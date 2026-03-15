Résultat de l'élection municipale 2026 à Annonay : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Annonay [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Annonay sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Annonay.
L'actu des élections municipales 2026 à Annonay
12:06 - Les municipales à Annonay ont lieu aujourd'hui
En 2026, les votants d'Annonay sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats à Annonay. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote d'Annonay sont les suivants : de 8 h à 18 h. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Annonay
|Tête de listeListe
|
Simon Plenet
Liste d'union à gauche
Annonay au coeur
|
|
Michèle Gaillard
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Mohamed Guennif
Liste de La France insoumise
Annonay citoyenne engagée populaire
|
|
Marc-Antoine Quenette
Liste des Républicains
Annonay demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Simon Plenet (24 élus) Annonay c'est vous
|1 642
|41,95%
|
|Marc-Antoine Quenette (7 élus) Osons ensemble annonay
|1 605
|41,00%
|
|Denis Neime (1 élu) Annonay sociale démocratique ecologiste
|400
|10,21%
|
|Jérôme Dozance (1 élu) Annonay dynamique nouvelle
|267
|6,82%
|
|Participation au scrutin
|Annonay
|Taux de participation
|34,77%
|Taux d'abstention
|65,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 982
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Simon Plenet Annonay c'est vous
|1 377
|40,21%
|Marc-Antoine Quenette Osons ensemble annonay
|1 121
|32,73%
|Denis Neime Annonay sociale démocratique ecologiste
|460
|13,43%
|Jérôme Dozance Annonay dynamique nouvelle
|382
|11,15%
|Christophe Marchisio Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|84
|2,45%
|Participation au scrutin
|Annonay
|Taux de participation
|30,68%
|Taux d'abstention
|69,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 518
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Dussopt (26 élus) Annonay avance
|3 175
|51,71%
|
|Claude Faure (5 élus) Annonay en mouvement
|1 792
|29,18%
|
|Isabelle François (1 élu) Annonay pour tous
|656
|10,68%
|
|Patrice Frappat (1 élu) Annonay a gauche
|517
|8,42%
|
|Participation au scrutin
|Annonay
|Taux de participation
|54,41%
|Taux d'abstention
|45,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,85%
|Nombre de votants
|6 386
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