPILLEBOUT
Thierry SPILLEBOUT (Ballotage) AGIR POUR ANNOEULLIN 		1 231 28,16%
Quentin BLONDEAU
Quentin BLONDEAU (Ballotage) Rassemblons Annoeullin 		1 073 24,55%
Claire DUTILLEUL
Claire DUTILLEUL UNE NOUVELLE ENERGIE POUR ANNOEULLIN 		381 8,72%
Participation au scrutin Annœullin
Taux de participation 58,34%
Taux d'abstention 41,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 530

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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