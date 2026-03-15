Résultat de l'élection municipale 2026 à Annonay : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Annonay

Tête de listeListe
Simon Plenet
Simon Plenet Liste d'union à gauche
Annonay au coeur
  • Simon Plenet
  • Maryanne Bourdin
  • Antoine Martinez
  • Edith Mantelin
  • Jérémy Fraysse
  • Lucile Martin
  • Patrick Saigne
  • Samia Barbosa
  • Jérôme Dozance
  • Céline Veyre
  • Clément Broutier
  • Patricia Rigollier
  • Pierre Vergne
  • Claire-Marie Greiner
  • Stéphane Brunet
  • Tifenn Duveau
  • Gautier Valery
  • Julie Faucheux
  • Philippe Grange
  • Elodie Cheam
  • Lokman ünlü
  • Stéphanie Barbato-Barbe
  • Bernard Champanhet
  • Ophélie Modrin
  • Illyès Charik
  • Claire Szilagyi
  • Bernard Gulon
  • Djalekoussing Escot-Blinding
  • Matteo Anthonioz
  • Sidonie Escot--Blinding
  • Denis Dorel
  • Antoinette Scherer
  • François Chauvin
Michèle Gaillard
Michèle Gaillard Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Michèle Gaillard
  • Angelino Zanchi
  • Séverine Mourier
  • Philippe Antressangle
  • Delphine Senechal
  • Laurent Zeppieri
  • Houria Bouzekri
  • Vincent Samiez
  • Marie-Noëlle Cote
  • Léonard Liardet
  • Maëlie Samiez
  • Walter Scaviner
  • Kelly Thiburce
  • Emil Bole Du Chomont
  • Faïza Mohamed Kassim
  • Bernardo Avellaneda
  • Lorraine Paultre
  • Bernard Mourier
  • Eyline-Tony Khoun
  • Benjamin Fraisse
  • Mathilde Figueiredo
  • Thibaud Louvet
  • Hanitriniony Gomes
  • Yanis Ait Kaki
  • Peggy Rondelaere
  • Sébastien Oriol
  • Inès Pavon
  • Karim Gomes
  • Gypsy Graff
  • André Forest
  • Christine Cellard
  • Christophe Marchiso
  • Emilie Daufin
Mohamed Guennif
Mohamed Guennif Liste de La France insoumise
Annonay citoyenne engagée populaire
  • Mohamed Guennif
  • Frédérique Lagier
  • Valentin Gillet
  • Amandine Beretta
  • Luca Tamburelli
  • Julie Benedetto
  • Florent Lagrange
  • Cécile Thorey
  • Pierre-Alain Vernette
  • Françoise Stora
  • Patrice Frappat
  • Marie Lemaire
  • Maurice Larnaud
  • Aurélie Diomande
  • Michaël Mandon
  • Luna Gonzalez
  • Philippe Leleu
  • Caroline Giron
  • Clovis Celette
  • Angela Vetere
  • Georges Moreau
  • Sabine Sallier
  • Constant Stora
  • Justine Vincent
  • Pierre Naudin
  • Chloé Larnaud
  • El Mostapha Ouabi
  • Claire Christophe
  • Fabrice Montagne
  • Arlette Chenevier
  • Robert Dupuis
  • Chantal Vincent
  • Ruben Gonzalez
Marc-Antoine Quenette
Marc-Antoine Quenette Liste des Républicains
Annonay demain
  • Marc-Antoine Quenette
  • Claudie Coste
  • Murat Karademir
  • Ségolène Augustin Bregeon
  • Eric Plagnat
  • Eloïse Pallandre
  • Jacques Rulliere
  • Béatrice Berthoux
  • Baptiste Boulanger
  • Véronique Monchablon
  • Yanis Adel
  • Michèle Deygas
  • Pascal Pailha
  • Annie Chavanon
  • Richard Joly
  • Anne-Gaël Le Quintrec
  • Frédéric Dumas
  • Cécile Philippe
  • Fabien Desgrand
  • Marie Gauthier
  • Jordan Astier
  • Arlette Francomme
  • Michel Deloche
  • Laurence Prunaret
  • Hugues Ielissof
  • Nathalie Faure
  • Mathieu Gounon
  • Anne Bujon
  • Patrick Charrier
  • Brigitte Clemenson
  • Serge Oudin
  • Nathalie Lutz
  • Pierre-Michel Griotier
  • Caroline de Montgolfier
  • Pierre Olagne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Simon Plenet
Simon Plenet (24 élus) Annonay c'est vous 		1 642 41,95%
  • Simon Plenet
  • Maryanne Bourdin
  • Michel Sevenier
  • Edith Mantelin
  • Clément Chapel
  • Stéphanie Barbato-Barbe
  • Jérémy Fraysse
  • Assia Baïben
  • Antoine Martinez
  • Cyrielle Bayon
  • Romain Evrard
  • Antoinette Scherer
  • Lokman Ünlü
  • Danielle Magand
  • Frédéric Gondrand
  • Catherine Michalon
  • François Chauvin
  • Juanita Gardier
  • Aurélien Herrero
  • Gracinda Hernandez
  • Patrick Saigne
  • Catherine Moine
  • Bernard Champanhet
  • Laura Martins Peixoto
Marc-Antoine Quenette
Marc-Antoine Quenette (7 élus) Osons ensemble annonay 		1 605 41,00%
  • Marc-Antoine Quenette
  • Nadège Couzon
  • Pascal Pailha
  • Sophal Lim
  • Jamal Naji
  • Claudie Coste
  • Eric Plagnat
Denis Neime
Denis Neime (1 élu) Annonay sociale démocratique ecologiste 		400 10,21%
  • Denis Neime
Jérôme Dozance
Jérôme Dozance (1 élu) Annonay dynamique nouvelle 		267 6,82%
  • Jérôme Dozance
Participation au scrutin Annonay
Taux de participation 34,77%
Taux d'abstention 65,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 982

