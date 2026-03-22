Résultat de l'élection municipale 2026 à Annœullin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Annœullin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Annœullin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Annœullin.
L'actu des élections municipales 2026 à Annœullin
11:43 - Que disaient les résultats des élections à Annœullin la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Annœullin ont vu Sebastien Leroy (Divers gauche) s'imposer il y a une semaine avec 38,57 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Thierry Spillebout (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 28,16 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Quentin Blondeau, étiqueté Rassemblement National, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Claire Dutilleul, avec la nuance Divers centre, a récolté 8,72 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. À noter que pour ce premier tour à Annœullin, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 41,66 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Annœullin
Le deuxième tour des élections municipales à Annœullin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Quentin Blondeau
Liste du Rassemblement National
Rassemblons Annoeullin
|
|
Sebastien Leroy
Liste divers gauche
Annoeullin au coeur avec Sébastien Leroy
|
|
Thierry Spillebout
Liste divers droite
AGIR POUR ANNOEULLIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Annœullin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sebastien LEROY (Ballotage) Annoeullin au coeur avec Sébastien Leroy
|1 686
|38,57%
|Thierry SPILLEBOUT (Ballotage) AGIR POUR ANNOEULLIN
|1 231
|28,16%
|Quentin BLONDEAU (Ballotage) Rassemblons Annoeullin
|1 073
|24,55%
|Claire DUTILLEUL UNE NOUVELLE ENERGIE POUR ANNOEULLIN
|381
|8,72%
|Participation au scrutin
|Annœullin
|Taux de participation
|58,34%
|Taux d'abstention
|41,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 530
Source : ministère de l’Intérieur
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