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Simon Plenet
Simon Plenet Annonay c'est vous 		1 377 40,21%
Marc-Antoine Quenette
Marc-Antoine Quenette Osons ensemble annonay 		1 121 32,73%
Denis Neime
Denis Neime Annonay sociale démocratique ecologiste 		460 13,43%
Jérôme Dozance
Jérôme Dozance Annonay dynamique nouvelle 		382 11,15%
Christophe Marchisio
Christophe Marchisio Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		84 2,45%
Participation au scrutin Annonay
Taux de participation 30,68%
Taux d'abstention 69,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 518

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Dussopt
Olivier Dussopt (26 élus) Annonay avance 		3 175 51,71%
  • Olivier Dussopt
  • Antoinette Scherer
  • Simon Plenet
  • Eliane Coste
  • Michel Sevenier
  • Aïda Boyer
  • Jean-Pierre Valette
  • Danielle Magand
  • Daniel Misery
  • Edith Mantelin
  • Alain Gebelin
  • Juanita Gardier
  • Thierry Chapignac
  • Stéphanie Barbato
  • François Chauvin
  • Marie-Claire Michel
  • Frédéric Fraysse
  • Julia Foltran
  • Patrick Largeron
  • Cyrielle Bayon
  • Matthieu Cabantous
  • Annie Chareyre
  • Anthony Laurent
  • Gracinda Hernandez
  • Denis Lacombe
  • Valérie Legendarme
Claude Faure
Claude Faure (5 élus) Annonay en mouvement 		1 792 29,18%
  • Claude Faure
  • Michèle Deygas
  • Marc-Antoine Quenette
  • Murielle Rey
  • Slaheddine Krifi
Isabelle François
Isabelle François (1 élu) Annonay pour tous 		656 10,68%
  • Isabelle François
Patrice Frappat
Patrice Frappat (1 élu) Annonay a gauche 		517 8,42%
  • Patrice Frappat
Participation au scrutin Annonay
Taux de participation 54,41%
Taux d'abstention 45,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,85%
Nombre de votants 6 386

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